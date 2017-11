CINEMA CITYPLEX CONSTANTA 24.11.2017-30.11.2017

Ştire online publicată Miercuri, 22 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS-CRIMA DIN ORIENT EXPRES(AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Kenneth BranaghCu:Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley,Judi Dench, Penélope Cruz, Kenneth Branagh,Willem DafoeGen film:Crimă,Dramă,MisterDurata:114 minuteRenumitul detectiv belgian Hercule Poirot investighează uciderea unui american înstărit care călătorea cu trenul Orient Expres, cel mai faimos tren din lume.Vineri:16:30,18:30,21:20Sambata: 16:30,18:30,21:20Duminica: 16:30,18:30,21:20Luni: 16:30,18:30,21:20Marti: 16:30,18:30,21:20Miercuri: 16:30,18:30,21:20Joi: 16:30,18:30,21:20AUSTERLITZ-AUSTERLITZ (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Sergei LoznitsaGen film:DocumentarDurata:94 minuteExistă în Europa locuri care rezistă ca suveniruri dureroase ale fabricilor unde oamenii erau transformați în cenușă. Aceste locuri sunt acum memoriale deschise publicului și vizitate de mii de turiști în fiecare an. Documentarul îi urmărește pe vizitatorii unui astfel de loc ridicat pe teritoriul unui fost lagăr de concentrare. De ce vin ei aici? Ce caută?Vineri:15:00Sambata: 15:00Duminica: 15:00Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri: 15:00MEDA SAU PARTEA NU PREA FERICITA A LUCRURILOR (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Emanuel PârvuCu:Șerban Pavlu, Florin Zamfirescu, Adrian TitieniGen film:DramăDurata:82 minuteFilmul spune povestea lui Doru, un tăietor de lemne rămas văduv de o săptămână. Doru știe că va trebui să o ducă înapoi la orfelinat pe Meda, fetița pe care au avut-o timp de opt ani în asistență maternală. Ca să o păstreze pe Meda acasă și să poată depune el dosarul pentru asistență maternală, Doru trebuie să facă rost de bani.Însă într-o localitate izolată, unde doar mersul la tăiat de lemne și vânzarea vacilor pot aduce bani legal, Doru este forțat să accepte, după ce a încercat tot ce este omenește posibil, să participe la o acțiune de braconaj.În decurs de 6 zile, Doru se transformă dintr-un om serios, care respectă anumite principii, refuzând să participe la comiterea unor fapte ilegale, într-un om torturat de imposibilitatea de a o păstra pe Meda.Vineri:17:00Sambata: 18:50Duminica: 18:50Miercuri: 17:00Joi: 17:00OLAF`S FROZEN ADVENTURE+COCO-REGATUL DE GHEATA:SARBATORI CU OLAF+COCO (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Kevin Deters, Stevie WermersCu:Kristen Bell, Josh Gad, Jonathan Groff, Idina MenzelGen film:Animație,Scurt metrajDurata:22 minuteOlaf's Frozen Adventure, noul scurtmetraj marca Disney, va putea fi vizionat în cinematografe, în deschiderea animației Coco.Olaf și Sven pornesc într-o nouă aventură. Cei doi merg din ușă în ușă, prin întregul regat și adună toate tradițiile pentru sărbătorile de iarnă. Ce tradiție vor alege Anna și Elsa? Își vor crea ele propria tradiție? Vino la cinema și vei aflaRegia:Lee Unkrich, Adrian MolinaCu:Alanna Ubach, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Anthony Gonzalez, Renee VictorGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:109 minuteDeși în familia sa muzica e interzisă de generații, tânărul Miguel (Anthony Gonzalez) visează să devină un adevărat cântăreț, la fel ca idolul său Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). Încercând