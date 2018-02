CINEMA CITYPLEX CONSTANTA 16.02.2018-22.02.2018

Ştire online publicată Joi, 15 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

THE SHAPE OF WATER-FORMA APEI (N-15)2DAVANPREMIERARegia:Guillermo del ToroCu:Michael Shannon,Sally Hawkins,Octavia SpencerGen:Actiune,Drama,Fantastic,Horror,Romantic,DragosteDurata:119 minuteThe Shape of Water (2017) este o poveste situată pe fundalul Războiului Rece, în America, în jurul anului 1963Într-un laborator guvernamental ascuns, de înaltă securitate, singuratica Elisa este prinsă într-o viață a tăcerii și izolării. Elisa este o angajată mută care se ocupă de curățarea unei structuri guvernamentale ce ascunde laboratoarele secrete. Curând, viața tinerei Elisa se schimbă pentru totdeauna atunci când ea și colega ei Zelda descoperă un experiment catalogat ca fiind secret.Într-un rezervor de apă, trăiește o ființă misterioasă, unică: o anomalie naturală, un bărbat amfibie, care trăiește închis și este victima mai multor experimente. Treptat, Elisa începe să simtă simpatie pentru această ființă stranie, iar între cei doi se stabilește o legătură puternică.Dincolo de cuvinte, ea simte că el este singurul care o vede așa cum este ea, și se hotărește să-l elibereze. Dar, lumea reală nu este un loc sigur pentru un om cu aceste caracteristici. Oare care va fi deznodământul?Miercuri 18:40PHANTOM THREAD-FIRUL FANTOMA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Paul Thomas AndersonCu:Vicky Krieps,Daniel Day-Lewis,Lesley Manville,Sue ClarkGen:Documentar,Drama,DragosteDurata:130 minuteStabilit în strălucirea Londrei postbelice din anii 1950, un producător de îmbrăcăminte este delegat să creeze haine pentru membrii înaltei societăți și ai familiei regale. Renumitul croitor Reynolds Woodcock și sora sa, Cyril, se află în centrul modei britanice, îmbrăcând regalitatea, starurile de cinema, cu stilul distinct al Casei lui Woodcock. Femeile vin și trec prin viața lui Woodcock, asigurându-i burlacului convins inspirație și companie, până când acesta întâlnește o femeie tânără, determinată, Alma, care devine curând un element central al vieții sale, ca muză și iubită. Cândva controlată și planificată, acum el își găsește viața sa meticuloasă de croitor distrusă de iubire. Phantom Thread (2017) prezintă un portret iluminat atât al unui artist într-o călătorie creativă, cât și al unei femei care îi păstrează lumea alertă.Vineri 16:15,18:40Sambata16:15,18:40Duminica 16:15,18:40Luni 18:30Marti 18:30Miercuri 16:15,18:40Joi 18:30BLACK PANTHER-PANTERA NEAGRA (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Ryan CooglerCu:Chadwick Boseman,Michael B.Jordan,Lupita Nyong’o,Danai Gurira,Martin FreemanGen:Actiune,Drama,SFDurata:134 minutePrimul supererou de culoare din lumea benzilor desenate, Black Panther va face trecerea pe marele ecran în 2018. Pe numele său T'Challa, supereroul s-a născut în Wakanda, o țară africană ascunsă lumii întregi pentru ca marile corporații să nu-i exploateze vibraniumul, un prețios metal descoperit într-un meteorit. Moștenitor al tronului, T'Challa va trebui să plece din Wakanda când tatăl său este ucis. Tânărul își va folosi inteligența, agilitatea și viteza ieșite din comun pentru a deveni unul dintre cei mai luminoși supereroi Marvel din toate timpurile, visând în același timp încontinuu la o reîntoarcere în țara de baștină.Vineri 14:00,16:30,19:00,21:30Sambata 14:00,16:30,19:00,21:30Duminica 14:00,16:30,19:00,21:30Luni 16:00,18:40,21:15Marti 16:00,18:40,21:15Miercuri 16:00,18:40,21:15Joi 16:00,18:40,21:15EARLY MAN-TARE CA PIATRA (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Nick Park Cu:Tom Hiddleston,Eddie Redmayne,Maisie Williams,Miriam Margolyes,Richard AyoadeGen:Animatie,Aventuri,Comedie,Familie,FantasticDurata: 89 minutePlasat la începuturile civilizației, când creaturi preistorice și mamuți lânoși stăpâneau Pământul, Early Man spune povestea lui Dug și a tovarășului lui, Hognob, care se ridică în fruntea tribului lor împotriva lordului Nooth pentru a-și salva căminul.Vineri 14:15 dubSambata12:15 dub,14:15 dubDuminica 12:15 dub,14:15 dubLuni 16:15 dubMarti 16:15 dubMiercuri 14:15 dubJoi 16:15 dubWINCHESTER-WINCHESTER CASA