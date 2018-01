CINEMA CITYPLEX CONSTANTA 05.01.2018-11.01.2018

Ştire online publicată Miercuri, 03 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

DOWNSIZING-DOWNSIZING:MINI-OAMENII (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Alexander PayneCu:Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau,Kristen Wiig, Rolf LassgårdGen film:Comedie,Dramă,SFDurata:135 minuteCe se întâmplă când, în încercarea de a găsi o rezolvare la problema suprapopulării planetei, oamenii de știință norvegieni descoperă o modalitate de a micșora oamenii până ajung la 13 cm înălțime, omenirea având la dispoziție 200 de ani pentru a face tranziția completă la o lume în miniatură.Oamenii își dau seama câți bani le rămân în plus dacă aleg să trăiască în mini-versiunile lor, așa că, puși în fața unei promisiuni pentru o viață mai bună, Paul Safranek (Matt Damon) și soția lui, Audrey (Kristen Wiig) , se hotărăsc să lase în urmă existența stresată din Omaha pentru a se micșora și a se muta într-o comunitate populată numai de mini-oameni. Dar această alegere va avea consecințe care le vor schimba viața pentru totdeauna, și acestea nu vor fi deloc miniaturale.Miercuri:21:10Joi:21:10THE DISASTER ARTIST-UN ARTIST NUMIT DEZASTRU (IM-18) 2DAVANPREMIERARegia:James FrancoCu:Dave Franco, James Franco, Seth Rogen, Ari Graynor, Alison BrieGen film:Comedie,Dramă,IstoricDurata:98 minuteRegizorul James Franco ecranizează pentru marile ecrane povestea reală și deopotrivă tragicomică din spatele lui Tommy Wiseau, un outsider al industriei cinematografice al cărui vis a fo"Un Artist Numit Dezastru" transformă această realitate într-un tribut adus prieteniei, libertății de exprimare artistice și visurilor aparent imposibile devenite realitate. "Un Artist Numit Dezastru" are la bază bestseller-ul lui Greg Sestero despre realizarea "dezastruosului" film cult "The Room", care a făcut istorie drept "cel mai bun film prost făcut vreodată".Un memento hilar și binevenit al metodelor diferite care îți pot garanta statutul de legendă, atunci când nu ai limite sau ai idee despre ceea ce faci, "Un Artist Numit Dezastru" are premiera în cinematografele din România pe 12 ianuarie 2018.st dintotdeauna acela de a fi acceptat de industria hollywood-iană ca un veritabil realizator de film.Miercuri:17:00,21:20Joi:17:00,21:20MOLLY`S GAME-JOCURI SECRETE (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Aaron SorkinCu:Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner,Michael CeraGen film:Biografic,DramăDurata:140 minute"Jocuri Secrete" aduce povestea campioanei olimpice la schi, Molly Bloom, care timp de un deceniu s-a aflat în spatele celor mai exclusiviste și costisitoare partide de poker, asta înainte de a fi arestată în toiul nopții de către 17 agenți FBI echipați din cap până în dinți.Printre jucătorii săi se numărau staruri hollywood-iene, vedete sportive, magnați americani iar spre surprinderea ei chiar și reprezentanți ai mafiei rusești.Singurul sau aliat este de fapt Charlie Jaffey, avocatul determinat să o apere și cel care avea să afle că Molly este mult mai mult decât zvonurile vehiculate publicului în paginile tabloidelor.Din 5 ianuarie, Jessica Chastain face regulile jocului în "Jocuri Secrete", pe marile ecrane din România. Un film distribuit de Vertical