CINEMA CITYPLEX CONSTANTA 08.12.2017-14.12.2017

Ştire online publicată Miercuri, 06 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

STAR WARS:THE LAST JEDI-STAR WARS:ULTIMII JEDI (AG) 3DAVANPREMIERARegia:Rian JohnsonCu:Oscar Isaac, Daisy Ridley, Harrison Ford, John Boyega, Mark HamillGen film:Acțiune:AventuriDurata:150 minuteEroii din “Trezirea forței” (Star Wars: The Force Awakens) se alătură legendelor galactice într-o aventură epică, ce descifrează mistere ale Forței vechi de generații și scot la lumină adevăruri șocante din trecut. Rey (Daisy Ridley) își continuă drumul epic, alături de Finn, Poe și Luke Skywalker, în următorul capitol din saga, Star Wars: Ultimii Jedi.Joi:20:00UNA MUJER FANTASTICA-O FEMEIE FANTASTICA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Sebastián LelioCu:Luis Gnecco, Francisco Reyes, Aline KüppenheimGen film:Dramă Durata:100 minuteMarina este o tânără chelneriță și cântăreață aspirantă. E îndrăgostită de Orlando, un bărbat cu două decenii mai în vârstă. Orlando moare pe neașteptate și, în loc să-și plângă iubitul, Marina trebuie să înfrunte suspiciuni. Familia lui nu are încredere în ea. O polițistă investighează dacă nu cumva a fost implicată în moartea lui Orlando. Fosta lui soție îi interzice să vină la înmormântare. Marina este o femeie transexuală și pentru rudele lui Orlando identitatea ei sexuală este o aberație, o perversiune. Marina trebuie să lupte pentru a putea fi ea însăși.Vineri:21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Miercuri: 21:00Joi: 18:45EPOUSE-MOI MON POTE?-TE-NSORI CU MINE BRO? (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Tarek BoudaliCu:Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte GabrisGen film:ComedieDurata:92 minuteTocmai când și-a găsit jobul visurilor lui, Yassine e amenințat cu deportarea, și singurul dispus să se căsătorească cu el pentru-l ajuta să obțină drept de muncă e...vecinul lui, Fred!O comedie realizată de echipa care ne-a distrat cu Alibi.com, Babysitting 1 și 2, la cinema din 8 decembrie 2017, distribuită de Prorom și Ro Image 2000.Vineri:19:00Sambata: 19:00Duminica: 19:00Miercuri: 19:00Joi: 19:00THE VAUL-SEIFUL (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Dan BushCu:James Franco, Taryn Manning, Francesca Eastwood, Scott HazeGen film:Horror.ThrillerDurata:91 minuteThe Vault (2017) este un nou film horror care sosește pe marile ecrane cu o poveste pe care am putea să o numim uzual, un jaf la o bancă, însă se dovedește că nimic nu este ceea ce pare. Două surori înstrăinate sunt obligate să jefuiască o bancă pentru a-și salva fratele care a ars un depozit deținut de un gangster notoriu. Doar că, aceasta nu este o bancă obișnuită. Lovitura începe fără probleme, dar haosul începe să se dezlănțuie atunci când managerul sfidător al băncii îi trimite către o criptă de la subsol, la ceva cu adevărat rău. Cu toate acestea, totul o ia razna atunci când grupul care comite jaful se confruntă cu evenimente supranaturale în subsolul băncii. Destabilizați, aceștia încearcă să afle răspunsuri și să dezlege misterul din spatele fenomenelor stranii care le amenință jaful, dar mai ales viața. Oare vor reuși să facă față tuturor amenințărilor?Vineri:20:50Sambata: 20:50Duminica: 20:50Miercuri: 20:50Joi: 20:50THE DRAGON SPELL-DRAGONUL VRAJIT (AG) 2D DUBLATRegia:Manuk DepoyanCu:Viktor Andrienko, Kate Bristol, Allen Enlow,Jason Griffith, Jacob PaqueGen film:Animație,Aventuri,Comedie,Familie,FantasticDurata:85 minuteDorind să fie erou, ca tatăl său, Nicky pornește în căutarea dragonului ce era ținut captiv de o vrăjitoare. Pe Tărâmul Magic, își face mulți prieteni, o veveriță kamikaze, un liliac vorbăreț, dar mai ales pe Rocky, care-l învață să călărească melci viteziști cu trei ochi și să zboare cu țânțari prietenoși. Cel mai curajos dintre ei va vedea primul dragonul. Și-l vor putea face prieten?Vineri:14:10Sambata: 12:10,14:10Duminica: 12:10,14:10Miercuri: 14:10SINGULARITY-KRONOS:SOLUTIA EXTREMA (AP-12) 2DRegia:Robert KoubaCu:Julian Schaffner, John Cusack, Carmen Argenziano, Eileen GrubbaGen film:SFDurata:92 minuteÎn 2020, Elias van Dorne (John Cusack), președintele VA Industries, cea mai mare companie de robotică din lume, prezintă cea mai puternică invenție pe care a creat-o până în acel moment, Kronos, un supercomputer care a fost realizat cu scopul de a pune capăt tuturor războaielor. Când Kronos intră online, analizează datele și ajunge imediat la concluzia că însăși omenirea e cea mai mare amenințare la pacea mondială, așa că lansează un atac global robotic pentru a scăpa omenirea de “virusul” numit “om”.97 de ani mai târziu, un mic grup de oameni a mai supraviețuit, dar este vânat de armata de roboți. Un adolescent (Julian Schaffner) și o adolescentă (Jeannine Wacker) formează o alianță neobișnuită pentru a