cu disperare să-și dovedească talentul, Miguel se trezește prins în uluitorul și coloratul Ținut al Morților. Acolo, îl întâlnește pe fermecătorul pezevenchi Hector (Gael García Bernal). Împreună, cei doi noi prieteni pornesc într-o călătorie extraordinară pentru a dezlega misterul ascuns de generații în familia lui Miguel.Vineri:14:10,16:00- dublat 19:00-subtitratSambata: 11:45,14:10,16:00- dublat 19:00-subtitratDuminica: 11:45,14:10,16:00- dublat 19:00-subtitratLuni: 16:00- dublat 19:00-subtitratMarti: 16:00- dublat 19:00-subtitratMiercuri: 14:10,16:00- dublat 19:00-subtitratJoi: 16:00- dublat 19:00-subtitratLOVESC ,DECI EXIST-LOVESC, DECI EXIST (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Marius BarnaCu:Mihaela Miroiu, Cristian Pârvulescu, Vintilă Mihăilescu, Oana Baluta, Dan AntonescuGen film:DocumentarDurata:89 minuteFilmul este direcționat pe prezentarea si decriptarea mecanismelor, mentalităților, motivațiilor care determină o creștere a agresivității și violenței în contemporaneitatea autohtonă.Filmul este împărțit în mai multe capitole: familia, orașul, suporterii, școala, marginalii, experiențe, judecăți, stăpâni și sclavi. Astfel, este reflectată o gamă largă de mentalități, plecând de la cea domestică, până la violența profesională.O multitudine de subiecți vorbesc natural fie cu fața, fie cu spatele, descoperind diferite situații. Un film reflexiv, dramatic, dar uman.Vineri:16:45Sambata: 16:45Duminica: 16:45Luni: 16:45Marti: 16:45Miercuri: 16:45Joi: 16:45GOD`S OWN COUNTRY-TARAMUL BINECUVANTAT (N-15) 2DRegia:Francis LeeCu:Josh O'Connor, Alec Secăreanu, Gemma Jones, Ian HartGen film:Dramă,Romantic,DragosteDurata:104 minutePrimăvară. Yorkshire. Tânărul fermier Johnny Saxby își îneacă frustrările zilnice cu beții strașnice și sex la întâmplare. Asta până când apariția unui zilier român venit pentru sezonul mieilor inițiază o relație intensă ce-l aruncă pe Johnny pe un nou drum.Vineri:20:45Sambata: 20:30Duminica: 20:30Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 20:45Joi: 20:45JUSTICE LEAGUE-LIGA DREPTATII (AP-12) 3DRegia:Zack SnyderCu:Jason Momoa, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Ben AffleckGen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,SFDurata:120 minuteOdată ce și-a recăpătat credința în umanitate și inspirat de sacrificiul altruist al lui Superman, Bruce Wayne apelează la noua sa parteneră, Diane Prince, pentru a învinge un alt inamic extrem de periculos. Batman și Wonder Woman sunt presați de timp să formeze o echipă de super eroi pentru a ține piept noii amenințări. Atacul catastrofal asupra omenirii este iminent, iar Liga Dreptății, la care se alătură Aquaman, Cyborg și The Flash, are misiunea aproape imposibilă de a restabili pacea.Vineri:20:45Sambata: 20:45Duminica: 20:45Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 20:45Joi: 20:45HAWAII-HAWAII (AP-12) 2DRegia:Jesús del CerroCu:Dragoș Bucur, Andi Vasluianu, Rodica Lazăr,Cristina FluturGen film:DramăJesús del Cerro ne prezintă Hawaii, o poveste despre cum să ajungi la o moștenire de 3 milioane de dolari într-o vreme când un singur dolar deținut în casă era motiv să-ți pierzi libertatea pe viață. Hawaii este un film de acțiune, despre dragoste, dar și despre bani cu care îți poți cumpăra dacă nu fericirea, măcar libertatea de a alege să fii nefericit.Vineri:14:30,18:45Sambata: 14:30,18:45Duminica: 