SPIRITELOR (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Michael Spierig,Peter SpierigCu:Helen Mirren,Sarah Snook,Jason ClarkeGen:Biografic,Fantastic,Horror,Mister,ThrillerDurata:100 minuteInspirat din evenimente adevărate, filmul urmărește povestea lui Sarah Winchester, o femeie care după moartea bruscă a soțului și copilului ei, devine convinsă că este blestemată și începe să construiască Casa Winchester Mystery din San Jose, California, după consilierea cu un medium. Construită într-o continuă manie de douăzeci și patru de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, timp de zeci de ani, casa are șapte etaje înălțime și conține sute de încăperi. Pentru cei din afară, arată ca un monument monstruos pentru nebunia unei femei tulburate. Dar Sarah nu construiește pentru ea însăși, pentru nepoata ei sau pentru strălucitul Doctor Eric Price pe care l-a invitat la casă. Ea construiește o închisoare, un azil pentru sute de fantome răzbunătoare, iar cele mai înspăimântătoare dintre ele au o veche problemă cu Winchesterii.Vineri 20:30Sambata 18:45,20:30Duminica 18:45,20:30Luni 20:30Marti 20:30Miercuri 20:30Joi 20:30FIFTY SHADES FREED- CINCIZECI DE UMBRE DESCATUSATE (N-15) 2DRegia: James FoleyCu: Dakota Johnson,Jamie DornanGen:Drama ,Romantic,Thriller,DragosteDurata:101 minuteInceputul filmului prezinta nunta lui Christian si Anastasia si fericirea fara margini a celor doi care simt ca viata lor abia incepe si ca nimeni si nimic nu le poate rupe aceasta legatura bazata pe iubire neconditionata. Insa, indata ce cei doi se intorc din luna de miere si dau piept cu realitatea vietii de zi cu zi, realizeaza ca trebuie sa depuna eforturi uriase pentru a mentine iubirea vie si puternica in casnicie. Lui Christian ii este imposibil sa renunte la nevoia sa de a controla tot ce il inconjoara, iar Anastasia simte nevoia de a avea doza ei de libertate, ceea ce naste o serie de conflicte intre cei doi. Insa relatia celor doi este greu pusa la incercare, si, in special, sentimentele unuia pentru celalalt, cand ceea ce ar trebui sa fie cel mai frumos lucru pe care l-ar putea experimenta este, de fapt, cel mai respingator si mai de temut pentru Christian, intrucat simte ca lucrurile parca ii scapa de sub control.In aceasta parte a povestii reapare si Jack Hyde (Eric Johnson), insetat dupa razbunare, cautand sa il raneasca pe Christian prin orice mijloc posibil, atendand chiar la viata Annei si a surorii lui Christian, Mia. O vom putea revedea si pe Elena Lincoln, interpretata de nimeni alta decat Kim Basinger, in ultima sa incercare de a-l seduce pe Christian in cel mai vulnerabil moment al sau, cand acesta are indoieli cu privire la sentimentele fata de sotia sa. Noi intrigi, rasturnari de situatie, un thriller care promite ca te va tine cu sufletul la gura.Vineri 16:00,18:00,20:15Sambata 16:00,18:00,20:15Duminica 16:00,18:00,20:15Luni 19:00,21:00Marti 19:00,21:00Miercuri 16:30,21:10Joi 19:00,21:00CALL ME BY YOUR NAME-STRIGA-MA PE NUMELE TAU (N-15) 2DRegizor: Luca GuadagninoCu: Armie Hammer, Timothee Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira CasarGen film: Drama, Romantic, DragosteDurata: 130 minuteElio, un adolescent din anii '80, plănuiește să-și petreacă vara, ca de obicei, în vila superbă a părinților săi, din nordul Italiei. Însă vizita celui mai nou asistent cercetător din echipa de arheologi a tatălui său îi provoacă sentimente neașteptate.Vineri 21:00Sambata 21:00Duminica 21:00Luni 21:00Marti 21:00Miercuri 21:00Joi 21:00LENGEMESEK-POVESTI DE LA MALUL LACULUI (AG) 2DRegizor:Zsolt PalfiCu:Johanna Albert, Peter Bercsenyi, Robert Bolla, Csongor SzalayGen film:AnimatieDurata: 65 minuteUșureii au piele verde, sunt curajoși și sunt străjerii Mării de Stuf. Copiii pot deveni și ei străjeri doar când li se face părul castaniu. Până atunci viața e plictisitoare fiindcă, având părul verde, ei nu au voie să zboare de colo-colo, să coboare pe apă și nici să ia parte la derbyurile de broaște. Cea mai mare dorință a lui Füttyös Vilkó este să poată fi și el străjer, deși curiozitatea îi creează numai probleme. La un moment dat, lacul intră în pericol fiindcă haracii - ființe ursuze cu capul rotund și roșu - împreună cu lebedele vor să intre-n luptă cu ușureii. Aceștia din urmă par