CINEMA CITYPLEX CONSTANTA 02.02.2018-08.02.2018

Ştire online publicată Joi, 01 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

THE STAR-PRIMUL CRACIUN (AG)2DSĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegizor:Timothy ReckartCu:Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Gina Rodriguez, Zachary Levi, Kelly Clarkson, Patricia Heaton, Kristin ChenowethGen: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, FantasticDurata:86 minuteThe Star (2017) urmărește povestea măgarului Bo și a prietenilor săi, în timp ce devin eroii anonimi ai primului Crăciun. Bo, un măgar mic și curajos, visează la o viață dincolo de munca sa zilnică de la moara din sat. Într-o zi, el își găsește curajul de a se elibera și în cele din urmă pornește în aventura viselor sale. În călătoria sa, el face echipă cu Ruth, o oaie drăgălașă care și-a pierdut turma și Dave, un porumbel cu aspirații înalte. Împreună cu trei cămile sarcastice și unele animale excentrice, Bo și noii lui prieteni urmează „Steaua” și devin eroii neobișnuiți în cea mai bună poveste relatată vreodată – primul Crăciun. Plini de entuziasm și determinare, Bo și prietenii săi se vor confrunta cu cele mai dificile provocări pentru a-și îndeplini visul.Vineri:14:30 dubSambata:12:15 dub, 14:00 dubDuminica: 12:15 dub, 14:00 dubLuni,Marti,Joi:16:30 dubMiercuri:16:30 dubMAZE RUNNER: DEATH CURE – LABIRINTUL: TRATAMENT LETAL (AP-12) 3DRegizor: Wes BallCu: Thomas Brodie-Sangster, Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Walton Goggins, Rosa SalazarGen: Acțiune SF ThrilerDurata: 142 minuteA treia parte a francizei, Maze Runner: The Death Cure (2018) îl urmărește pe tânărul erou Thomas, care pornește într-o misiune destinată descoperirii unui remediu pentru o boală mortală cunoscută sub numele de „Flare”. Thomas știe că nu se poate avea încredere în Wicked, dar ei spun că timpul minciunilor s-a încheiat, că au strâns tot ce pot de la teste și că acum trebuie să se bazeze pe Gladers, cu amintiri complet restaurate, pentru a-i ajuta cu ultima lor misiune. Depinde doar de Gladers pentru a finaliza planul pentru vindecarea bolii Flare, cu un test final voluntar.Ceea ce Wicked nu știu, este că s-a întâmplat ceva pe care nici testele sau variabilele nu l-ar fi putut prevedea. Thomas și-a amintit mult mai mult decât credeau. Și știe că nu poate crede niciun cuvânt din ceea spun Wicked. Timpul minciunilor s-a terminat. Dar adevărul este mai periculos decât și-ar putea imagina vreodată Thomas.Thomas și supraviețuitorii Gladers se pregătesc să se confrunte cu Wicked pentru ultima oară, luptând să găsească un remediu pentru mortala boală care a distrus cea mai mare parte a lumii. Prieteniile și loialitățile vor fi testate, iar lupta împotriva Wicked va determina, de asemenea, cine va supraviețui în cele din urmă.Vineri : 16:00Sambata :16:00Duminica 16:00Luni : 18:40Marti :18:40Miercuri :13:30,18:40Joi 16:18:40THE KILLING OF A SACRED DEER-UCIDEREA CERBULUI SACRU(N-15?) 2DRegia:Yorgos LanthimosCu:Nicole Kidman, Colin Farrell, Raffey CassidyGen film:Drama, Horror, Mister, ThrillerDurata:109 minuteUn thriller psihologic cu elemente supranaturale, The Killing of a Sacred Deer (2017) se concentrează pe un tânăr cu sete de răzbunare, un medic care trebuie să ia o decizie importantă, și familia lui care trebuie să lupte pentru a supraviețui.Steven și Anna formează o familie perfectă: ambii sunt medici respectați, el chirurg, ea oftalmolog, au doi copii, Bob și Kim, și o viață înconjurată de lux. Pe de altă parte, Steven leagă o prietenie cu Martin, un copil