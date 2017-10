Cititorii îşi fac planuri pentru 2008

Cititorii își fac planuri pentru 2008

Cei către care se îndreaptă eforturile noastre s-ar declara bucuroși dacă statutul de cetățeni europeni „cu ceva vechime!” le-ar schimba în bine viața în viitorul an. S-a vorbit atât de mult despre acest lucru și în ziarul nostru, încât ei speră ca fiecare clipă trăită în rigorile europene să ne facă mai buni, mai cinstiți, mai sănătoși, mai avuți și mai fericiți. l Maria Niculescu, din Constanța: „Eu am câteva dorințe pe care aș vrea să mi le îndeplinească anul 2008: 1) pe liniile RATC 40 și 43, după modelul liniei 100, aș vrea să fie mașini speciale pentru Carrefour (pentru un pensionar, mi se pare o cheltuială mare să luăm două autobuze ca să ajungem la acest supermarket); 2) mi-aș dori, de asemenea, ca după modelul municipiului București, toți pensionarii, indi-ferent de mărimea pensiei, să circule gratuit pe mijloacele de transport în comun. Iar dumneavoastră, Anul Nou european să vă aducă tot ce vă doriți! Mii de mulțumiri pentru că acest ziar există!”. l Simona Toader, 47 ani: „Anul trecut, mă gândeam că după ce ne vom integra în Uniunea Europeană, vom avea, automat, un an cu totul și cu totul altfel și cu oameni mult mai corecți. Pentru mine, așa a și fost, dar sunt încă mulți, foarte mulți oameni nefericiți și la fel de mulți semeni care se complac în minciună. La mulți ani dumneavoastră și tuturor ziariștilor din lume!”. l Roxana Sitea, 36 ani: „Aș dori ca în 2008 să fiu mult mai bogată sufletește, ceea ce vă doresc și dumneavoastră și tuturor cititorilor ziarului Cuget liber!”. l Teodora, 28 ani: „Bogăție pe toate planurile, dar mai ales în suflete, tuturor cititorilor dumneavoastră, iar ziariștilor de la acest cotidian, și în 2008, multă putere pentru a o lua de la capăt, în interesul nostru!”. Fie ca 2008 să ne îndeplinească măcar dorințele puse la cumpăna dintre ani și să ne aducă multe bucurii în suflete! La mulți ani, tuturor cititorilor ziarului nostru!