CINEMA CITYPLEX CONSTANTA 11.05.2018-17.05.2018

Ştire online publicată Miercuri, 09 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

DEADPOOL 2-DEADPOOL 2 (AP-12) 2D AVANPREMIERARegia:David LeitchCu:Morena Baccarin, Ryan Reynolds, Josh Brolin,T.J. MillerGen film:Acțiune,Aventuri,Comedie,SFDesfigurat de atacul unei bovine și părăsit de... simțul gustativ, Wade Wilson are aspirații înalte: vrea să devină cel mai "hot" bufetier al cafenelei în care lucrează.Căutând savoarea vieții, dar și un aparat care l-ar putea ajuta să călătorească în timp, Wade trebuie să-și croiască drum printre ninja, temuți mafioți japonezi yakuza și... câini în călduri.Va înțelege, până la urmă, care sunt lucrurile cu adevărat importante: prietenia, familia, gustul și acea mult râvnită cană de cafea cu titlul "Cel mai bun amant".Miercuri:19:00Joi:19:00,21:15DANS LA BRUME-TOXIC (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Daniel RobyCu:Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin, Anna GaylorGen film:SFDurata:89 minuteÎntr-o zi, străzile Parisului sunt invadate de o ceață mortală, așa că supraviețuitorii caută refugiu la ultimele etaje și pe acoperișurile clădirilor din oraș. Fără acces la informații, fără electricitate, apă sau alimente, o familie încearcă să iasă vie din această catastrofă... Dar orele trec, și se pare că nimeni nu le va veni în ajutor, așa că singura lor șansă de a scăpa cu viață este să-și încerce norocul și să iasă în străzile înecate în ceață...Vineri:17:00,20:45Sambata: 14:00,18:00Duminica: 14:00,18:00Luni: 17:00,20:45Marti: 17:00,20:45Miercuri: 17:00,20:45Joi: 17:00,20:45OVERBOARD-AMNEZIE CU SURPRIZE (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Bob Fisher, Rob GreenbergCu:Anna Faris, Eva Longoria, John Hannah,Swoosie Kurtz, Josh SegarraGen film:Comedie:Romantic,DragosteDurata:112 minuteCu o întorsătură de situație spumoasă, Overboard se concentrează asupra lui Leonardo (EUGENIO DERBEZ), un seducător egoist și răsfățat, ce face parte din cea mai bogată familie din Mexic și asupra lui Kate (ANNA FARIS) , o mamă singură ce de abia își duce traiul împreună cu cei 3 copii ai ei.Kate e angajată să mențină curățenia pe luxosul iaht al lui Leonardo, până în momentul în care e concediată pe nedrept de acesta, care, pe deasupra, refuză și să-i plătească ce îi datorează. La scurt timp după acest lucru, Leonardo cade peste bord în timpul unei petreceri prea înfierbântate și se trezește a doua zi pe mal, suferind de cea mai acută formă de amnezie. Kate apare la spital și, ca să i-o plătească, îl convinge pe Leonardo că e soțul ei și îl pune la muncă-pentru prima oară în viața lui.La început Leonardo e nefericit și stângaci, dar încet-încet începe să se descurce. În cele din urmă, Leonardo câștigă respectul noii sale "familii" și a colegilor de muncă. Dar adevărata familie de miliardari a lui Leonardo îl caută pe acesta cu disperare. În același timp, pericolul ca lui Leonardo să-i revină brusc memoria plutește în aer. Întrebarea care se pune e: o să rămână Leonardo împreună cu noua sa familie sau o să pună indiciile cap la cap și o să îi părăsească pentru totdeauna?Vineri:14:30,19:00Sambata: 13:00,18:15,20:00Duminica: 13:00,18:15,20:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 14:30,21:15Joi: 16:45,18:30REVENGE-REVANSA (IM-18) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Coralie FargeatCu:Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens,Vincent