CINEMA CITYPLEX CONSTANTA 09.03.2018-15.03.2018

Ştire online publicată Miercuri, 07 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

STRANGERS:PREY AT NIGHT-NECUNOSCUTII:PRADATORI IN NOAPTE( N-15 )SAPTAMANA DE PREMIERARegia:Johannes RobertsCu:Christina Hendricks,Bailee Madison,Martin Henderson,Lewis Pullman,Emma BellomyGen:Horror,ThrillerDurata:85 minuteVacanța unei familii liniștite ia o turnură de-a dreptul mortală în momentul în care aceasta ajunge să se cazeze într-un parc de rulote, însă găsește întregul complex abandonat. Odată cu lăsarea nopții, trei psihopați mascați dau startul unei curse de groază, testând limitele victimelor care încearcă disperate să scape cu viață."Necunoscuții: Prădători în noapte" este regizat de Johannes Roberts și vine ca o continuare a horror-ului de succes "Necunoscuții", lansat în 2008. Distribuit de Vertical Entertainment, filmul are premiera în cinematografe din 9 martie.Vineri 19:15Sambata 13:00, 19:15Duminica 13:00, 19:15Luni 19:15Marti 19:15Miercuri 19:15Joi 19:15THE HURRICANE HEIST-COD ROSU DE JAF (N-15)2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Rob CohenCu:Toby Kebbell,Maggie Grace,Ryan Kwanten,Ralph InesonGen:Actiune,ThrillerDurata:100 minutePe coasta Alabamei urmează să se înfrunte două forțe ale naturii: un uragan de categoria 5 și dolarul american...Suntem în anul 1992. O nefericită întorsătură a destinului face ca Bruce Ruthledge, vânător profesionist de uragane să-și piardă viața, lăsându-și cei doi fii, Will și Breeze, în voia soartei.25 de ani mai târziu, Will, acum, meteorolog angajat la guvern, e pe urmele uraganului Tammy, cea mai puternică furtună din istoria Statelor Unite, care se îndreaptă spre Gulfort, Alabama. În timp ce localnicii sunt evacuați, oficialii pornesc într-o cursă contracronometru pentru a distruge 600 de milioane de dolari în bancnote vechi înainte ca uraganul să lovească regiunea. Dar ei nu sunt singurii care au planuri cu acești bani...Foresight Unlimited și Entertainment Studios prezintă COD ROȘU DE JAF, un thriller cu Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten și Ralph Ineson, regizat de Rob Cohen. Producători: Moshe Diamant p.g.a., Christopher Milburn, Rob Cohen, Mark Damon, Michael Tadross, Jr., Danny Roth și Damiano Tucci, Karen Baldwin, p.g.a. și William J. Immerman. Scenariul e scris de Scott Windhauser și Jeff Dixon, după un story de Anthony Fingleton și Carlos Davis. Imaginea îi aparține lui Shelly Johnson.Vineri 16:30, 18:45Sambata 18:45, 20:50Duminica 18:45, 20:50Luni 16:30, 18:45Marti 16:30, 18:45Miercuri 16:30, 18:45, 20:50Joi 16:30, 18:45ESTIU 1993-VARA LUI 1993 (AG?) 2DPREMIERARegia: Carla SimónCu: Laia Artigas, Bruna Cusí, David Verdaguer,Paula RoblesGen film: Dramă, FamilieDurata: 97 minuteSpania, vara anului 1993. După decesul părinților ei, Frida, o fetiță de șase ani, părăsește Barcelona și pe bunicii săi, mutându-se la noua sa familie adoptivă la tara. Adoptată de unchiul ei, Esteve și mătușa Marga, Frida descoperă noul său mediu, o veche fermă într-o zonă montană, aproape de o pădure densă. Noii ei părinți adoptivi se dovedesc prietenoși, iar un alt lucru bun este că au o fiică de trei ani pe nume Anna, care îi poate deveni un partener de joacă. Pentru un alt copil mai puțin traumatizat decât dezrădăcinata Frida, acesta ar fi cel mai idilic loc de ședere, cu alte cuvinte, o vacanță permanentă. Dar Frida este afectată și dacă există momente incontestabil de bune la noua ei casă, există și durerea neexprimată, care o face să se simtă atât tristă, cât și să se comporte urât. Fridei ii este greu să gestioneze moartea părinților și să se adapteze la noua ei viață. Înainte de sfârșitul verii petrecute în provincie, fata trebuie