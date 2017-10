"Cine vrea, n-are decât să-şi umple blocul de antene, fire şi reclame!"

"Cine vrea, n-are decât să-și umple blocul de antene, fire și reclame!"

În situațiile în care majoritatea locatarilor le permit companiilor furnizoare de internet, cablu TV, telefonie etc. să monteze aparatura de care este nevoie pentru a putea asigura, în bune condiții, anumite servicii, și nu verbal și nici pe gratis, ci pe baza acordului dat în adunarea generală, contra unei chirii, condițiile prevăzute de lege sunt îndeplinite. Chiar și așa, ing. Nicolae Stan, responsabil pe probleme tehnice în cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari, ne-a confirmat că, de regulă, scandalurile pe această temă sunt alimentate de locatarii de la ultimul etaj, din considerente de sănătate.Exact pe această logică ni s-a adresat un grup de cititori, care nu mai suportă să fie considerați „Gică Contra” ai blocului, din cauză că „n-avem nimic cu firma de cablu, știm că dau chirie grasă, dar stăm la ultimul etaj și nu vrem să ne îmbolnăvim de la radiații. Și-așa, scările de bloc sunt pline de fire, țevăraie… Cine vrea, n-are decât să-și umple blocul de antene, fire și reclame!” Oamenii au ajuns să se plângă la ziar din cauză că președintele de bloc le-ar fi spus că și cu acordul lor, și cu refuzul lor, antena tot o să se instaleze până la urmă. Totuși, le-a dat un termen de gândire de două luni. Contactat, pre-ședintele asociației, I. Nicolae, a negat acuzațiile și a ținut să-și asigure co-locatarii, și pe această cale: „că dacă nu există unanimitate, nu semnez contractul. Legea prevede acord majoritar, dar eu vreau liniște în bloc, vine iarna, o să avem și-așa o grămadă de alte probleme!”.Ideal ar fi ca astfel de hotărâri să fie luate în adunarea generală, cu unanimitate de voturi. Ca să nu mai spunem că, de-a lungul anilor, am fost sesizați de constăn-țenii care s-au trezit, peste noapte, cu pereții de pe casa scării sau cu terasele ciuruite de cine știe ce firme de telefonie sau cablu, fără ca măcar să li se ceară acordul, hotărârea fiind luată la nivelul conducerii asociației, sub pretextul de a mai câștiga un ban din chirii. Or, astfel de situații sunt ilegale. În schimb, în cazuri de genul celui relatat mai sus, ing. Nicolae Stan a ținut să precizeze că Legea nr. 230/2007, privind funcționarea asociațiilor de proprietari, deși nu impune unanimitate, reglementează acest lucru cu claritate, la art. 39: „Proprietatea comună poate fi utilizată de către terți (…) numai cu acordul majorității proprietarilor membri ai asociației și al proprietarilor direct afectați de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosință sau de concesiune”. Așadar, pe lângă acordul majorității, adică 51 la sută, este nevoie ca și proprietarii direct afectați să-și dea girul. „Aceste antene se montează pe terasele blocurilor, au fost mereu discuții, dar nu s-a demon-strat, științific, că aceste unde electro-magnetice, care, de altfel, ne înconjoară peste tot, riscurile civilizației!, ar avea efecte nocive asupra sănătății, tehnica a avansat mult. Însă este dreptul proprie-tarilor să decidă, dar să respecte și legea”.Pe de altă parte, pentru asemenea contracte, asociația trebuie să primească o chirie semnificativă, care poate să fie folosită în interesul tuturor locatarilor, indiferent dacă și-au dat sau nu acordul. Însă, aceste sume nu pot să fie utilizate pentru plata întreținerii, ci numai pentru lucrări de îmbunătățiri și reparații ale părților comune ale blocului.Pe de altă parte, reprezentanții firmelor de profil le recomandă proprietarilor să citească în întregime contractul înainte de a fi semnat de conducerea asociației. Nu de alta, dar dacă ulterior fac presiuni pentru rezilierea acestora, asociația riscă despăgubiri semnificative pentru prejudiciile invocate în urma tulburării activității și a folosinței spațiului închiriat, lucruri, de asemenea, stipulate în contract. Mai mult, există și riscul unor plângeri penale pentru infracțiunea de tulburare de posesie.