neputincioși, dar Vilkó are un plan curajos pentru a-și salva comunitatea și pe prietenul lui Táltos, capturat de haraci. Din fericire, în ajutorul lui Vilkó sar Nagyapó, dar și șerpii de apă și broscuțele.Vineri : 14:30 dub,15:45 dubSambata :12:30 dub, 14:30 dubDuminica : 12:30 dub, 14:30 dubMiercuri :14:30 dub,15:45 dubTHE WITCH NUNS-CALUGARITELE VRAJITOARE (AG) 2DRegia:Marius Th. BarnaGen film:Documentar,Drama,IstoricDurata:89 minuteUn documentar de lung metraj despre toleranta/intoleranta, raporturile individului cu statul, dar si magie, atat in trecut, cat si prezent.Pornind de la un fapt real petrecut la Bucuresti, in 15.08.1715, cand principesa domnitoare Pauna Cantacuzino, a avut o criza in timpul slujbei de Sf Maria, ea fiind suspectata ca impreuna cu sotul ei l-au tradat turciilor pe precedentul principe Constantin Brancoveanu. Pentru a o disculpa, nestiindu-se natura crizei, epilepsie, cadere de calciu, etc, sub pretextul ca ar fi fost fost vrajita, 2 calugarite martore ale crizei au fost spanzurate, iar alta zidita de vie in subsolurile unei manastiri.O intoarcere in timp, reflectand mentalitati atat din trecut, cat si present, o multitudine de intervievati: istorici, antropologi, pshiatri, oameni simpli, etc. O privire lucida asupra fragilitatii finite umane in raport cu statul, dar si a mentaluluii colectiv care nu se poate ignora magia, mistica, etc.Vineri 17:00Luni 17:00Marti 17:00Miercuri 17:00Joi 17:00THE STAR-PRIMUL CRACIUN (AG)2DRegizor:Timothy ReckartCu:Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Gina Rodriguez, Zachary Levi, Kelly Clarkson, Patricia Heaton, Kristin ChenowethGen: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, FantasticDurata:86 minuteThe Star (2017) urmărește povestea măgarului Bo și a prietenilor săi, în timp ce devin eroii anonimi ai primului Crăciun. Bo, un măgar mic și curajos, visează la o viață dincolo de munca sa zilnică de la moara din sat. Într-o zi, el își găsește curajul de a se elibera și în cele din urmă pornește în aventura viselor sale. În călătoria sa, el face echipă cu Ruth, o oaie drăgălașă care și-a pierdut turma și Dave, un porumbel cu aspirații înalte. Împreună cu trei cămile sarcastice și unele animale excentrice, Bo și noii lui prieteni urmează „Steaua” și devin eroii neobișnuiți în cea mai bună poveste relatată vreodată – primul Crăciun. Plini de entuziasm și determinare, Bo și prietenii săi se vor confrunta cu cele mai dificile provocări pentru a-și îndeplini visul.Vineri:14:20 dubSambata:12:10 dub, 14:20 dubDuminica: 12:10 dub, 14:20 dubLuni: 16:30 dubMarti: 16:30 dubMiercuri:14:20 dubJoi: 16:30 dubDADDY COOL-TATA DE PROFESIE (AP-12) 2DRegia:Maxime GovareCu:Vincent Elbaz,Laurence ArnGen:ComedieDurata:97 minuteLa patruzeci de ani, Adrien dă dovadă de atâta imaturitate, încât iubita lui, Maude, se gândește serios să-l părăsească. Ea are treizeci și cinci de ani și visează la o familie. Ca să-și recâștige mare iubire a vieții, Adrien se hotărăște să deschidă o creșă la domiciliu chiar în viitorul fost apartament conjugal. Este începutul unei improbabile experiențe educative...Vineri 18:45Luni 18:45Marti 18:45Miercuri 18:45Joi 18:45SOLDATII: POVESTE DIN FERENTARI (N-15) 2DRegia:Ivana MladenovicCu:Adrian Schiop,Vasile Pavel-DigudaiGen:Comedie,DramaDurata:119 minuteSoldații. Poveste din Ferentari” spune povestea lui Adi, un antropolog de 40 de ani, părăsit de curând de iubita lui, care se mută în Ferentari pentru a documenta un doctorat despre manele. Acolo, îl întâlnește pe Alberto, un rom sărac, fost pușcăriaș, care promite să-l ajute să cunoască cântăreți. Destul de repede, cei doi încep o relație, în care Adi îl hrănește pe Alberto cu planuri improbabile de ieșire din sărăcie, iar Alberto pe Adi, cu vorbe dulci bine ticluite. Când banii se termină, amândoi se trezesc captivi într-un apartament în care se iubesc sincer și se folosesc unul de altul.Sambata:16:30Duminica 16:30FERDINAND (AG) 3DRegia:Carlos SaldanhaCu:John CenaGen film:FamilieDurata:108 minuteDupă ce a fost confundat cu o fiară periculoasă, taurul Ferdinand este capturat și dus din casa lui. Hotărât să se întoarcă la familia sa, el adună o echipă pestriță de animale, ce vor avea parte de aventura vieții lor.Sambata 12:00 dubDuminica 12:00 dubMiercuri 14:00 dub