să învețe să-și controleze emoțiile, iar părinții trebuie să învețe să țină la ea ca la propria lor fiică. Își va putea depăși Frida problemele?Vineri 16:15Sambata 18:30Duminica 18:30Luni 16:15Marti 16:15Miercuri 18:30Joi 18:30DIE GOTTLICHE ORDNUNG/THE DIVINE ORDER-ORDINUL DIVIN (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia: Petra Biondina VolpeCu: Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek,Rachel Braunschweig, Sibylle Brunner, Marta ZoffoliGen film: Comedie,DramăDurata: 96 minute1971. Nora este o tânără soție și mamă, care locuiește într-un sat mic cu soțul și cu cei doi fii. Zona rurală elvețiană este neatinsă de marile schimbările sociale pe care le-a adus mișcarea din 1968. Nici viața Norei nu este afectată - ea este o persoană liniștită și agreată de toată lumea, până când începe să se lupte în mod public pentru drepturile femeilor de a vota.Lungmetrajul regizoarei elvețiene Petra Volpe, produs de Zodiac Pictures, a avut premiera internațională la renumitul Tribeca Film Festival din New York, unde a câștigat Premiul pentru public, Premiul pentru cea mai bună actriță într-un film internațional (Marie Leuenberger) și Premiul Nora Ephron (pentru regizoarea și scenarista Petra Volpe) „pentru povestirea ei curajoasă și plină de compasiune, o cinematografie frumoasă, o caracterizare complexă a experienței feminine, o navigare perfectă atât a dramei cât și a comediei" (juriul).Vineri 20:50Sambata 16:30Duminica 16:30Luni 20:50Marti 20:50Joi 20:50L’’ATELIER-ATELIERUL (AP-12?) 2DPREMIERARegia: Laurent CantetCu: Marina Foïs, Matthieu Lucci, Florian Beaujean,Mamadou Doumbia, Mélissa GuilbertGen film: DramăDurata: 113 minuteAtelierul, cel de-al 8-lea film al renumitului regizor francez Laurent Cantet (Entre les murs) vorbește despre dificultatea generației tinere de a-și găsi locul într-o societate violentă, ruptă între probleme sociale și politice.Olivia (Marïna Fois), o scriitoare celebră, organizează un atelier de vară la care participă un grup de tineri din sudul Franței. Printre ei, Antoine, un tânăr conflictual și talentat, care rupe dinamica grupului. Olivia este deopotrivă îngrijorată și fascinată de violența lui Antoine și încearcă să-l cunoască dincolo de granițele Atelierului.Vineri 17:00Sambata 17:00Duminica 17:00Luni 17:00Marti 17:00Joi 17:00GAME NIGHT-JOCUL DE-A DETECTIVII (N-15) 2DRegia:John Francis Daley,Jonathan M.GoldsteinCu:Rachel McAdams,Jason Bateman,Kyle ChandlerGen:Actiune,Comedie,Crima,MisterDurata:93 minuteJason Bateman și Rachel McAdams fac echipă pe marile ecane din 2 martie în comedia "Jocul de-a detectivii", regizată de John Francis Daley și Jonathan Goldstein, aflați deja la al doilea proiect după comedia de succes "Vacanță cu peripeții", din 2015.Max (Bateman) și Annie (McAdams) și-au făcut un obicei din a participa săptămânal la jocuri nocturne tematice organizate împreună cu grupul lor de prieteni. Însă lucrurile devin din amuzante foarte palpitante când Brooks, fratele lui Max, se gândește să organizeze o seară de rezolvare a misterului unei crime, în care sunt implicați pretinși tâlhari și agenți federali. Deci faptul că Brooks este răpit intră în plan, nu? Prin urmare cei șase competitori sunt hotărâți să rezolve cazul și să câștige, iar totul pare foarte amuzant până când lucrurile încep să arate prea mult a realitate.De-a lungul unei nopți haotice, distracția este treptat înlocuită cu panica. Fără reguli, fără direcție și fără idee cine mai participă la joc, cursa poate deveni cea mai tare aventură sau... sfârșitul.Vineri 20:45Sambata 16:15, 20:45Duminica 16:15, 20:45Luni 20:45Marti 20:45Miercuri 16:15, 20:45Joi 16:15, 20:45SOBRE RODAS/ON WHEELS-PE ROTI (AG)2DRegia:Mauro D’AddioGen:Aventuri,DramaDurata:72 