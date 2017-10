Colţul constănţeanului… bulversat!

Colțul constănțeanului… bulversat!

Luna lui Cuptor se anunță a încinge nu doar termometrele, ci și buzunarele românilor care au de plătit facturi la gaze. În urmă cu câțiva ani, cititoarea noastră, Ana Ionescu, a făcut eforturi serioase pentru a trece de la încălzirea locuinței cu centrală electrică, la una pe gaze. De când a auzit însă că de la 1 iulie, prețul gazelor va crește din nou, iar cel al energiei electrice se va ieftini, este foarte bulversată, mai ales că gazele se scumpesc pentru a treia oară numai în acest an: „Pe vremea când ne-am branșat noi la gaze, era tare avantajos. Acum, am ajuns să regret că am renunțat la centrala electrică, văd că din această lună, curentul se ieftinește, chiar mă mir… O fi vară, dar gaze se consumă destul. Suntem mulți în casă, e cald, se fac dușuri multe, plus aragazul… Nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă. Nici nu mai știi cum să te chivernisești, la cum se modifică prețurile în țara asta. Nu sunt ipocrită, știu că orice confort costă. Dar prea exagerat se scumpesc toate. De mâncare, ce să mai zicem?!”.