Entertainment.Vineri:20:30Sambata:16:30,21:00Duminica:16:30,21:00Luni:20:30Marti:20:30Miercuri:20:30Joi:20:30BULLET HEAD-CAPCANA MORTALA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Paul SoletCu:, Antonio Banderas, John Malkovich, Alexandra DinuGen film:Crimă,Dramă,ThrillerDurata:94 minuteTrei infractori de carieră se trezesc captivi într-un depozit, cu oamenii legii pe urmele lor. Ceea ce nu știu incă este că o amenințare mai mare se află chiar în depozit.Vineri:14:30,17:00,19:15,21:20Sambata: 14:30,17:00,19:15,21:20Duminica: 14:30,17:00,19:15,21:20Luni: 17:00,19:15,21:20Marti: 17:00,19:15,21:20Miercuri: 19:15Joi: 19:15INSIDIOUS:THE LAST KEY-INSIDIOUS:ULTIMA CHEIE(N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Adam RobitelCu:Spencer Locke, Lin Shaye, Caitlin GerardGen film:Horror,Mister,ThrillerDurata:103 minuteMințile creative din spatele celebrei trilogii "Insidious" se întorc pentru "Insidious 4: The Last Key". Acțiunea este stabilită după evenimentele celui de-al treilea film și o urmărește pe Elise Rainier, în tinerețea sa din New Mexico, în timp ce începe să fie bântuită de un spirit demonic în propria casă, împingându-o mai adânc în "the Further". Parapsihologul Dr. Elise Rainier se confruntă cu cel mai înfricoșător și personal coșmar, în propria sa casă. Sidekicks Specs și Tucker se alătură acesteia în încercarea de a scăpa de spiritele malefice. Tulburată o viață întreagă de spirite supranaturale blocate în "the Further", un tărâm situat între lumea celor vii și celor morți, dr. Rainier îi va lua pe oaspeți într-o călătorie tulburătoare în timp, printr-un portal în "the Further", luptând să sfideze cele mai degenerate și intimidante ființe care au chinuit-o din anii 1950. Oare se va sfârși coșmarul?Vineri:18:45,21:10Sambata: 16:40,18:45,21:10Duminica: 16:40,18:45,21:10Luni: 18:45,21:10Marti: 18:45,21:10Miercuri: 18:45Joi: 18:45EINE SCHONE SCHWEINEREI-TREI PRIETENI AVENTUROSI:PETRECERE IN MULLEWAPP (AG) 2D/3D DUBLATRegia:Theresa StrozykCu:Carolin Kebekus, Michael Kessler, Axel Prahl,Ralf Schmitz, Christian UlmenGen film:AnimațieDurata:72 minuteTaman în ziua în care Waldemar plănuiește să-și serbeze ziua de naștere, ce mai tambalau se iscă în Mullewapp!De-abia de-abia reușește Waldemar să se abțină să nu guste din tortul de aniversare, tot numai căpșuni, frișcă și ciocolată, când iată că primește o vizită neașteptată.Necioplitul de Horst, mistrețul și gașca lui au pus ochii pe bunătățile pregătite pentru petrecere, așa că mistrețul bucătar se invită la fermă și îi sechestrează pe toți locuitorii din Mullewapp.Nu le trebuie mult celor trei prieteni, Waldemar Porculescu, Franz Cocoșilă și Johnny Șoricescu să ghicească că e ceva necurat la mijloc. Ei vor face tot ce le stă în putință ca să elibereze ferma de de musafirii nepoftiți. Iată cum, vrând nevrând, cei trei prieteni încep o călătorie cu bicicleta plină de peripeții.Filmul, în regia lui Tony Loeser și a Theresei Strozyk, este o adaptare savuroasă după cartea scrisă de Helme Heine despre aventurile celor trei prieteni faimoși din Mullewapp.Vineri: 14:15 3D/16:30 2DSambata:12:30 2D/15:00 3DDuminica: 12:30 2D/15:00 3DLuni:16:30 2DMarti:16:30 2DMiercuri:14:15 3D/16:30 2DJoi:16:30 2DTHE GREATEST SHOWMAN-OMUL SPECTACOL (AP-12) 2DRegia:Michael GraceyCu:Zendaya, Rebecca Ferguson, Hugh Jackman,Zac Efron, Michelle WilliamsGen film:Biografic,Dramă,MuzicalThe Greatest Showman on Earth