minuteAcest film nu are sinopsisVineri 15:00Sambata 15:00Duminica 15:00Miercuri 15:00YOU WERE NEVER REALLY HERE-N-AI FOST NICIODATA AICI (IM-18)2DRegia:Lynne RamsayCu:Joaquin Phoenix,Ekaterina SamsonovGen:Drama,Mister,ThrillerDurata:95 minuteO adolescentă dispărută. Un ofițer al legii brutal și chinuit într-o misiune de salvare. Puterea, corupția și răzbunarea dezlănțuiesc o furtună de violență care pot să conducă la trezirea sa.Vineri 21:00Sambata 21:00Duminica 21:00Luni 21:00Marti 21:00Miercuri 21:00Joi 21:00RED SPAROW (N-15) 2DRegia: Francis LawrenceCu: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Mary-Louise Parker, Ciarán HindsGen film: Mister, ThrillerDurata: 139 minuteSituat în Rusia contemporană, filmul urmărește povestea tinerei Dominika Egorova, un ofițer de informații care se luptă să supraviețuiască în birocrația serviciilor de informații post-sovietice. Dominika este desemnată împotriva dorinței ei să devină o seducătoare instruită în serviciul de securitate rus. Ea învață să-și folosească trupul ca pe o armă, dar se străduiește să-și mențină propria identitate în timpul procesului de formare dezumanizant. Găsindu-și puterea într-un sistem nedrept, ea devine una dintre cele mai puternice și valoroase „bunuri” ale programului. Prima ei țintă este Nathaniel Nash, un ofițer CIA care se ocupă de cazurile cele mai sensibile ale spionajului rusesc. Cei doi tineri se intersectează într-o atmosferă încărcată de spionaj, înșelăciune și, în mod inevitabil, o pasiune interzisă care le amenință carierele, alianțele și securitatea ambelor țări.Vineri 18:40, 21:15Sambata 18:40, 21:15Duminica 18:40, 21:15Luni 18:40Marti 18:40Miercuri 18:40, 21:15Joi 18:40THE SHAPE OF WATER-FORMA APEI (N-15)2DRegia:Guillermo del ToroCu:Michael Shannon,Sally Hawkins,Octavia SpencerGen:Actiune,Drama,Fantastic,Horror,Romantic,DragosteDurata:119 minuteThe Shape of Water (2017) este o poveste situată pe fundalul Războiului Rece, în America, în jurul anului 1963Într-un laborator guvernamental ascuns, de înaltă securitate, singuratica Elisa este prinsă într-o viață a tăcerii și izolării. Elisa este o angajată mută care se ocupă de curățarea unei structuri guvernamentale ce ascunde laboratoarele secrete. Curând, viața tinerei Elisa se schimbă pentru totdeauna atunci când ea și colega ei Zelda descoperă un experiment catalogat ca fiind secret.Într-un rezervor de apă, trăiește o ființă misterioasă, unică: o anomalie naturală, un bărbat amfibie, care trăiește închis și este victima mai multor experimente. Treptat, Elisa începe să simtă simpatie pentru această ființă stranie, iar între cei doi se stabilește o legătură puternică.Dincolo de cuvinte, ea simte că el este singurul care o vede așa cum este ea, și se hotărește să-l elibereze. Dar, lumea reală nu este un loc sigur pentru un om cu aceste caracteristici. Oare care va fi deznodământul?Vineri 16:20Sambata 16:20Duminica 16:20Luni 21:15Marti 21:15Miercuri 16:20Joi 21:15THE POST-SECRETELE PENTAGONULUI (AP-12) 2DRegia:Steven SpielbergCu: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob OdenkirkGen film: Biografic, Dramă, Istoric, ThrillerDurata:115 minuteSteven Spielberg revine pe marile ecrane alături de Meryl Streep și Tom Hanks cu "The Post: Secretele Pentagonului", un film care aduce în prim plan subiectul controversat al unuia dintre cele mai mari scandaluri care au vizat vreodată Pentagonul.