ajunge în lumea nouă, despre care se zvonea că oamenii trăiesc fără frica de a fi eliminați de roboți. Dar oare această lume există, cu adevărat? Și vor trăi ei suficient de mult pentru a afla dacă există?Vineri:20:45Sambata: 20:45Duminica: 20:45Miercuri: 20:45Joi: 20:45SANTA SWAP-SCHIMB DE MOSI:CRACIUNUL FAMILIEI ANDERSEN (AG) 2D DUBLAT Regia:Terje RangnesCu:Thor Michael Aamodt, Anders Baasmo Christiansen, Ann Carnarius Elseth, Ella Lockert, Filip Lubbock-MyrsethGen film:Comedie,FamilieDurata:70 minuteNimeni nu iubește Crăciunul mai mult decât Andersen, și-n fiecare an el se străduiește să-i ofere familiei sărbători de iarnă ideale. Cea mai importantă parte a sărbătorilor este vizita lui Moș Crăciun, dar de data aceasta nimic nu pare să se desfășoare conform planului. Într-un costum de Moș nou-nouț, Andersen alunecă pe gheață cu tot cu sania plină de cadouri, și dă nas în nas cu Moș Crăciun cel adevărat. Cei doi se hotărăsc să facă schimb de roluri. În familia lui Moș Crăciun n-a mai existat niciodată un tâmplar, iar familia lui Andersen va avea nevoie de magia Moșului, pentru că toate cadourile au fost distruse. Andersen va redescoperi motivul pentru care iubește atât de mult Crăciunul, iar copiii săi se străduiesc din răsputeri să demonstreze că adevăratul Moș este fals!Vineri:14:15,16:20Sambata: 12:30,15:30Duminica: 12:30,15:30Miercuri: : 14:15,16:20Joi: 16:20A BAD MOM`S CHRISTMAS-MAME BUNE SI NEBUNE 2 (N-15) 2DRegia:Jon Lucas, Scott MooreCu:Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Cheryl HinesGen film:ComedieDurata:116 minuteComedia „Mame bune și nebune 2” continuă șirul provocărilor pentru cele mai simpatice prietene cu o nouă revoltă împotriva rigorilor societății, de această dată îndreptată împotriva marii sărbători a Crăciunului.De parcă a organiza masa festivă nu ar fi suficient de complicat, cele trei eroine le mai au pe cap și pe mamele lor, una mai specială și mai pretențioasă ca cealaltă. Până la finalul creștinei vacanțe, doamnele vor da un sens cu totul diferit expresiei "Sărbători fericite!", dar vor ajunge în același timp să își consolideze relațiile cu mamele lor.Vineri:16:15,18:45Sambata: 16:15,18:45Duminica: 16:15,18:45Miercuri: : 16:15,18:45Joi: 16:15,21:00MARITA-MARITA (AP-12) 2DRegia:Cristi IftimeCu:Alexandru Potocean, Adrian Titieni, Lucian Iftime, Lorena-Andrada ZăbrăuțanuGen film:DramăDurata:100 minuteMarița este un road-movie care încearcă să surprindă un moment de trecere din existența unui tânar - acela al desprinderii de tată. Miza este aceea ca spectatorii să petreacă suficient timp cu tatăl, să se familiarizeze atât de mult cu prezența și cu poveștile lui, încât să li se pară lor înșile greu să se despartă de el.Vineri:18:50Sambata: 18:50Duminica: 18:50Miercuri: 18:50Joi: 18:50MURDER ON THE ORIENT EXPRESS-CRIMA DIN ORIENT EXPRES(AP-12) 2DRegia:Kenneth BranaghCu:Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley,Judi Dench, Penélope Cruz, Kenneth Branagh,Willem DafoeGen film:Crimă,Dramă,MisterDurata:114 minuteRenumitul detectiv belgian Hercule Poirot investighează uciderea unui american înstărit care călătorea cu trenul Orient Expres, cel mai faimos tren din lume.Vineri:13:45,16:00,20:50Sambata: 16:00,20:50Duminica: 16:00,20:50Miercuri: 13:45,16:00,20:50Joi: 17:30OLAF`S FROZEN ADVENTURE+COCO-REGATUL DE GHEATA:SARBATORI CU OLAF+COCO (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Kevin Deters, Stevie WermersCu:Kristen Bell, Josh Gad, Jonathan Groff, Idina MenzelGen film:Animație,Scurt metrajDurata:22 minuteOlaf's Frozen Adventure, noul scurtmetraj marca Disney, va putea fi vizionat în cinematografe, în deschiderea animației Coco.Olaf și Sven pornesc într-o nouă aventură. Cei doi merg din ușă în ușă, prin întregul regat și adună toate tradițiile pentru sărbătorile de iarnă. Ce tradiție vor alege Anna și Elsa? Își vor crea ele propria tradiție? Vino la cinema și vei aflaRegia:Lee Unkrich, Adrian MolinaCu:Alanna Ubach, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Anthony Gonzalez, Renee VictorGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:109 minuteDeși în familia sa muzica e interzisă de generații, tânărul Miguel (Anthony Gonzalez) visează să devină un adevărat cântăreț, la fel ca idolul său Ernesto de la Cruz (Benjamin Bratt). Încercând cu disperare să-și dovedească talentul, Miguel se trezește prins în uluitorul și coloratul Ținut al Morților. Acolo, îl întâlnește pe fermecătorul pezevenchi Hector (Gael García Bernal). Împreună, cei doi noi prieteni pornesc într-o călătorie extraordinară pentru a dezlega misterul ascuns de generații în familia lui Miguel.Vineri:14:00,16:30- dublat 18:20-subtitratSambata: 12:00,14:00,16:30- dublat 18:20-subtitratDuminica: 12:00,14:00,16:30- dublat 18:20-subtitratMiercuri: 14:00,16:30- dublat 18:20-subtitratJoi: 16:30- dublat