ColombeGen film:Acțiune,ThrillerDurata:108 minuteTrei bărbați căsătoriți merg împreună la partida anuală de vânătoare dintr-un canion, în mijlocul deșertului. Unul dintre ei are ideea de a veni însoțit de tânăra și atrăgătoarea sa amantă, care stârnește imediat interesul celorlalți doi...Situația scapă de sub control... Abandonată în deșert, tânăra muribundă revine la viață, iar vânătorii se transformă în pradă.Vineri:16:40,18:50,21:00Sambata: 16:40,18:50,21:00Duminica: 16:40,18:50,21:00Luni: 16:40,18:50,21:00Marti: 16:40,18:50,21:00Miercuri: 16:40,18:50,21:00Joi: 16:40,18:50,21:00TRUTH OR DARE-ADEVAR SAU PROVOCARE (N-15) 2DRegia:Jeff WadlowCu:Tyler Posey, Lucy Hale, Landon Liboiron,Aurora Perrineau, Sam LernerGen film:Horror,ThrillerDurata:100 minuteLucy Hale (Pretty Little Liars) și Tyler Posey (Teen Wolf) se află în fruntea distribuției din thrillerul supranatural ADEVĂR SAU PROVOCARE, produs de Blumhouse Productions (Happy Death Day, Get Out, Split).Un joc nevinovat între prieteni devine mortal când cineva - sau ceva - începe să-i pedepsească pe cei care nu spun adevărul, sau care refuză o provocare.Regizat de Jeff Wadlow (Kick-Ass 2), thrillerul îi mai are în distribuție pe Violett Beane, Hayden Szeto, Landon Liboiron, Sophia Taylor Ali și Nolan Gerard Funk.Filmul e produs de Jason Blum, de la Blumhouse, iar producători executivi sunt Wadlow, Chris Roach, Jeanette Volturno și Couper Samuelson.Vineri:18:45Sambata: 20:00Duminica: 20:00Luni:18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45I FEEL PRETTY-HAI,CA SUNT BELEA! (N-15) 2DRegia:Abby Kohn, Marc SilversteinCu:Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Busy Philipps, Amy Schumer, Tom HopperGen film:ComedieDurata:110 minuteI Feel Pretty urmărește povestea unei femei obișnuite, Renee Bennett, care se confruntă zilnic cu sentimente de nesiguranță și inadecvare. Într-o zi, după ce cade de pe bicicletă și suferă o lovitură la cap, ea se trezește crezând că este cea mai frumoasă și capabilă femeie din lume.Renee crede că o vrajă a făcut-o brusc minunată, cu excepția faptului că, pentru toți ceilalți, ea arată exact la fel. Cu această nouă încredere, ea este capabilă să-și trăiască viața fără teamă și fără rețineri, însă ce se va întâmpla când își va da seama că aparența ei nu s-a schimbat niciodată? Încrezătoare, Renee avansează brusc în rândurile companiei de cosmetice, câștigând respectul șefului ei, Avery LeClaire.Cu noua ei siguranță de sine vine suprasolicitarea, și chiar tendința de a-i trata pe cei "mai puțin fericiți din punct de vedere genetic" în același fel lipsit de considerație în care oamenii o tratau pe ea. În cele din urmă, Renee își dă seama că "vraja" a fost ridicată, însă prin intermediul acestui proces a învățat că frumusețea adevărată nu este cea exterioară.Vineri:16:45,21:15Sambata: 15:30,20:30Duminica: 15:30,20:30Luni: 16:45,21:15Marti: 16:45,21:15Miercuri: 16:45LICHOZROUTI-AVENTURI FARA PERECHE (AG) 2DRegia:Galina MiklínováCu:Krystof Hádek, Jan Maxián, David Novotnę,Ondrej Trojan, Marek TaclíkGen film:Animație,Aventuri,Familie,FantasticMâncăcioșii de șosete sunt creaturi pe care oamenii nu le pot vedea, responsabile pentru dispariția șosetelor pe care nu le mai găsim. Ei mănâncă doar câte o șosetă, lăsând perechile... desperecheate. Și nu se ating niciodată de șosetele de bebelușAventuri fără pereche este povestea acestor creaturi simpatice, prinse