14:30,18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 14:30,18:45Joi: 18:45RODIN-RODIN (AP-12) 2DRegia:Jacques DoillonCu:Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine CaneeleGen film:Biografic,Dramă,Romantic,DragosteDurata:119 minuteParis,1880. La vârsta de 40 de ani, Rodin primește prima comandă oficială din partea statului. Creează Porțile Iadului, lucrare compusă dintr-o mulțime de figurine, dintre care unele vor deveni celebrele sale sculpturi: Sărutul și Gânditorul. Își împarte existența cu Rose, partenera sa îndelungată, când ajunge să o cunoască pe Camille Claudel. Aceasta este eleva lui cea mai talentată și îi va deveni în scurt timp asistentă, apoi amantă. Urmează un deceniu de pasiune, admirație reciprocă și complicitate. După ruptura lor, Rodin continuă să creeze frenetic. Primește atât blamarea, cât și entuziasmul pe care le provoacă senzualitatea sculpturilor sale, iar odată cu Balzac, creație respinsă în timpul vieții lui Rodin, pune bazele sculpturii moderne.Vineri:21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 21:00Joi: 21:00GNOME ALONE-AVENTURA PITICILOR (AG) 3D DUBLATRegia:Peter Lepeniotis, Shelly ShenoyCu:Tara Strong, Becky G., Olivia Holt, Josh Peck,David KoechnerGen film:AnimațieDurata:85 minuteChloe împreună cu mama sa, Catherine, se mută din nou. De data asta, într-o casă gotică cu o ciudată colecție de pitici de grădină. De-ndată Chloe observă că această casă ascunde lucruri înspăimântătoare.După întoarcerea de la școală, Chloe și vecinul ei gălăgios Liam descoperă că piticii de grădină sunt vii. Acesti pitici de grădină protejează planeta de amenințarea monstruleților numiți Troggs, care au invadat casa venind dintr-o altă lume.Când singura soluție de a-i opri pe monstruleți eșuează, Chloe, Liam și piticii de grădină vor începe lupta împotriva monstruleților pentru a salva lumea.Un film plin de aventură, mister și umor.Sambata:14:00Duminica:14:00DADDY`S HOME 2-TATA IN RAZBOI CU …TATA 2 (AP-12) 2DRegia:Sean AndersCu:Mark Wahlberg, Mel Gibson, Will Ferrell, John Cena, John Lithgow, Scarlett EstevezGen film:ComedieDurata:98 minuteDaddy’s Home 2 (2017) urmărește peripețiile lui Brad și Dusty, pe măsură ce trebuie să se ocupe de părinții lor intruzivi în perioada sărbătorilor de iarnă. Tatăl și tatăl vitreg, Dusty și Brad, își unesc forțele pentru a realiza și a le oferi copiilor lor Crăciunul perfect. Lucrurile par să funcționeze bine, asta până când noul parteneriat este serios pus la încercare de sosirea tatălui lui Dusty, un bătrân macho și a tatălui lui Brad, un bărbat sensibil și exagerat de afectuos. Cei doi părinți ajung tocmai la timp pentru a le da peste cap vacanța și a o transforma într-un haos complet. Acum, totul stă în modul de abordare a "intrușilor". Vor reuși Dusty și Brad să facă față acestui test și să nu-și ruineze sărbătorile?Vineri:18:50Sambata: 13:00,17:00Duminica: 13:00,17:00Luni: 18:50Marti : 18:50Miercuri: 18:50Joi: 18:50THE SON OF BIGFOOT-FIGFOOT JUNIOR (AG) 3D DUBLATRegia Jeremy Degruson, Ben StassenCu Christopher L. Parson, Cal Brunker, Joe Thomas, Joey Camen, Bob BarlenGen film Animație,ComedieDurata 91 minuteAdam, un adolescent care nu prea își găsește locul, descoperă cu surprindere că este fiul legendarului Bigfoot și pornește în căutarea lui. Bucuria regăsirii lor este umbrită de intențiile malefice ale corporației HairCo. care vrea să atingă succesul și faima capturându-i.Sambata: 12:15Duminica: 12:15Miercuri: 14:15