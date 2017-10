Colțul constănțeanului supărat

Ştire online publicată Joi, 22 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pornind de la premiza că în multe locuri din lume, „și în Spania, și în Grecia etc., pensionarii se bucură de reduceri pentru biletele de intrare în muzee și alte instituții asemenea, mă tot întreb de ce, de exemplu la microrezervația de la Constanța, un pensionar nu are niciun leu reducere la biletul de intrare? Am fost duminica trecută, împreună cu soțul și cei doi nepoței să vizităm Microrezervația din complexul Delfinariu și, când am văzut că un bilet pentru adult costă 50 de lei, am vrut să renunțăm. Numai că nepoțeii au început să plângă! Cum pot ei înțelege că dintr-o pensie de 400 de lei, cât am eu, 100 de lei e o sumă enormă? Ca să nu-i întristăm, am plătit 100 de lei pentru mine și soțul meu și am intrat. A fost frumos, nimic de zis… La ieșire, am cerut totuși explicații, dar ni s-a răspuns că nu suntem pe lista cu reduceri“ - ni s-a plâns Adriana Popescu. Femeia nu înțelege de ce, în vremuri de criză, nu se practică și prețuri… de criză? Speră, totuși, că… cine știe… poate se va rezolva ceva și în legătură cu subiectul mai sus abordat!