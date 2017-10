Puncte de vedere

Cititorii cer RADET „să pompeze căldură cu măsură”

# „Eu am un bebeluș de șase luni și nici nu mai țin minte de când țin radiatorul în priză, nu tot timpul, bineînțeles. Luna trecută am plătit 240 lei factura la curent, pentru că apartamentul meu este vechi și situat pe nord, așa că a trebuit să folosesc clima. Nu înțeleg de ce ne aburește RADET-ul în halul ăsta, dacă tot ne amenință că o să ne dea căldură non-stop de la întâi noiembrie? Pentru o zi-două la deal la vale au înnebunit un oraș întreg! Oare e mai bine să dăm banii pe medicamente decât pe confortul nostru? Sau oame-nilor le este teamă că RADET-ul o să pompeze în neștire, fără nici o măsură, ca și când afară ar fi gerul Bobotezei, numai ca să ne ia mai mulți bani? Eu folosesc această ocazie ca să recomand RADET, dacă tot pune atâtea bețe-n roate celor care vor să se debranșeze, să fie onești cu abonații și să regleze căldura în funcție de temperaturile externe. Păi ce, în noiembrie, dacă o să fie 23 de grade afară, cum se aude, o să pompeze la maxim și noaptea, și ziua? Cred că asta e adevărata problemă cu RADET-ul an de an, că nu știe ce e aia măsură!” - Luiza Cristea, 29 ani. # „Or fi fost câțiva președinți de asociații acolo, nu contrazic pe nimeni, dar eu, de exemplu, ca administrator de bloc, nu am cerut RADET să nu ne dea căldură, mai ales că locatarii mei, nu neapărat cei cu copii mici sau bolnavi, ci și pensionarii, despre care se tot bârfește că sunt împotriva căldurii, mă tot întrebau când o să se dea căldură, că îngheață în case. După ce și-au dat seama că sunt aburiți de RADET, iar au venit pe capul meu și mi s-au plâns că au plătit milioane de lei la Electrica, pentru a se mai dezmorți un pic în apartamente. Ieri dimineață, iar m-au căutat. Doreau să le garantez că RADET se va ține de cuvânt măcar de data asta și o să dea căldură numai noaptea. Le e teamă că odată pornit robinetul la căldură, să nu fie uitat deschis și ziua… Nu de alta, dar la cât e de frumos încă afară, asta ar mai lipsi, să ne coacem în apartamente, pe de o parte, iar pe de alta să ne frigem la buzunare. Rugăm RADET ca măcar de data asta să se țină de cuvânt!” - Clara O., administrator asociație de proprietari. # Prof. Elena Ivan are 64 ani, este pensionară și are convingerea că nimănui nu-i convine să dea banii pe medicamente, decât pe propriul confort! Chiar dacă își drămuiește orice… leuț din pensia modestă, „ca să mă descurc cu banii trebuie să fiu sănătoasă, ori de la frig vin toate problemele. Mi se pare normal ca RADET-ul să ne dea căldură când este nevoie, dar s-o facă cu măsură și în funcție de temperaturile externe. Avem o lungă experiență în a arunca căldura pe ferestre și a ne frige la buzunare. Cred că Protecția Consumatorului trebuie să urmărească dacă RADET ne respectă drepturile și nu își bate joc de ele, numai ca să ne stoarcă de bani. Aici e problema, că oricine vrea căldură, dar cu măsură! Sincer, căldura fără măsură dă un disconfort și mai mare decât frigul, fără să ne mai gândim neapărat la facturi!”