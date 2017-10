Cititorii întreabă

În ce condiții se poate prelungi termenul de funcționare a unei societăți comerciale cu răspundere limitată, constituită pe durată determinată? (Luigi Moraru, din Constanța) xxx De la consilierul juridic Carmen Dumitru am aflat că asociații unei societăți comerciale cu răspundere limitată, constituită pe o durată determinată, trebuie să-și exprime opțiunea de a prelungi durata societății în perioada de timp până la momentul expirării duratei determinate până la care a fost constituită societatea. Aceasta înseamnă că, spre exemplu, în situația în care societatea a fost constituită pentru o durată determinată de un an, în interiorul acestui termen asociații trebuie să decidă prelungirea duratei societății și nu ulterior acestui termen de un an. Dacă asociații își exprimă opțiunea de prelungire a duratei societății, de exemplu, după termenul de un an, actul adițional de prelungire a duratei societății este lipsit de efecte juridice, întrucât societatea este dizolvată de drept după trecerea timpului stabilit pentru durata acesteia (adică după trecerea termenului de un an, pentru care a fost constituită).În ce condiții se poate prelungi termenul de funcționare a unei societăți comerciale cu răspundere limitată, constituită pe durată determinată? (Luigi Moraru, din Constanța) xxx De la consilierul juridic Carmen Dumitru am aflat că asociații unei societăți comerciale cu răspundere limitată, constituită pe o durată determinată, trebuie să-și exprime opțiunea de a prelungi durata societății în perioada de timp până la momentul expirării duratei determinate până la care a fost constituită societatea. Aceasta înseamnă că, spre exemplu, în situația în care societatea a fost constituită pentru o durată determinată de un an, în interiorul acestui termen asociații trebuie să decidă prelungirea duratei societății și nu ulterior acestui termen de un an. Dacă asociații își exprimă opțiunea de prelungire a duratei societății, de exemplu, după termenul de un an, actul adițional de prelungire a duratei societății este lipsit de efecte juridice, întrucât societatea este dizolvată de drept după trecerea timpului stabilit pentru durata acesteia (adică după trecerea termenului de un an, pentru care a fost constituită).