orfan de tată pe care chirurgul îl va lua sub aripa sa protectoare. Cu toate acestea, lucrurile nu vor fi cum au fost înainte. Încercările adolescentului de a se integra în familia lui Steven și de a aduce un chirurg strălucit în familia sa disfuncțională, iau o întorsătură neașteptată. Atunci când acțiunile adolescentului devin din ce în ce mai sinistre, viața ideală a lui Steven începe să se destrame și este forțat să facă un sacrificiu de neconceput.Vineri 14:00,21:15Sambata 13:30,21:15Duminica 13:30,21:15Luni :21:15Miercuri:16:15SLAVA-GLORIA (AP-12?) 2DRegia: Kristina Grozeva, Petar ValchanovCu: Stefan Denolyubov, Margita Gosheva, Ana BratoevaGen film: DramaDurata: 101 minuteCând Tsanko Petrov, un muncitor la căile ferate, găsește milioane de leva pe șine, ia decizia să predea întreaga sumă poliției. Statul îl recompensează cu un ceas de mână, doar că acesta se strică numaidecât. În același timp, Julia Staikova, șefa departamentului de PR din Ministerul Transporturilor, îi pierde vechiul ceas. Astfel începe lupta disperată a lui Petrov de a-și recupera ceasul, dar și demnitatea.Vineri 20:30Sambata 20:30Duminica 20:30Luni 20:30Marti 20:30Miercuri 20:30Joi 20:30120 BATTEMENTS PAR MINUTE-120BPM BATAI PE MINUT (N-15) 2DRegia: Robin CampilloCu: Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adele Haenel, Antoine ReinartzGen film: DramaDurata: 140 minuteFranța, începtul anilor '90. Pentru că SIDA face nenumărate victime de mai bine de 10 ani, activiștii de la Act Up-Paris își intensifică acțiunile în lupta contra indiferenței generale. Viața lui Nathan, care s-a alăturat grupului de curând, este bulversată de întâlnirea cu Sean, un militant radical.Vineri 15:30Sambata 15:30Duminica 15:30Luni 15:30Marti 15:30Miercuri 15:30Joi 15:30DADDY COOL: TATĂ DE PROFESIE (AP-12) 2DRegia: Maxime GovareCu: Vincent Elbaz, Laurence Arn, Jean François Cayrey, Grégory FitoussiGen film: ComedieDurata: 97 minuteLa patruzeci de ani, Adrien dă dovadă de atâta imaturitate, încât iubita lui, Maude, se gândește serios să-l părăsească. Ea are treizeci și cinci de ani și visează la o familie. Ca să-și recâștige mare iubire a vieții, Adrien se hotărăște să deschidă o creșă la domiciliu chiar în viitorul fost apartament conjugal. Este începutul unei improbabile experiențe educative...Vineri 18:30Sambata 13:30,18:30Duminica 13:30,18:30Luni 18:30Marti 18:30Miercuri 18:30Joi 18:30POROROCA (N-15) 2DRegia:Constantin PopescuCu: Bogdan Dumitrache, Iulia Lumânare , Constantin Dogioiu, Stefan RausGen film: DramaDurata: 150 minute"Pororoca" spune povestea lui Tudor (Bogdan Dumitrache) și a Cristinei (Iulia Lumânare). Cei doi duc o viață de cuplu obișnuită, fără alte griji aparente, altele decât cele inerente, legate de creșterea și educația copiilor: Maria (5 ani) și Ilie (7 ani). Într-o duminică dimineață, Tudor iese cu copii în parcul din apropierea blocului. Într-o clipă de neatenție a tatălui, Maria dispare. Împreună cu alți părinți, Tudor o caută frenetic prin zonă. 30 de minute mai târziu, Tudor anunță poliția. Maria este considerată, oficial, dispărută.Vineri 16:30Sâmbată 16:30Duminică 16:30Miercuri 16:30FERDINAND (AG) 3D DUBLATRegia:Carlos SaldanhaCu:John CenaGen film:FamilieDurata:108 minuteDupă ce a fost confundat cu o fiară periculoasă, taurul Ferdinand este capturat și dus din casa lui. Hotărât să se întoarcă la familia sa, el adună o echipă pestriță de animale, ce vor avea parte de aventura vieții lor.Vineri 14:15 dubSambata 12:00 dubDuminica 12:00 dubMiercuri 14:15 dubProud Mary –ASASINA (N-15)SĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia:Babak