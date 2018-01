CINEMA CITYPLEX CONSTANTA 19.01.2018-25.01.2018

Ştire online publicată Joi, 18 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

MAZE RUNNER: DEATH CURE – LABIRINTUL: TRATAMENT LETAL (AP-12) 3DAVANPREMIERĂRegizor: Wes BallCu: Thomas Brodie-Sangster, Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Walton Goggins, Rosa SalazarGen: Acțiune SF ThrilerDurata: 142 minuteA treia parte a francizei, Maze Runner: The Death Cure (2018) îl urmărește pe tânărul erou Thomas, care pornește într-o misiune destinată descoperirii unui remediu pentru o boală mortală cunoscută sub numele de „Flare”. Thomas știe că nu se poate avea încredere în Wicked, dar ei spun că timpul minciunilor s-a încheiat, că au strâns tot ce pot de la teste și că acum trebuie să se bazeze pe Gladers, cu amintiri complet restaurate, pentru a-i ajuta cu ultima lor misiune. Depinde doar de Gladers pentru a finaliza planul pentru vindecarea bolii Flare, cu un test final voluntar.Ceea ce Wicked nu știu, este că s-a întâmplat ceva pe care nici testele sau variabilele nu l-ar fi putut prevedea. Thomas și-a amintit mult mai mult decât credeau. Și știe că nu poate crede niciun cuvânt din ceea spun Wicked. Timpul minciunilor s-a terminat. Dar adevărul este mai periculos decât și-ar putea imagina vreodată Thomas.Thomas și supraviețuitorii Gladers se pregătesc să se confrunte cu Wicked pentru ultima oară, luptând să găsească un remediu pentru mortala boală care a distrus cea mai mare parte a lumii. Prieteniile și loialitățile vor fi testate, iar lupta împotriva Wicked va determina, de asemenea, cine va supraviețui în cele din urmă.Miercuri 20:45Joi 16:15DADDY COOL: TATĂ DE PROFESIE (AP-12) 2DSĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia: Maxime GovareCu: Vincent Elbaz, Laurence Arn, Jean François Cayrey, Grégory FitoussiGen film: ComedieDurata: 97 minuteLa patruzeci de ani, Adrien dă dovadă de atâta imaturitate, încât iubita lui, Maude, se gândește serios să-l părăsească. Ea are treizeci și cinci de ani și visează la o familie. Ca să-și recâștige mare iubire a vieții, Adrien se hotărăște să deschidă o creșă la domiciliu chiar în viitorul fost apartament conjugal. Este începutul unei improbabile experiențe educative...Vineri 14:30 19:15Sambata 14:30 19:15Duminica 14:30 19:15Luni 19:15Marti 19:15Miercuri 14:30 19:15Joi 19:15DEN OF THIEVES - FRĂȚIA HOȚILOR (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia: Christian GudegastCu: Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones, 50 Cent, Maurice Compte, Kaiwi Lyman-MersereauGen film: AcțiuneDurata:140 minutePlanul jafului suprem pornește de la ideea scoaterii din circulație a fabuloasei sume de 120 de milioane de dolari chiar de sub nasul celui mai performant department al poliției din Los Angeles. Atunci când găștile de infractori au și insigne de polițiști, te întrebi dacă pericolul real îl reprezintă hoții sau forțele de ordine.Gerard Butler și 50 Cent vin pe marile ecrane din 19 ianuarie în acțiunea explozivă ,,Frăția Hoților”, un film distribuit de Vertical Entertainment.Vineri 14:00 18:30Sambata 14:00 20:00Duminica 14:00 20:00Luni 18:30Marti 18:30Miercuri 14:00 18:30Joi 18:30DARKEST HOUR – ZIUA DECISIVĂ (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia: Joe WrightCu: Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott ThomasGen: IstoricDurată: 125 minuteLa începutul celui de-al doilea război mondial, când capitularea Franței era iminentă, Marea Britanie are de luat o decizie care va schimba soarta acestui război. Fiindcă forțele naziste păreau de neoprit, iar armata aliată era încolțită pe plajele din Dunkirk, soarta Europei occidentale se află în mâinile nou-numitului prim-ministru britanic, Winston