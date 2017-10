Colțul constănțeanului supărat

Luni, 10 Octombrie 2011

De când a aflat, întâmplător, că are hepatită C, Maria („Vă rog nu-mi dați tot numele, mi-e teamă să nu fiu ocolită la muncă sau de vecini, și nici copiii n-aș vrea să știe, ca să nu-i supăr!”) a fost preocupată să țină boala sub control. Ecografii, analize, teste, biopsii etc., toate au urmat de când a aflat teribilul diagnostic. Totuși, medicii au încurajat-o și, ușor-ușor, și-a dat seama că dacă le va respecta recomandările și va adopta un stil de viață sănătos, va putea avea o existență normală: „Dar nu ca să mă plâng de boala cu care cred că m-am pricopsit după o transfuzie de sânge făcută pe vremea lui Ceau-șescu am venit la dumneavoastră. Recent, am făcut o punție la ficat, iar cei care au probleme știu prea bine despre ce vorbesc. Este o procedură… nu intru în detalii, mi-e groază când o fac. Problema e că în loc de rezultat, mi s-a spus că punția a fost ratată: «Nu-i nimic, facem alta!»”. Numai cine nu muncește nu greșește, dar nu tu o scuză, nimic… ca și când ar fi fost vorba de o banală in-jecție acolo. Nu mai repet nicio punție, ce-o zice Dumnezeu cu mine… Dar aș vrea să știu unde pot să reclam pro-blema asta, m-a afectat foarte tare?”.v v vOri de câte ori un pacient sau, în cazul minorilor, părinții acestuia sunt nemulțumiți de modul în care un medic sau mai mulți au prestat un anume serviciu medical, au dreptul legal de a reclama modul în care au fost tratați, fie la Colegiul Medicilor, fie la Direcția de Sănătate Publică.