prezintă povestea lui P.T. Barnum, showman american, fondator al circului ambulant care a ajuns cunoscut în întreaga lume sub numele de Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.Vineri:14:00,18:30Sambata:14:00,19:00Duminica:14:00,19:00Luni:18:30Marti: 18:30Miercuri: 14:00,18:30Joi: 18:30JUMANJI:WELCOME TO THE JUNGLE-JUMANJI:AVENTURI IN JUNGLA (AP-12) 3DRegia:Jake KasdanCu:Karen Gillan, Dwayne Johnson, Kevin Hart,Jack Black, Nick Jonas, Laurie CalvertGen film:Acțiune,Aventuri,Comedie,Familie.FantasticDurata:119 minuteÎn noul film Jumanji: Aventura in junglă, jocul se schimbă întrucât patru prieteni extrem de diferiți sunt de data aceasta absorbiți în lumea jocului Jumanji. Atunci când descoperă pe o veche consolă video un joc pe care nu-l mai încercaseră, cei patru se hotărăsc să joace și sunt imediat absorbiți în decorul de junglă al jocului și în avatarurile pe care și le alege fiecare și care sunt interpretate de Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart și Karen Gillan. Astfel descoperă că nu sunt ei cei care joacă jocul, ci Jumanji îi joacă pe ei. Ei sunt nevoiți să intre în cea mai periculoasă aventură a vieții lor, pentru că altfel, riscă să rămână blocați pentru totdeauna în jocul Jumanji!Columbia Pictures prezintă o producție Matt Tolmach / Seven Bucks, Jumanji: Aventura în junglă. Rolurile principale sunt interpretate de Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Bobby Cannavale. Regia îi aparține lui Jake Kasdan. Producătorii sunt Matt Tolmach și William Teitler. Scenariul este scris de Chris McKenna & Erik Sommers și Scott Rosenberg & Jeff Pinkner. Povestea îi aparține lui Chris McKenna și se bazează pe cartea Jumanji, scrisă de Chris Van Allsburg. Producătorii executivi sunt David Householter, Jake Kasdan, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Ted Field și Mike Weber. Imaginea a fost realizată de Gyula Pados, HSC, iar scenografia de Owen Paterson. Montajul e semnat de Mark Helfrich, ACE și Steve Edwards. Coordonatorul de efecte vizuale este Jerome Chen. Creatoarea costumelor este Laura Jean Shannon. Muzica îi aparține lui Henry Jackman, iar aranjamentele muzicale au fost realizate de Manish Raval și Tom Wolfe.Vineri:16:00,18:30,21:00Sambata:16:45,19:00,21:15Duminica:16:45,19:00,21:15Luni:18:30,21:00Marti: 18:30,21:00Miercuri: 16:00,18:30,21:00Joi:18:30,21:00FERDINAND-FERDINAND (AG) 3D DUBLATRegia:Carlos SaldanhaCu:John CenaGen film:FamilieDurata:106 minuteDupă ce a fost confundat cu o fiară periculoasă, taurul Ferdinand este capturat și dus din casa lui. Hotărât să se întoarcă la familia sa, el adună o echipă pestriță de animale, ce vor avea parte de aventura vieții lor.Vineri:13:30Sambata:12:00,14:15Duminica:12:00,14:15Luni:16:00Marti:16:00Miercuri:13:30Joi:16:00STAR WARS:THE LAST JEDI-STAR WARS:ULTIMII JEDI (AG) 3DRegia:Rian JohnsonCu:Oscar Isaac, Daisy Ridley, Harrison Ford, John Boyega, Mark HamillGen film:Acțiune:AventuriDurata:150 minuteEroii din “Trezirea forței” (Star Wars: The Force Awakens) se alătură legendelor galactice într-o aventură epică, ce descifrează mistere ale Forței vechi de generații și scot la lumină adevăruri șocante din trecut. Rey (Daisy Ridley) își continuă drumul epic, alături de Finn, Poe și Luke Skywalker, în următorul capitol din saga, Star Wars: Ultimii Jedi.Vineri:15:45Sambata: 12:15Duminica: 12:15Luni:15:45Marti: 15:45Miercuri: 15:45Joi: 15:45