Churchill (Gary Oldman).Acesta duce o luptă pe două fronturi – pe cel intern, trebuie să facă față mașinațiunilor rivalilor săi politici, iar pe plan extern are de luat decizia de a duce negocieri de armistițiu cu Hitler, salvând, astfel, națiunea britanică de costul unui război, sau de a merge înainte cu războiul, deși acesta pare deja pierdut.Regizat de Joe Wright, filmul este povestea dramatică și impresionantă a celor patru săptămâni din 1940, în care curajul lui Churchill de a-și asuma poziția de lider adevărat a schimbat cursul istoriei lumii.Vineri 18:45Sambata 16:00 20:15Duminica 16:00 20:15Luni 18:45Marti 18:45Miercuri 18:45Joi 18:45POROROCA (N-15) 2DPREMIERARegia:Constantin PopescuCu: Bogdan Dumitrache, Iulia Lumânare , Constantin Dogioiu, Stefan RausGen film: DramaDurata: 150 minute"Pororoca" spune povestea lui Tudor (Bogdan Dumitrache) și a Cristinei (Iulia Lumânare). Cei doi duc o viață de cuplu obișnuită, fără alte griji aparente, altele decât cele inerente, legate de creșterea și educația copiilor: Maria (5 ani) și Ilie (7 ani). Într-o duminică dimineață, Tudor iese cu copii în parcul din apropierea blocului. Într-o clipă de neatenție a tatălui, Maria dispare. Împreună cu alți părinți, Tudor o caută frenetic prin zonă. 30 de minute mai târziu, Tudor anunță poliția. Maria este considerată, oficial, dispărută.Vineri 21:00Sâmbată 17:00Duminică 17:00Luni 21:00Marți 21:00Miercuri 21:00Joi 21:00DEN UTROLIGE HISTORIE OM DEN KAEMPESTORE PAERE - INCREDIBILA POVESTE A PEREI URIASE - THE INCREDIBLE STORY OF GIANT PEAR (AG) 2DRegia:Amalie Næsby Fick, Jorgen Lerdam, Philip Einstein LipskiCu: Alfred Bjerre Larsen, Liva Elvira Magnussen, Peter Frödin, Henrik KoefoedGen film: AnimatieDurata:80 minuteElefantul Sebastian și prietenul său cel mai bun, un motan pe nume Mitcho, trăiesc în Orașul Însorit, un loc liniștit de pe coastă. Totul e minunat aici, până când, într-o zi, primarul JB dispare!Ieșit la pescuit, Mitcho prinde în undiță o sticlă cu mesaj de la JB, naufragiat pe Insula Misterioasă, de unde cei doi ar trebui să-l aducă imediat acasă. În sticlă se află și o sămânță micuță, pe care ei o plantează.Peste noapte, din ea crește o pară gigantică! Fructul uriaș este, de fapt, un vapor cu care Sebastian, Mitcho și un amic de-al amuzantului profesor Glucoză vor porni într-o aventură periculoasă cu pirați, un dragon de mare și niște fantome curioase.E nevoie de mult curaj din partea aventurierilor, dar nimic nu-i poate opri. Sunt hotărâți să găsească Insula Miserioasă și să-l aducă acasă pe JB.Vineri 16:30Sambata 12:30Duminica 12:30Luni 16:30Marti 16:30Miercuri 16:30Joi 16:30DOWNSIZING:MINI-OAMENII (N-15) 2DRegia:Alexander PayneCu:Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau,Kristen Wiig, Rolf LassgårdGen film:Comedie,Dramă,SFDurata:135 minuteCe se întâmplă când, în încercarea de a găsi o rezolvare la problema suprapopulării planetei, oamenii de știință norvegieni descoperă o modalitate de a micșora oamenii până ajung la 13 cm înălțime, omenirea având la dispoziție 200 de ani pentru a face tranziția completă la o lume în miniatură.Oamenii își dau seama câți bani le rămân în plus dacă aleg să trăiască în mini-versiunile lor, așa că, puși în fața unei promisiuni pentru o viață mai bună, Paul Safranek (Matt Damon) și soția lui, Audrey (Kristen Wiig) , se hotărăsc să lase în urmă existența stresată din Omaha pentru a se micșora și a se muta într-o comunitate populată numai de mini-oameni. Dar această alegere va avea consecințe care le vor schimba viața pentru totdeauna, și acestea nu vor fi deloc miniaturale.Vineri 16:15 20:45Sambata 16:15 20:45Duminica 16:15 20:45Luni 21:00Marti 16:10 21:00Miercuri 16:15Joi 21:00HAPPY END – FINAL FERICIT (AP-12) 2DRegia: Michael HanekeCu: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin, Franz