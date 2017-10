Cititorii întreabă...

Dacă unul dintre bunici, deși are doi copii, poate să doneze un bun (casă, teren etc.) unui nepot favorit (deși are mai mulți nepoți)? Sau dacă poate să lăsa, tot nepotului favorit, prin testament, aceste bunuri? (Dora F, din Eforie) Da, donația este un act cu titlu gratuit, prin care bunicul poate lăsa orice bun dorește. Mai mult, el poate lăsa aceste bunuri și prin testament. Atenție mare la faptul că exista o instituție - a liberalităților excesive, prin care bunicul poate lăsa prin testament doar fără a încalca rezerva succesorală - care este de 34 din moștenire. Avocat Marius Coltuc (Casa de Avocatură Coltuc - Str. Aleea Arutela, nr. 2, sector 6, București, Tel/fax: 021/3302376, mobil 0745.150.894. E-mail: avocat@coltuc.ro; avocat_coltuc@yahoo.com.)