În rol principal îl regăsim pe Tom Hanks, care îl interpretează pe editorul Ben Bradley, cel care alături de Katharine Graham (Meryl Streep), prima femeie editor al unui ziar american important, se aruncă într-o cursă contra-timp împotriva publicației The New York Times. Miza este deconspirarea unei mari mușamalizari guvernamentale, care implică informații referitoare la trei decenii de activitate a patru președinți de stat.Pentru a reuși, Ben Bradley și Katharine Graham trebuie să-si depășească propriile neînțelegeri, în timp ce carierele lor sunt pe cale să fie distruse, iar libertatea lor este mai fragilă ca oricând.După ce cotidianul Washington Post a decis să publice în 1971 o serie de documente clasificate, secretele guvernamentale aflate au aruncat în aer scena politica din SUA. Află întreaga poveste din 23 februarie, în cinematografele din toată țara în explozivul "The Post", un film distribuit de Vertical Entertainment.Vineri 18:30Sambata 14:00Duminica 14:00Luni 18:30Marti 18:30EVERY DAY-ZI DUPA ZI (AP-12) 2DRegia: Michael SucsyCu: Maria Bello, Angourie Rice, Debby Ryan, Colin Ford, Jacob Batalon, Owen TeagueGen film: Dramă, Romantic, DragosteDurata:95 minuteBazat pe aclamatul roman "Every Day", un bestseller New York Times scris de David Levithan, filmul cu același nume spune povestea lui Rhiannon, o adolescentă de 16 ani care se îndrăgostește de o entitate misterioasă, pe nume "A", care ocupă involuntar, dar inevitabil, în fiecare zi, corpul unui alt adolescent. Simțind că între ei se stabilește o legătură incredibil de puternică, Rhiannon și A se străduiesc să se regăsească în fiecare zi, fără să știe ce sau pe cine va aduce ziua următoare. Cu cât cei doi se îndrăgostesc mai tare unul de celălalt, cu atât mai mult consecințele acestei iubiri în care la fiecare 24 de ore partenerul este altcineva (și totuși același), apasă mai tare asupra lor, obligându-i pe Rhiannon și A să ia cea mai grea decizie din viața lor.Vineri 14:30Sambata 14:30Duminica 14:30EARLY MAN-TARE CA PIATRA (AG) 2DRegia:Nick Park Cu:Tom Hiddleston,Eddie Redmayne,Maisie Williams,Miriam Margolyes,Richard AyoadeGen:Animatie,Aventuri,Comedie,Familie,FantasticDurata: 89 minutePlasat la începuturile civilizației, când creaturi preistorice și mamuți lânoși stăpâneau Pământul, Early Man spune povestea lui Dug și a tovarășului lui, Hognob, care se ridică în fruntea tribului lor împotriva lordului Nooth pentru a-și salva căminul.Vineri 14:15 dubSambata12:15 dub,14:15 dubDuminica 12:15 dub,14:15 dubLuni 16:20 dubMarti 16:20 dubMiercuri 14:15 dubJoi 16:20 dubTHE STAR-PRIMUL CRACIUN (AG)2DRegizor:Timothy ReckartCu:Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Gina Rodriguez, Zachary Levi, Kelly Clarkson, Patricia Heaton, Kristin ChenowethGen: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, FantasticDurata:86 minuteThe Star (2017) urmărește povestea măgarului Bo și a prietenilor săi, în timp ce devin eroii anonimi ai primului Crăciun. Bo, un măgar mic și curajos, visează la o viață dincolo de munca sa zilnică de la moara din sat. Într-o zi, el își găsește curajul de a se elibera și în cele din urmă pornește în aventura viselor sale. În călătoria sa, el face echipă cu Ruth, o oaie drăgălașă care și-a pierdut turma și Dave, un porumbel cu aspirații înalte. Împreună cu trei cămile sarcastice și unele animale excentrice, Bo și noii lui prieteni urmează „Steaua” și devin eroii neobișnuiți în cea mai bună poveste relatată vreodată – primul Crăciun. Plini de entuziasm și determinare, Bo și prietenii săi se vor confrunta cu cele mai dificile provocări pentru a-și îndeplini visul.Vineri:14:20 dubSambata:12:10 dubDuminica: 12:10 dubMiercuri:14:20 dubFERDINAND (AG) 3DRegia:Carlos SaldanhaCu:John CenaGen film:FamilieDurata:108 minuteDupă ce a fost confundat cu o fiară periculoasă, taurul Ferdinand este capturat și dus din casa lui. Hotărât să se întoarcă la familia sa, el adună o echipă pestriță de animale, ce vor avea parte de aventura vieții lor.Sambata 12:00 dubDuminica 12:00 dubMiercuri 14:00 dub