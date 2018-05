CINEMA CITYPLEX CONSTANTA 13.04.2018-19.04.2018

Ştire online publicată Miercuri, 11 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

DUCK,DUCK,GOOSE-RATA,RATA SI GASCAN (AG) 3D DUBLAT AVANPREMIERARegia:Christopher JenkinsCu:Jim Gaffigan, Zendaya, Lance Lim, Greg Proops, Natasha Leggero, Diedrich BaderGen film:Animaie,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:82 minuteDup ce s-a r緋it 螽tr-un accident, un g滻coi aventuros este responsabilizat de doi orfani cu ochii mari, 螽 timp ce se confrunt cu pericolele și frumusețea lumii din afar. Eroul nostru, Peng, respinge comunitatea de gște din care face parte 螽 螽cercarea de a-și tr緅 viața 螽 proprii s緅 termeni. Peng este un g滻coi independent, care ar face mai degrab orice, dec漮 s se preg綟easc pentru viitoarea migrare. El crede c este mai bun dec漮 oricine altcineva și și petrece timpul 螽cerc滱d cascadorii nebunești, la viteze și mai nebunești. Dar, dup ce a salvat doi pui de raț r綟綷iți, Chi și Chao, din ghearele unei pisici excentrice și periculoase pe nume Banzou, cei doi 螿 percep pe Peng ca pe un p綖inte. Cu o iarn paralizant la orizont, Peng este de acord s aib grij de cei doi pui din frica c leziunea lui ar putea fi descoperit de Banzou și de alți pr緂綟ori. 姷 aceast 螽t滎nire neașteptat, Peng va 螽cepe o c緄綟orie frumoas și periculoas, iar pe parcurs va 螽țelege puterea iubirii necondiționate, sub forma a doi pui de raț orfani, care, de asemenea, cresc percep滱du-l ca fiind cel mai bun tat pe care l-ar putea avea vreodatSambata:12:15,14:00Duminica:12:15,14:00MIDNIGHT SUN-SUB SOARELE NOPTII (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Scott SpeerCu:Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn ShephardGen film:Dram,Romantic,DragosteDurata:91 minuteAv滱d la baz o producie japonez, Midnight Sun este povestea lui Katie, o t滱綖 de 17 ani obligat s stea 螽chis 螽 cas 螽c de mic din cauza unei boli foarte rare care o pune 螽 pericol de moarte la cea mai scurt expunere la lumina soarelui. Soarta intervine atunci c滱d fata 螿 cunoa演e pe Charlie, cu care tr緅e演e o frumoas dragoste de var.Miercuri:14:30,19:00Joi:16:45,19:00SUPER TROOPERS 2-SUPER POLITISTI 2 (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Jay ChandrasekharCu:Emmanuelle Chriqui, Rob Lowe, Lynda Carter,Brian Cox, Tyler Labine, Will Sasso, Marisa CoughlanGen film:Comedie,Crim,MisterLa granița dintre Statele Unite ale Americii și Canada izbucnește un conflict de interese, care risc s produc daune iremediabile ambelor p綖ți implicate. Pentru a aplana dezacordul și eventuala escaladare a ne螽țelegerilor sunt chemați agenții din Super Troopers. Astfel, spre propria lor surprindere, dar mai ales a superiorilor lor, Mac, Thorny, Foster, Rabbit și Farva sosesc la fața locului pentru a instaura o nou secție de patrul a autostr罳ii pe teritoriul disputat. Numai c medotele neconvenționale de aplicare a legii ale forțelor de ordine vor produce un rezultat pe c漮 de greu de crezut, pe at漮 de neașteptat.Miercuri:17:00,20:45Joi:20:45A QUIET PLACE-FARA ZGOMOT! (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:John KrasinskiCu:Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe,Millicent SimmondsGen film:Dram,Horror,ThrillerDurata:95 minuteO familie cu doi copii duce o existenț izolat, 螽 liniște deplin, de teama c o amenințare nev罳ut care atac la cel mai mic sunet 蟊 va nimici.Vineri:17:00,20:50Sambata:16:15,20:30Duminica:16:15,20:30Marti: 17:00,20:50Miercuri: 17:00,20:50Joi: 17:00,20:50BLOCKERS-INTERZIS LA...SEX (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Kay CannonCu:Leslie Mann, John Cena, Kathryn Newton, Ike BarinholtzGen film:ComedieDurata:102 minutePentru c fetele lor adolescente sunt cele mai bune prietene, p綖inții acestora, Lisa, Mitchell și Hunter, au ajuns s se cunoasc de mai bine de zece ani. Dar cum timpul trece repede, iar pubertatea a redefinit deja dinamica parental, liceencele se 螽dreapt deja spre balul de absolvire. 