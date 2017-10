Colet poştal extern, predat oricui?

Colet poștal extern, predat oricui?

Susține că doar avizul poștal a fost suficient pentru a ridica, în repetate rânduri, coletele externe comandate, fără ca oficianta de la ghișeu să-i ceară buletinul sau să semneze de primire.În replică, reprezentantul poștei precizează că reglementările interzic eliberarea oricărui colet fără aviz poștal, carte de identitate și semnătură de primire.Dacă nu ar fi găsit avizul poștal aproape ieșit din cutia personală de corespondență de la parterul blocului în care locuiește, Mihai Zaru nu s-ar fi gândit niciodată la riscul ca pachetul extern pe care fiica sa îl comandase și îl plătise anticipat să fi încăput pe mâna… lungă a celui care ar fi avut inspirația să-și însușească țidula: „De regulă, primim în cutia poștală tot felul de hârtii și hârtiuțe cu anunțuri, pliante, broșuri, toate încercând să ne vândă câte ceva. Pentru că sunt voluminoase, nu încap în cutie, dar sunt îndesate cu sârg. De cine? Habar n-am! Asta e altă poveste! Ceea ce m-a pus pe gânduri însă a fost faptul că avizul pe care îl așteptam, dacă nu era agățat de agrafa unei broșuri, ar fi căzut pe jos și, de acolo, Dumnezeu cu mila. M-am felicitat că am sosit acasă la timp, am luat avizul și m-am dus la poștă să ridic coletul. M-am dus la Oficiul poștal nr. 2, am predat avizul și mi s-a dat imediat coletul, deși era pe numele fiicei mele. Am întrebat-o pe oficiantă dacă e nevoie de buletin, însă era aglomerație și probabil nu m-a auzit. Cred că era al șaselea colet pe care îl primeam în felul ăsta”.Cititorul nostru ar fi trecut și peste acest episod dacă nu s-ar fi întâlnit, la ieșirea din oficiul poștal, cu o cunoștință. Omul doar ce ridicase un colet extern, tot pe baza avizului poștal. Din vorbă-n vorbă, și-au pus problema că procedura poștei este riscantă, în sensul că avizul ar putea să fie luat de oricine dintr-o cutie poștală cu sau fără cheie. Dar nu s-au gândit nicio clipă că acest sistem de predare a coletelor nu respectă reglementările Poștei: „Vrem ca ziarul Cuget liber să atenționeze Poșta că nu e în regulă să dea coletele doar pe baza avizului. O fi asta procedura lor, dar noi propunem să fie modificată. Cum ar veni, dacă ai găsit un aviz pe stradă, primești coletul fără să fii întrebat de sănătate! Citim ziarul dumneavoastră și ne-am gândit că trebuie să scrieți despre asta, riscurile sunt prea mari”.„Nu se ridică nimic fără buletin!“Întrebată dacă eliberarea unui colet doar pe baza avizului poștal nu este riscantă, Maria Ciortan, de la Oficiul poștal nr. 2 Constanța, s-a arătat surprinsă. Totul, din cauză că reglementările obligă oficiantul ca la predarea oricărui colet, fie intern sau extern, fie simplu sau recomandat, să ceară, pe lângă avizul de expediție, și cartea de identitate a destinatarului, și semnătura acestuia: „Pe buletinul de expediție obligatoriu se trece cartea de identitate și semnează omul. Nu se ridică nimic fără buletin! Reguli valabile pentru orice tip de corespondență”.Apoi, spre informarea cititorilor noștri, ni s-a explicat procedura corectă a poștei în astfel de situații: practic, după sosirea coletului în oficiu, oficiantul face un aviz pe care îl dă factorului poștal de teren. Acesta îl duce destinatarului, care, normal, vine cu avizul la poștă și primește pachetul, în condițiile prezentate mai sus. „Nu am auzit să se fi întâmplat așa ceva la poșta noastră, dar o să verificăm!” – ne-a mai spus Maria Ciortan, care speră ca destinatarii care s-ar putea întâlni cu situații care le ridică semne de întrebare să fie vigilenți, sesizând imediat conducerea oficiului.