NajafiCu:Taraji P.HensonGen:Actiune,ThrillerDurata:89 minuteProud Mary urmărește povestea unei asasine plătite a cărei viață este dată peste cap după ce o misiune se sfârșește prost și ajunge să-și intersecteze destinul cu un tânăr băiat care trezește în ea instinctul matern latent. Mary este o femeie puternică care lucrează pentru o familie de crimă organizată din Boston, și a cărei viață se învârte în jurul misiunilor periculoase pentru care își pregătește armele cu atâta grijă. Atunci când este angajată să ucidă un traficant de droguri, Mary descoperă mai târziu că a lăsat un copil orfan, iar viața ei suferă o schimbare radicală. Un an mai târziu, ea îl salvează pe băiat dintr-o viață periculoasă a străzii, dar este incapabilă să-i ofere copilului sau ei însăși un nou început.Vineri 19:15Sambata 19:15Duminica 19:15Luni 18:30Marti 18:30Miercuri 19:15Joi 18:30Soldații. Poveste din Ferentari (N-15)SĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia:Ivana MladenovicCu:Adrian Schiop,Vasile Pavel-DigudaiGen:Comedie,DramaDurata:119 minute„Soldații. Poveste din Ferentari” spune povestea lui Adi, un antropolog de 40 de ani, părăsit de curând de iubita lui, care se mută în Ferentari pentru a documenta un doctorat despre manele. Acolo, îl întâlnește pe Alberto, un rom sărac, fost pușcăriaș, care promite să-l ajute să cunoască cântăreți. Destul de repede, cei doi încep o relație, în care Adi îl hrănește pe Alberto cu planuri improbabile de ieșire din sărăcie, iar Alberto pe Adi, cu vorbe dulci bine ticluite. Când banii se termină, amândoi se trezesc captivi într-un apartament în care se iubesc sincer și se folosesc unul de altul.Vineri 21:00Sambata 21:00Duminica 21:00Luni 20:15Marti 20:15Miercuri 21:00Joi 20:1512 Strong/Cei 12 Invincibili (AP-12?)SĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia: Nicolai FuglsigCu:Chris HemsworthGen:Actiune,Drama,Istoric,RazboiDurata:130 minuteBazat pe evenimente reale, 12 Strong urmărește povestea primei echipe a Forțelor Speciale desfășurate în Afganistan după tragicul atac asupra turnurilor gemene din 11 septembrie. Sub conducerea unui nou căpitan, echipa trebuie să colaboreze cu un războinic afgan periculos pentru a elimina talibanii. După ce reușesc să intre în secret în țară, ei trebuie să-și persecute vrăjmașii de pe pământurile muntoase și să ajute luptătorii afgani să obțină control asupra orașului Mazar-i-Sharif. Curând, aceștia sunt depășiți numeric și implicați într-o situație periculoasă care le amenință viața. Într-o atmosferă apăsătoare, misiunea le testează la maxim limitele și le solicită cele mai bune strategii de luptă. Oare cât de dramatică va fi lecția supraviețuirii?Vineri 17:00,21:30Sambata 14:30,19:10Duminica 14:30,19:10Luni 16:00,21:00Marti 16:00,21:00Miercuri 17:00,21:30Joi 16:00,21:00Moartea Lui Stalin (AP-12?)SĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia: Armando IannucciCu:Steve Buscemi,Olga Kurylenko,Jason IsaacsGen:Biografic,Comedie,DramaDurata:107 minutePeisajul politicii interne a Rusiei Sovietice din anii 1950 se transformă într-o comedie neagră în acest film regizat de Armando Iannucci, câștigător al premiilor Oscar si Emmy. În noaptea zilei de 2 martie 1953, un barbat moare. Un accident vascular cerebral i-a cuprins tot corpul. Se sperie. Este pe cale să își dea ultima suflare și dacă îți joci cărțile corect atunci acest job poate fi al tău. Acest om este Joseph Stalin - dictator, călău, precum și Secretarul General al URSS. Moartea lui Stalin este o parodie despre cele două zile de