姷s dup ce g綼esc pe laptop-ul fetelor un pact codificat cu ajutorul emoticoanelor prin care acestea pl緋uiesc s și piard virginitatea 螽 seara balului, p綖inții adolescentelor pornesc 螽tr-o misiune ultra secret de a le da planurile peste cap, chiar dac asta presupune s o fac 螽 cel mai rușinos mod posibil și c漮 se poate de public, 螽 fața tuturor.Vineri:18:50Sambata:14:15,18:15Duminica: 14:15,18:15Marti: 18:50Miercuri: 18:50Joi: 18:50LOVING VINCENT-CU DRAG VAN GOGH (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Hugh Welchman, Dorota KobielaCu:Saoirse Ronan, Douglas Booth, Jerome Flynn,Helen McCrory, Robert GulaczykGen film:Animaie,Biografic,Crim,Dram稫urata:94 minuteLoving Vincent prezint viaa 槐 moartea controversat a lui Vincent van Gogh printr-o animaie desprins din picturile lui 槐 populat cu personajele desenate de el. Intriga prinde via prin interviuri cu personaje apropiate de Vincent 槐 prin reconstruirea dramatic a unor evenimente care au dus la moartea pictorului.Vineri:18:30Sambata:18:00Duminica: 18:00Marti: 20:15Miercuri: 16:00,20:15Joi: 20:15ROMANIA NEIMBLANZITA (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Tom Barton-HumphreysCu:Victor RebengiucGen film:DocumentarDurata:90 minute姷 inima Europei exist o viaț natural fabuloas: o explozie a s緄b綟iciei, care reprezint c緆inul a nenum綖ate vietți. Munții infiniți, p緂urile str綮echi, apele nesf漷șite, toate acestea g罳duiesc creaturi de referinț pentru b綟r滱ul continent.Sunt ținuturi ale frumuseții și s緄b綟iciei unde destinele sunt dictate de anotimpuri. Creaturi parc desprinse din legend tr緅esc 螽 libertate, aici animalele se lupt pentru supraviețuire. Iar ROM齋IA NE呲BL齋ZIT va dezv緄ui toate aceste povești incredibile.Vineri:14:15,16:00,20:15Sambata:14:00,16:00,20:00Duminica: 14:00,16:00,20:00Marti: 16:30,18:30Miercuri: 14:15,18:30Joi: 16:30,18:30RAMPAGE-RAMPAGE:SCAPTI DE SUB CONTROL (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Brad PeytonCu:Dwayne JohnsonGen film:Aventuri,SFDurata:107 minuteVineri:16:30,18:45,21:00Sambata: 16:30,18:45,21:00Duminica: 16:30,18:45,21:00Marti: 18:45,21:00Miercuri: 16:30,18:45,21:00Joi: 18:45,21:00Megastarul internaional Dwayne Johnson interpreteaz rolul unui primatolog care 槐-a f綷ut un obicei din a ine oamenii la distan. Singura leg綟ur special a lui Davis Okoye (Dwayne Johnson) este cea pe care o are cu George, o goril extrem de inteligent, de care a avut grij 螽c de c滱d s-a n綼cut. Atunci c滱d un experiment genetic d gre, bl滱dul animal se transform 螽tr-o imens bestie violent. Situaia devine 螽tr-adev綖 dramatic atunci c滱d sunt descoperite 槐 alte animale care au suferit mutaii similare. Pe m綼ur ce Nordul Americii este distrus de ace演i noi predatori, Okoye face echip cu un inginer genetic discreditat pentru a g綼i un antidot, 螽 timp ce 螽cearc s evite o catastrof global 槐 s salveze creatura care i-a fost c滱dva prietenMAYA THE BEE:THE HONEY GAMES-ALBINUTA MAYA 2(AG) 3DRegia:Noel Cleary,Sergio Delfino,Alexs StadermannCu:Coco Jack Gillies,Benson Jack Anthony,Richard RoxburghGen:Animatie,Comedie,FamilieDurata:83 minuteMaya este o albinu tare generoas, pentru care prietenia este cea mai important, chiar 槐 atunci c滱d este vorba despre alte specii de insecte. Dac celelalte albinue sunt terifiate de interaciunea cu oricine e diferit de ele, Maya se 螸prietene演e cu u滾rin cu Flip, un greier foarte talentat 槐 pasionat de c滱tatul la vioara, cu c綖綧u滾l Kurt 槐 Sting, un mic b綖z綦n. Acest nou grup de prieteni "ne螽fricai" nu e chiar pe placul altor albinue, care din acest motiv aleg s o evite pe Maya. 姷s atunci c滱d l綯ti榣rul de matc al reginei dispare, va fi nevoie de ajutorul Mayei 槐 al prietenilor s緅 pentru a salva situaia.Personajul adorabil care a cucerit generaii 螽tregi de copii, revine din 6 aprilie pe marile ecrane 螽 3D, cu noi aventuri 槐 螽v裻綟uri 螽 "Albinua Maya 2".Vineri:14:10 dubSambata 12:10 dubDuminica:12:10 dubMiercuri 14:10 dubPAULA-PAULA (AP-12?) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Christian SchwochowCu:Carla Juri, Albrecht Schuch, Roxane DuranGen film:Biografic,Dram稫urata:123 minuteWorpswede, nordul Germaniei. 1900. Din momentul 螽 care se 螽t滎nesc Paula Becker și Otto Modersohn simt o leg綟ur special. Pasiunea lor comun pentru pictur se transform 螽tr-o mare dragoste. Se c綼綟oresc, dar viața de cuplu pe care o duc e departe de convențiile din timpul lor. Este o relație redat 螽 culori bogate și accente 螽dr罳nețe și care poart cicatrici de lupt. De fapt este ca arta acestei tinere care va r緆滱e 螽 istoria artei ca Paula Modersohn-Becker.Vineri:14:30Sambata:14:30,17:00,19:30Duminica: 14:30,17:00,19:30Marti:17:30,20:00PETER RABBIT-PETER IEPURASUL (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia: Will GluckCu: James Corden, Fayssal Bazzi, Domhnall Gleeson, Colin Moody, Sam Neill, Rose ByrneGen film: Animaie, Aventuri, Comedie, Familie, FantasticDurata: 93 minutePeter Rabbit este adaptarea pentru marele ecran a clasicei pove演i semnate de Beatrix Potter, despre un iepura rebel care 螽cearc s se strecoare 螽 gr緂ina de legume a unui fermier.Vineri 14:00 Sambata 12:00dubDuminica:12:00Marti:16:15 dubMiercuri 14:00 dubJoi 16:15 dub