Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Marţi, 25 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nici nu mai știm numărul semnalelor prin care cititorii noștri își exprimau indignarea că data de începere a furnizării căldurii este hotărâtă de o „minoritate”. „Avem copii mici, nu avem cum să-i ținem doar în camera pe o care o încălzim! E foarte frig în apartamente! RADET Constanța trebuia să dea căldură! În București de ce s-a putut da căldură, iar la noi, nu?” , iar lista plângerilor ar putea continua.Când a aflat că de astăzi va avea căldură, Cornelia Sebastian s-a bucurat enorm. Are un bebeluș de șapte luni și a trebuit să se retragă la țară, la părinți, pentru a trăi într-o atmosferă mai caldă. „Eu citesc Cuget Liber pe internet în fiecare zi și am țopăit când am văzut că, în sfârșit, vom avea căldură. Dar când m-am dus mai jos cu cititul, nu mi-a convenit deloc ce sfaturi dă RADET președinților asociațiilor care, chiar și pe vremea asta câinească, tot nu vor căldură. E ceva ce pe mine mă depășește și n-o să înțeleg niciodată. Păi, decât să ne oblige să murim toți de frig, mai bine să-și pună repartitoare sau să se mute de la bloc. E prea de tot!”.Ce a deranjat-o pe cititoarea noastră? Nimic altceva decât recomandarea RADET către asociațiile de locatari care nu doresc să beneficieze, nici acum, de încălzire centralizată, de a recurge la o metodă agreată de mulți: închiderea robineților din subsolurile blocurilor. „RADET nu trebuia să facă public recomandarea asta. De parcă n-ar fi interesul lor să avem căldură! Dacă, în continuare, îmi voi chinui copilul la țară, eu sunt hotărâtă să dau în judecată asociația de locatari. Poate așa vom afla care e procentul celor care vor căldură și al celor care preferă să tremure în blocul nostru! Așa ni se spune mereu, la toate adunările de asociație: hotărârile se iau cu majoritate de voturi!”.