Clauza de loialitate, obligatorie după angajare?

„Normal că am auzit de clauza de loialitate, dar mi se pare un abuz să ridici pretenția asta din partea salariatului după un an de la angajare. Cine vrea s-o facă la intimidare, s-o spună de la început!” (F. Mihale)Nu este vorba despre vreun abuz din partea angajatorului, întrucât potrivit Manuelei Marcu, specialist în probleme de muncă, fie la încheierea contractului individual de muncă, fie pe parcursul executării acestuia, legislația permite ca părțile, respectiv angajatorul și angajatul, să poată negocia și introduce apoi în contractul individual și o clauză de neconcurență sau de loialitate, cum o numiți dumneavoastră. Scopul acestei clauze, evident, este acela ca după încetarea contractului de muncă la respectiva unitate, salariatul să fie obligat să nu mai presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul care a dispus această clauză. Atenție, lucrurile nu sunt atât de simple, căci, pentru asta, angajatorul va trebui să-i plătească fostului salariat o indemnizație de neconcurență lunară pe toată perioada stabilită de comun acord ca fiind de neconcurență. Trebuie să știți însă că o asemenea clauză este apă de ploaie dacă în contractul individual de muncă nu sunt trecute, concret și în termeni clari și care sunt activitățile pe care salariatul nu va avea voie să le facă la plecarea din acea firmă. Cât privește indemnizația de neconcurență, aceasta se negociază și ar trebui să fie de cel puțin 50 la sută din media veniturilor salariale brute din ultimele șase luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de șase luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.