RogowskiGen film:Dramă Durata:107 minuteHappy End este drama contemporană a unei familii care se stabilește în Calais, Franța, pe fondul severei crize a refugiaților.Vineri 17:00Sambata 12:15 17:00Duminica 12:15 17:00Luni 17:00Marti 17:00Miercuri 17:00Joi 17:00THE DISASTER ARTIST - UN ARTIST NUMIT DEZASTRU (AP-12) 2DRegia:James FrancoCu:Dave Franco, James Franco, Seth Rogen, Ari Graynor, Alison BrieGen film:Comedie,Dramă,IstoricDurata:104 minuteRegizorul James Franco ecranizează pentru marile ecrane povestea reală și deopotrivă tragicomică din spatele lui Tommy Wiseau, un outsider al industriei cinematografice al cărui vis a fost dintotdeauna acela de a fi acceptat de industria hollywood-iană ca un veritabil realizator de film."Un Artist Numit Dezastru" transformă această realitate într-un tribut adus prieteniei, libertății de exprimare artistice și visurilor aparent imposibile devenite realitate. "Un Artist Numit Dezastru" are la bază bestseller-ul lui Greg Sestero despre realizarea "dezastruosului" film cult "The Room", care a făcut istorie drept "cel mai bun film prost făcut vreodată".Un memento hilar și binevenit al metodelor diferite care îți pot garanta statutul de legendă, atunci când nu ai limite sau ai idee despre ceea ce faci, "Un Artist Numit Dezastru" are premiera în cinematografele din România pe 12 ianuarie 2018.Vineri 21:20Sambata 21:20Duminica 21:20Luni 21:20Marti 21:20Miercuri 21:20Joi 21:20THE COMMUTER - PASAGER IN TRENUL TERORII (AP-12) 2DRegia:Jaume Collet-SerraCu: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam NeilGen film: Crima, Drama, Mister, ThrillerDurata:105 minuteÎn acest thriller plin de adrenalină Liam Neeson este Michael, un agent de vânzări care, pe drumul zilnic spre casă cu trenul, este abordat de un străin misterios pentru a dezvălui identitatea unui pasager ascuns în acel tren până ce vor ajunge la ultima stație. Forțat să soluționeze contracronometru un puzzle mortal, Michael va descoperi un plan criminal, și se va trezi prins fără voie într-o conspirație cu miză criminală, atât pentru el, cât și pentru ceilalți pasageri din tren.Vineri 16:00 21:15Sambata 18:15Duminica 18:15Luni 21:15Marti 21:15Miercuri 16:00 21:15Joi 21:15INSIDIOUS:THE LAST KEY - INSIDIOUS:ULTIMA CHEIE (N-15) 2DRegia:Adam RobitelCu:Spencer Locke, Lin Shaye, Caitlin GerardGen film:Horror,Mister,ThrillerDurata:103 minuteMințile creative din spatele celebrei trilogii "Insidious" se întorc pentru "Insidious 4: The Last Key". Acțiunea este stabilită după evenimentele celui de-al treilea film și o urmărește pe Elise Rainier, în tinerețea sa din New Mexico, în timp ce începe să fie bântuită de un spirit demonic în propria casă, împingându-o mai adânc în "the Further". Parapsihologul Dr. Elise Rainier se confruntă cu cel mai înfricoșător și personal coșmar, în propria sa casă. Sidekicks Specs și Tucker se alătură acesteia în încercarea de a scăpa de spiritele malefice. Tulburată o viață întreagă de spirite supranaturale blocate în "the Further", un tărâm situat între lumea celor vii și celor morți, dr. Rainier îi va lua pe oaspeți într-o călătorie tulburătoare în timp, printr-un portal în "the Further", luptând să sfideze cele mai degenerate și intimidante ființe care au chinuit-o din anii 1950. Oare se va sfârși coșmarul?Vineri 14:15 18:40Sambata 14:15 18:40Duminica 14:15 18:40Luni 16:45 19:00Marti 19:00Miercuri 14:15 18:40Joi 19:00FERDINAND (AG) 3D DUBLATRegia:Carlos SaldanhaCu:John CenaGen film:FamilieDurata:108 minuteDupă ce a fost confundat cu o fiară periculoasă, taurul Ferdinand este capturat și dus din casa lui. Hotărât să se întoarcă la familia sa, el adună o echipă pestriță de animale, ce vor avea parte de aventura vieții lor.Vineri 13:30Sambata 12:00 14:00Duminica 12:00 14:00Luni 16:00Marti 16:00Miercuri 13:30Joi 16:00