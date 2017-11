CINEMA CITYPLEX CONSTANTA 03.11.2017-09.11.2017

Ştire online publicată Miercuri, 01 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

GNOME ALONE-AVENTURA PITICILOR (AG) 3D DUBLATAVANPREMIERARegia:Peter Lepeniotis, Shelly ShenoyCu:Tara Strong, Becky G., Olivia Holt, Josh Peck,David KoechnerGen film:AnimațieDurata:85 minuteChloe împreună cu mama sa, Catherine, se mută din nou. De data asta, într-o casă gotică cu o ciudată colecție de pitici de grădină. De-ndată Chloe observă că această casă ascunde lucruri înspăimântătoare.După întoarcerea de la școală, Chloe și vecinul ei gălăgios Liam descoperă că piticii de grădină sunt vii. Acesti pitici de grădină protejează planeta de amenințarea monstruleților numiți Troggs, care au invadat casa venind dintr-o altă lume.Când singura soluție de a-i opri pe monstruleți eșuează, Chloe, Liam și piticii de grădină vor începe lupta împotriva monstruleților pentru a salva lumea.Un film plin de aventură, mister și umor.Sambata:14:10Duminica:14:10SUBURBICON-SUBURBICON (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:George ClooneyCu:Julianne Moore, Matt Damon, Oscar IsaacGen film:Crimă,Dramă,Mister Durata:104 minuteSuburbicon este o comunitate din suburbie, liniștită și fericită, cu grădini și case îngrijite… locul perfect pentru a trăi împreună cu familia, iar în vara anului 1959, familia Lodge exact asta făcea. Dar liniștea aparentă ascunde o realitate tulburătoare. Soț și tată, Gardner Logde (Matt Damon) va trebui să supraviețuiască celor mai violente și decadente părți ale orașului.O poveste imprevizibilă despre oameni care greșesc și fac alegeri nepotrivite. Acesta este Suburbicon.Vineri:18:30,21:00Sambata: 18:30,21:00Duminica: 18:30,21:00Luni: 18:30,21:00Marti: 18:30,21:00Miercuri:16:15,18:30Joi:16:15,18:30THE SON OF BIGFOOT-FIGFOOT JUNIOR (AG) 3D DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia Jeremy Degruson, Ben StassenCu Christopher L. Parson, Cal Brunker, Joe Thomas, Joey Camen, Bob BarlenGen film Animație,ComedieDurata 91 minuteAdam, un adolescent care nu prea își găsește locul, descoperă cu surprindere că este fiul legendarului Bigfoot și pornește în căutarea lui. Bucuria regăsirii lor este umbrită de intențiile malefice ale corporației HairCo. care vrea să atingă succesul și faima capturându-i.Vineri:14:15Sambata: 12:00,14:15Duminica: 12:00,14:15Miercuri: 14:15BEYOND SKYLINE-DINCOLO DE ORIZONT (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia Liam O'DonnellCu Frank Grillo, Bojana Novakovic, Iko Uwais,Callan Mulvey, Valentine PayenGen film Acțiune,Aventuri,Horror,SF,ThrillerDurata 107 minuteContinuare a thriller-ului SF Skyline, din 2010, Dincolo de orizont ni-l prezintă pe Mark, un polițist al naibii de dur, care pornește în misiunea extrem de periculoasă de a-și elibera fiul de pe o navă de război extraterestră.Vineri:18:45Sambata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45UN PROFIL POUR DEUX-UN PROFIL PENTRU DOI (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia Stéphane RobelinCu Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny ValetteGen film Comedie,RomanticDurata 104 minutePierre are 75 de ani, este văduv și duce o viață destul de singuratică de când și-a pierdut soția. Fiica lui îi aduce un calculator, cu gândul că i-ar putea stimula curiozitatea și că, cine știe, poate și-ar face chiar prieteni noi. Cu ajutorul lui Alex, tânăr profesor de informatică, Pierre începe să navigheze online și nu trece mult timp până să descopere un site de întâlniri.Vineri:18:50Sambata: 12:50,18:50Duminica: 12:50,18:50Luni: 