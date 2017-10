Cititorii întreabă

În ce condiții poate fi tăgăduită paternitatea? (Eliza Voitec, din Năvodari) vvv De la consilierul juridic Carmen Dumitru am aflat că articolul 54 din Codul Familiei prevede că „Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputință ca soțul mamei să fie tatăl copilului. Acțiunea de tăgăduire a paternității poate fi pornită de oricare dintre soți, iar moștenitorii acestuia pot continua acțiunea pornită de ei. Dacă soțul este pus sub interdicție, acțiunea va putea fi pornită de tutore, însă numai cu încuviințarea autorității tutelare. În toate cazurile, mama copilului va fi citată.