într-o aventură cu gangsteri și răfuieli între două clanuri de mâncători de șosete, unde prăpastia dintre generații și seturi diferite de valori dau contur poveștii.Viața Mâncăcioși lor de șosete este o aventură continuă. Îți trebuie curaj să găsești o familie cu multe șosete, să o protejezi și să înveți să trăiești cu oameni prin preajmă. Iar eroii noștri nu duc lipsă de curaj!Vineri:14:15Sambata:12:30,14:15Duminica:12:30,14:15Miercuri: 14:15AVENGERS:INFINITY WAR-RAZBUNATORII:RAZBOIUL INFINITULUI (AP-12) 3DRegia:Anthony Russo, Joe RussoCu:Dave Bautista, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Zoe Saldana, Vin Diesel, Chris Pratt, Tom HiddlestonGen film:Acțiune,Aventuri,FantasticDurata:151 minuteL-am întrezărit la finalul lui The Avengers, furios că Chitauri nu au reușit să înfrângă Pământul și, mai ales, să obțină Tesseractul: este Thanos, distrugătorul de lumi și cel mai înfiorător inamic al Răzbunătorilor. Posesor acum al celor șase giuvaeruri care îl transformă într-o creatură omnipotentă și omniscientă, Thanos se întoarce pe Terra pentru a-i nimici o dată pentru totdeauna pe Iron Man, Hulk, Thor și aliații lor.Vineri:16:30,19:15Sambata:14:00,17:00Duminica: 14:00,17:00Luni:19:15Marti: 19:15Miercuri: 16:30,19:15Joi: 20:45DUCK,DUCK,GOOSE-RATA,RATA SI GASCAN (AG) 3D DUBLAT Regia:Christopher JenkinsCu:Jim Gaffigan, Zendaya, Lance Lim, Greg Proops, Natasha Leggero, Diedrich BaderGen film:Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:82 minuteDupă ce s-a rănit într-un accident, un gâscoi aventuros este responsabilizat de doi orfani cu ochii mari, în timp ce se confruntă cu pericolele și frumusețea lumii din afară. Eroul nostru, Peng, respinge comunitatea de gâște din care face parte în încercarea de a-și trăi viața în proprii săi termeni. Peng este un gâscoi independent, care ar face mai degrabă orice, decât să se pregătească pentru viitoarea migrare. El crede că este mai bun decât oricine altcineva și își petrece timpul încercând cascadorii nebunești, la viteze și mai nebunești. Dar, după ce a salvat doi pui de rață rătăciți, Chi și Chao, din ghearele unei pisici excentrice și periculoase pe nume Banzou, cei doi îl percep pe Peng ca pe un părinte. Cu o iarnă paralizantă la orizont, Peng este de acord să aibă grijă de cei doi pui din frica că leziunea lui ar putea fi descoperită de Banzou și de alți prădători. În această întâlnire neașteptată, Peng va începe o călătorie frumoasă și periculoasă, iar pe parcurs va înțelege puterea iubirii necondiționate, sub forma a doi pui de rață orfani, care, de asemenea, cresc percepându-l ca fiind cel mai bun tată pe care l-ar putea avea vreodatăVineri:14:00Sambata:12:00Duminica: 12:00Luni:16:30Marti: 16:30Miercuri:14:00Joi: 16:30ROMANIA NEIMBLANZITA (AG) 2DRegia:Tom Barton-HumphreysCu:Victor RebengiucGen film:DocumentarDurata:90 minuteÎn inima Europei există o viață naturală fabuloasă: o explozie a sălbăticiei, care reprezintă căminul a nenumărate vietăți. Munții infiniți, pădurile străvechi, apele nesfârșite, toate acestea găzduiesc creaturi de referință pentru bătrânul continent.Sunt ținuturi ale frumuseții și sălbăticiei unde destinele sunt dictate de anotimpuri. Creaturi parcă desprinse din legendă trăiesc în libertate, aici animalele se luptă pentru supraviețuire. Iar ROMÂNIA NEÎMBLÂNZITĂ va dezvălui toate aceste povești incredibile.Vineri:15:00Sambata:12:15,16:00Duminica: 12:15,16:00Miercuri: 15:00