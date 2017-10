Medicul de gardă

Colesterolul scade doar cu regim alimentar?

„Nu mi-a venit să cred că am colesterolul atât de mare (282, față de 200, limita maximă) pentru că tot timpul am grijă ce mănânc. Nici cu fumatul nu exagerez, mă limitez la opt țigări pe zi. Problema e că sunt foarte ocupată și nu prea fac mișcare. Doctorul mi-a recomandat regim alimentar strict și program de sport, am repetat analiza, mi-a ieșit aproape la fel. Colesterolul nu scade doar cu regim alimentar? Asta aud de la toți, ai grijă să nu mănânci gras, prăjit, dulce!”. (Steluța Datcu).v v vÎn momentul în care analiza vă arată clar că nivelul colesterolului este mai mare decât limita admisă, principala preocupare trebuie să fie schimbarea în bine a stilului de viață. De asemenea, oricât de greu v-ar fi, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, vă recomandă să renunțați și la acele opt țigări pe zi, căci fumatul nu face altceva decât să favorizeze tendința sângelui de a se coagula și de a forma cheaguri pe plăcile de aterom din vase, proces ce duce la înfundarea completă a vasului cu riscul producerii unui infarct sau accident vascular cerebral.Mișcarea, vitală!Cât privește regimul alimentar, fără doar și poate, acesta este necesar pentru ținerea sub control a colesterolului. Necesar, însă nu suficient fără un program susținut, zilnic, de mișcare. Asta, din cauză că toate cercetările au dovedit, fără niciun dubiu, că exercițiile fizice constante au drept efect creșterea colesterolului bun. Mai mult, puțin sport ajută și la menținerea greutății corporale, dar și a tensiunii arteriale și a glicemiei în niște limite normale. Este foarte important de știut, de asemenea, că aceste exerciții fizice nu se fac la întâmplare, nefiind recomandate imediat după servirea mesei sau dacă afară este, fie foarte cald, fie foarte frig. De asemenea, nu trebuie exagerat cu sportul nici în zilele în care nu vă simțiți întocmai în formă. Cel mai bine ar fi să vă faceți un program de exerciții care să înceapă aproximativ la aceeași oră. Cu timpul, acest lucru va deveni un automatism, chiar o necesitate pentru organism. Atenție, însă, exercițiile fizice trebuie să fie adecvate vârstei, 30 de minute de plimbare, zilnic, dacă nu se poate mai mult, fiind un lucru benefic.