18:50Marti: 18:50Miercuri: 18:50Joi: 18:50HAPPY DEATH DAY –ZI DE NASTERE MORTALA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia Christopher LandonCu Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine,Charles AitkenGen film Horror.MisterDurata 96 minuteTree, o tânără și frumoasă studentă, încearcă să se bucure de ziua ei de naștere. Realizează curând că este ultima zi din viața ei. Asta dacă nu cumva află cine a ucis-o. Fata retrăiește la nesfârșit această ultimă zi, murind de fiecare dată altfel. Va afla cine este criminalul pentru a întrerupe teribila buclă?Vineri:20:50Sambata: 20:50Duminica: 20:50Luni: 20:50Marti: 20:50Miercuri: 20:50Joi: 20:50QUE DIOS NOS PERDONE –DUMNEZEU SA NE IERTE (N-15) 2DRegia Rodrigo SorogoyenCu Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier PereiraGen film Crimă,Dramă,ThrillerDurata 127 minuteMadrid, 2011. Un milion și jumătate de pelerini așteaptă vizita Papei. Orașul este controlat la sânge de polițiștii speriați de un atac terorist. Inspectorii Velarde și Alfaro se confruntă pe neașteptate cu o serie de crime oribile. Primesc ordinul de a rezolva cazul cât mai repede și cât mai discret. Dar acțiunile lor nu sunt chiar atât de diferite de cele ale criminalului.Vineri:20:45Sambata: 20:45Duminica: 20:45Luni: 16:00Marti: 16:00Miercuri: 20:45Joi: 20:45CAPACE-CAPACE (AP-12)Regia Sorin MarinCu Adrian Titieni, Vlad IvanovGen film DramăDurata 80 minuteCapace este povestea unui bărbat bogat și puternic, dar singur (interpretat de Vlad Ivanov), care își conduce afacerile cu autoritate și fără scrupule. Concurența îl atacă pe Bursă și bărbatul își amintește de un joc din copilărie. Un joc cu capace de bere. O criză de inimă și vestea că e posibil să aibă nevoie de un transplant îl determină să plece într-un loc îndepărtat, unde Dunărea întâlnește marea, cu oameni simpli și obiceiuri străvechi.Miercuri: 17:00Joi: 17:00THE LITTLE VAMPIRE-MICUL VAMPIR (AG) 3D DUBLATRegia Richard Claus, Karsten KiilerichCu Jim Carter, Rasmus Hardiker, Alice KrigeGen film AnimațieDurata 83 minuteMicul Vampir, bazat pe personajele cărților bestseller scrise de Angela Sommer-Bodenburg, spune povestea lui Rudolph, un vampir în vârstă de 13 ani, al cărui clan e amenințat de un vânător notoriu de vampiri. El îl cunoaște pe Tony, un muritor de vârsta lui, care e fascinat de castele vechi, cimitire și... vampiri. Tony îl va ajuta pe Rudolph în aventura plină de acțiune, dar și de umor, în care vor porni pentru a-și învinge redutabilii adversari, și împreună vor salva familia lui Rudolph, devenind, astfel, cei mai buni prieteni.Vineri:14:00Sambata: 12:10Duminica: 12:10Luni: 16:30Marti: 16:30Miercuri: 14:00Joi: 16:30THOR:RAGNAROK-THOR:RAGNAROK (AP-12) 3DRegia Taika WaititiCu Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Cate BlanchettGen film Acțiune,Aventuri,Fantastic Durata 130 minuteEvenimentele au loc imediat după The Avengers: Age of Ultron, când Thor se recuperează în urma cumplitei lupte cu robotul hotărât să distruga umanitatea. Doar că ceea ce Ultron amenința să facă pe Terra iată că se pregătește pe Asgard: apocalipsa ar putea distruge din temelii luminoasa lume condusă de Odin, iar Thor va avea mare nevoie de ajutorul lui Loki pentru a înfrunta pericolul ce-i amenință tărâmul de baștină.Vineri:16:30,19:00,21:20Sambata: 16:30,19:00,21:20Duminica: 16:30,19:00,21:20Luni: 18:40,21:20Marti: 18:40,21:20Miercuri: 16:30,19:00,21:20Joi: 18:40,21:20THE SWAN PRINESS :ROYALLY UNDERCOVER-PRINTESA LEBADA:SUB ACOPERIRE REGALA (AG) 2D DUBLATRegia Richard RichGen film AnimațieDurata 79 minuteDupă ce în Regat sosesc niște vizitatori misterioși, prințesa Alise, Lucas și cu prietenii lor pornesc sub acoperire într-o misiune de spionaj ultrasecretă, pentru a vedea cine e de încredere, și cine nu. Vor avea nevoie de abilitățile lor de detectivi super pricepuți, dar și de gadget-uri cool pentru a dezlega misterul regal, și pentru a salva Regatul. Vineri:14:30Sambata: 12:15Duminica: 12:15Miercuri: 14:30MOTHER!