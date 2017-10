Cititorii întreabă

În ce condiții de acordă creditele pentru profesii liberale? (Valentina Timofte, din Constanța) vvv Contabilii, avocații, arhitecții etc. pot beneficia de credite, cu condiția de a demonstra că au venituri suficiente și certe pentru a rambursa creditul - precizează consilierul juridic Carmen Dumitru. Aceste venituri pot să fie și din alte surse decât salariul sau onorariile, precum: chirii, proprietate intelectuală, colaborări etc. Garanțiile sunt o parte a problemei, iar sursa veniturilor, care trebuie să fie una legitimă, este altceva. Ce trebuie demonstrat cu documente, însă, este cuantumul acestora, pentru a se putea verifica o cerință a BNR, respectiv că maximum 35 la sută din venitul unei persoane poate reprezenta cuantumul ratei lunare de rambursat către bancă.