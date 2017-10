Colectarea deşeurilor electrice şi electronice „a prins” şi la Constanţa

Colectarea deșeurilor electrice și electronice „a prins” și la Constanța

Prin inițiativa societății private Gremlin Computer, care a adus pe piața românească tehnologie nemțească pentru tratarea echipamentelor electronice uzate, la începutul lunii noiembrie a.c., la Constanța, a fost pusă în funcțiune prima instalație de reciclare a deșeurilor electrice și electronice. „Este o idee extraordinară și îi felicit pe cei care au venit în sprijinul nostru printr-un mod civilizat, european, de protejare a mediului înconjurător. În sfârșit, nici eu, nici concetățenii mei, nu vom mai fi obligați să abandonăm tot felul de aparatură care ne prisosește sau nu mai funcționează pe unde se nimerește” (Ana Panait, din Constanța). Deși salută această inițiativă, cititoarea noastră este nemulțumită că nu s-a generalizat în oraș și un sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere, după modelul unor țări civilizate din Uniunea Europeană. „Așa cum s-a pus la punct inițiativa preluării deșeurilor electrice și electronice, tot așa sper ca, într-un viitor cât mai apropiat, societatea de salubrizare constănțeană să rezolve și această chestiune. E păcat că atâtea deșeuri din materiale textile, hârtie, plastic etc. ajung la rampele de gunoi, în loc să fie recondiționate și refolosite“. Probleme de mentalitate De când au aflat că aparatura electrică sau electronică de care nu mai au nevoie va deveni materie primă pentru fabricarea cimentului sau țiglei, iar metalele rare care sunt folosite la realizarea circuitelor integrate ale computerelor vor fi recuperate și trimise la export, constănțenii s-au pus pe treabă. „Eu am făcut un fel de lobby al acestei noi activități printre cunoscuți și rude, și am avut surpriza să aflu că nu toți auziseră de chestia asta. Zilele trecute, însă, am avut o surpriză neplăcută: un vecin, pe care îl informasem la timp despre treaba asta, și-a scos la poartă un televizor, un aparat de radio și un frigider ruginit. L-am întrebat dacă a sunat la linia verde, însă mi-a reproșat că nu consumă el impulsurile pe telefon, că și-așa se descurcă greu. Nici când i-am spus că aceste apeluri sunt gratuite nu m-a luat în serios. Când m-am întors de la serviciu, era jaf în fața curții lui: copiii demontaseră tot ce putuseră, iar vântul a împrăștiat tot felul de componente în toate direcțiile. Îmi pare foarte rău s-o spun, dar degeaba se deschid asemenea centre, dacă oamenii nu sunt dispuși să colaboreze“. Sunt și nemulțumiți „Am apelat de trei ori la telefonul verde reciclare deșeuri. La primul apel mi s-a spus că o să vină cineva, la al doilea au motivat că mașina este defectă, iar a treia oară mi-au promis că se rezolvă, dar eu am și acum aparatele în casă. Le-aș putea arunca la gunoi, dar nu vreau să vină Garda de Mediu să mă amendeze. Vă rog să mă ajutați dumnea-voastră, dacă se poate“. (Ion Pivnicov, b-dul Tomis 338, bloc C1). Procedura de colectare Aurora Olescu, asociat unic al Gremlin Computer, ne-a explicat că a demarat această activitate tocmai pentru a veni în sprijinul cetățenilor, de a căror corectă colaborare are nevoie. Astfel, celor care apelează linia verde 0.800.700.777 (reciclare deșeuri electrice și electronice), li se preia comanda, apoi sunt sunați pentru confirmarea adresei, după care comanda se transmite la depozit. „Am hotărât ca omul să nu plătească nimic pentru partea de preluare și, de asemenea, dacă persoanele au vârsta peste 50 de ani, să primească și o sumă din partea noastră. Dacă omul stă la etaj, mașina are manipulanți, deci totul este foarte bine organizat. Nu înțeleg ce s-a întâmplat, mai ales că, până acum, n-am avut nici o recla-mație. Dați-mi adresa reclamantului și rezolvăm problema”. Sediul depozitului de colectare se află pe strada Industrială nr. 9 - Constanța, iar instalația automată de tratare a deșeurilor are o capacitate de aproape patru tone pe oră, este ecologică și reprezintă singura tehnologie de acest tip acreditată de UE.