-MAMA! (N-15) 2DRegia Darren AronofskyCu Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris,Michelle PfeifferGen film Dramă,Horror,MisterDurata 121 minuteRelația unui cuplu e pusă la grea încercare când în casă le sosesc oaspeți neinvitați, care le vor da peste cap existența liniștită. Un thriller psihologic tulburător despre iubire, devotament și sacrificiu, scris și regizat de Darren Aronofsky (Black Swan, Requiem for a Dream), în care îi putem vedea pe Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris și Michelle Pfeiffer.Vineri:16:00Sambata: 16:00Duminica: 16:00Luni: 20:45Marti: 20:45GEOSTORM-GEOSTORM PERICOL GLOBAL (AP-12) 3DRegia Dean DevlinCu Gerard Butler, Abbie Cornish, Ed Harris, Jim Sturgess, Andy GarciaGen film Acțiune,SFDurata 109 minuteDupă o serie de dezastre naturale care puneau în pericol omenirea, conducătorii lumii au colaborat pentru construirea unei rețele de sateliți care să stabilizeze climatul. Însă sistemul a început să dea erori, iar specialiștii mai au foarte puțin timp la dispoziție pentru a detecta problema și a salva planeta.Gerard Butler revine pe marile ecrane în rolul unui inginer care, alături de fratele său (Jim Sturgess), este angajat să rezolve problema tehnică de pe unul dintre sateliți. În timp ce Jake (Butler) este trimis în spațiu să repare defecțiunea, Max (Sturgess) începe să investigheze ipoteza unei conspirații la nivel înalt, chiar din interiorul Casei Albe. Vineri:16:15Sambata: 16:15Duminica: 16:15Luni: 16:15Marti: 16:15Miercuri: 21:00Joi: 21:00THE SQUARE-PATRATUL (N-15)Regia Ruben ÖstlundCu Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West,Terry NotaryGen film DramăDurata 142 minuteChristian este un respectat curator al unui muzeu de artă contemporană. Divorțat, dar tată devotat a doi copii, conduce o mașină electrică și sprijină cauze nobile. Expoziția sa, The Square / Pătratul, este o instalație care invită trecătorii să mediteze la altruism și la responsabilitatea pe care o au ca ființe umane. Uneori, însă, este dificil să trăiești conform propriilor tale principii: răspunsul prostesc al lui Christian la furtul telefonului său îl aruncă într-o serie de situații jenante. Între timp, agenția de PR a muzeului crează o campanie neașteptată pentru The Square. Feedbackul este copleșitor și îl aruncă atât pe Christian, cât și muzeul, într-o criză existențială.Vineri:15:00Sambata: 15:00Duminica: 15:00Luni: 16:05Marti: 16:05Miercuri: 15:00Joi: 16:05ANCHORS UP!-ELIAS SI SECRETUL DIN MARELE PORT (AG) 2D DUBLAT Regia Simen Alsvik, Will AshurstCu Marie Blokhus, Anderz Eide, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen, Christine HopeGen film Animație,FamilieDurata 75 minuteÎn timpul unei furtuni nemiloase, Elias este chemat de urgență în ajutor de către orașul vecin, Marele Golf, pentru a salva un vapor. Elias se descurcă atât de bine, încât i se oferă de lucru în acest oraș, se mută și își lasă în urmă prietenii. Lucrul în noul oraș este mult mai greu decât și-a imaginat. Într-o seară, Elias are un schimb dur cu o bandă locală, care se dovedește a face excavări ilegale pentru a extrage un metal prețios emițător de unde electromagnetice care pot influența vremea. Nu va trece mult timp și Elias își va da seama că, pentru a demasca operațiunea ilegală, are nevoie de ajutorul vechilor săi prieteni.Sambata: 14:30Duminica: 14:30