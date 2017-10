Ciorapii speciali previn complicaţiile varicoase, dar nu fac minuni

Ciorapii speciali previn complicațiile varicoase, dar nu fac minuni

Miercuri, 21 Aprilie 2010

„Sunt o femeie destul de tânără și sufăr mult din cauza varicelor de la picioare. Am auzit că există ciorapi speciali pentru varice, dar nu am găsit în niciun magazin așa ceva. Aș vrea să știu unde se găsesc și la ce ajută ei? Vă mulțumesc mult și vă rog să mă scuzați că am îndrăznit să vă deranjez cu o problemă atât de personală!” - Diana, 38 ani. v v v Chiar dacă femeile sunt mult mai afectate de insuficiența venoasă, nici bărbații nu sunt scutiți de apariția varicelor. Potrivit medicului primar Emil Bianu, specialist în medicina fizică, principala cauză a apariției varicelor în opt din zece cazuri este ereditatea, pe locul secund situându-se fluctuațiile de natură hormonală. Referitor la ciorapii antivarice, chiar dacă ei nu determină dispariția venelor umflate, totuși, ameliorează simptomele și ajută la prevenirea complicațiilor. Totul, din cauză că strânsoarea ciorapilor de acest gen permite îmbunătățirea insuficienței venoase, cu condiția ca ei să fie strânși în jos, apoi din ce în ce mai puțin către partea de sus. Dacă vor acționa ca un garou, riscă să facă mai mult rău decât bine. „Studiile făcute în acest sens au demonstrat că în foarte multe cazuri femeile renunță la acești ciorapi pentru că nu îi suportă. Din acest motiv, ciorapii anti-varice, care se pot procura din farmacii, se cumpără pe baza unei prescripții medicale, în funcție de gradul insuficienței venoase de care suferă per-soana respectivă” – ne-a mai spus dr. Emil Bianu.