dinaintea funeraliilor “Părintelui Națiunii”. Zilele care pun în lumină atmosfera sarcastică a nebuniei, depravării și inumanității regimului totalitar. Zilele în care bărbații din jurul lui [Stalin] se vor lupta pentru a-i prelua puterea. Toate acestea bazate pe evenimente adevărate.Un film care îmbină comedia, drama, energia și aranjamentele politice, Moartea lui Stalin, un film în regia lui Armando Iannucci și producătorul Yann Zenou, Laurent Zeitoun, Nicolas Duval Assakovsky și Kevin Loader.Vineri 19:20Sambata 17:00,21:30Duminica 17:00,21:30Luni 18:45Marti 18:45Miercuri 19:20Joi 18:45Pentru toti banii din lume (AP-12?)SĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia: Ridley ScottCu:Mark Wahlberg,Michelle WilliamsGen:Crima,Drama,Mister,ThrillerDurata:132 minutePentru a-și recupera fiul, Gail are o singură soluție la dispoziție: să-l convingă pe bunicul miliardar (Christopher Plummer) să plătească răscumpărarea. Atunci când Getty senior refuză, Gail încearcă din răsputeri să-l convingă, pe măsură ce infractorii care i-au răpit fiul devin din ce în ce mai brutali și imprevizibili. În timp ce viața fiului său este amenințată, Gail se aliază în mod surprinzător cu Fletcher Chase (Mark Wahlberg), omul de încredere al bătrânului Getty. O cursă pe viață și pe moarte "Pentru toți banii din lume" demonstrează că în viață contează fiecare alegere, iar atunci când lupta se dă între iubire și bani, există o singură opțiune cu adevărat valoroasă.Răpirea adolescentului John Paul Getty al III-lea (Charlie Plummer) are un efect devastator asupra mamei sale, Gail (Michelle Williams).Un film inspirat din fapte reale, "Pentru toți banii din lume" îi aduce pe marile ecrane din 2 februarie pe: Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg, sub îndrumarea legendarului regizor Ridley Scott.Vineri 18:45Sambata 18:45Duminica 18:45Luni 16:15Marti 16:15Miercuri 21:20Joi 16:15Cincizeci de umbre descătușate (N-15)AVANPREMIERARegia:James FoleyCu: Dakota Johnson,Jamie DornanGen:Drama ,Romantic,Thriller,DragosteDurata:101 minuteInceputul filmului prezinta nunta lui Christian si Anastasia si fericirea fara margini a celor doi care simt ca viata lor abia incepe si ca nimeni si nimic nu le poate rupe aceasta legatura bazata pe iubire neconditionata. Insa, indata ce cei doi se intorc din luna de miere si dau piept cu realitatea vietii de zi cu zi, realizeaza ca trebuie sa depuna eforturi uriase pentru a mentine iubirea vie si puternica in casnicie. Lui Christian ii este imposibil sa renunte la nevoia sa de a controla tot ce il inconjoara, iar Anastasia simte nevoia de a avea doza ei de libertate, ceea ce naste o serie de conflicte intre cei doi. Insa relatia celor doi este greu pusa la incercare, si, in special, sentimentele unuia pentru celalalt, cand ceea ce ar trebui sa fie cel mai frumos lucru pe care l-ar putea experimenta este, de fapt, cel mai respingator si mai de temut pentru Christian, intrucat simte ca lucrurile parca ii scapa de sub control.In aceasta parte a povestii reapare si Jack Hyde (Eric Johnson), insetat dupa razbunare, cautand sa il raneasca pe Christian prin orice mijloc posibil, atendand chiar la viata Annei si a surorii lui Christian, Mia. O vom putea revedea si pe Elena Lincoln, interpretata de nimeni alta decat Kim Basinger, in ultima sa incercare de a-l seduce pe Christian in cel mai vulnerabil moment al sau, cand acesta are indoieli cu privire la sentimentele fata de sotia sa. Noi intrigi, rasturnari de situatie, un thriller care promite ca te va tine cu sufletul la gura.Marti:21:15Joi: 21:15