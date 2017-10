Cine verifică lactatele vândute în pieţele Constanţei?

Cine verifică lactatele vândute în piețele Constanței?

În condițiile în care se descoperă nereguli grave la marii producători și procesatori de lactate, cititorii se întreabă câtde sigure sunt produsele lactate vândute la tarabă, în marile piețe constănțene?Urmare „isteriei” naționale create în jurul contaminării laptelui, a produselor lactate etc., constănțenii care obișnuiesc să se aprovizio-neze cu lapte și produse lactate de la producătorii particulari care își expun produsele pe tarabă, neambalate și fără etichetă privind conținutul se întreabă dacă aceste produse nu prezintă riscuri pentru consum: „Obișnuiesc să cumpăr brânză și lactate de la particulari, din piață, dar de când cu nebunia asta, am rețineri. Păi dacă la procesatorii barosani au găsit ce-au găsit, la oamenii ăștia care fac brânza acasă cine face controale? Plus că unii țin laptele în peturi foarte uzate. Și fac vânzare, nu glumă!” (Dora Tordeanu). „E dita-mai sectorul de lactate în Piața Tomis III și există inși care vând mai ieftin laptele în peturi în afara pieței, la fel și ouă. Sunt mulți clienți creduli, asta e marea problemă! Șeful pieței nu vede chestiile astea?” (Anama-ria Simion).Piețarii, sub lupa DSVÎn scopul prevenirii toxiinfecților alimentare și a încercărilor de fraudă sanitară, accesul în piețele agroali-mentare al micilor producători particulari este permis numai după ce se prezintă documentul de înregistrare sanitar-veterinară eliberat de DSVSA, actul de identitate al producătorului, documentul din care să rezulte starea de sănătate a acestuia, fișa de sănătate a animalelor de la care s-au obținut produsele primare, vizată de medicul veterinar din raza căruia își are domiciliul comerciantul, precum și certificatul de producător, eliberat de primărie.Corina Ivanciu, purtător de cuvânt în cadrul Direcției Sanitar-Veterinare Constanța, ne-a confirmat că se efectuează controale la producători și la comercianții autorizați și înregistrați, iar piețele Constanței fac parte din categoria unităților autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar. În acest context, în fiecare dimineață, ins-pectorii de circumscripție verifică documentele, fac examene vizuale, iar la reclamații și sesizări, personalul specializat se depla-sează în teren pentru a verifica veridicitatea acestora și pentru a lua măsuri, dacă situația o impune.Administrația Piețelor, neiertătoareȘi directorul Direcției Piețelor Constanța, Nicolae Fronescu, îi asigură pe constănțeni că desfășurarea activităților comerciale în piețele constănțene este conformă cu legea: „Cât privește sectorul de lactate, zilnic, se face o verificare de către inspectorii DSV de cir-cumscripție la fața locului, care verifică vizual, organoleptic și periodic se iau probe din lapte și produsele lactate”. De asemenea, am fost asigurați că niciunui producător nu i se permite să vândă dacă nu are asupra lui certificatul de producător și certificatul de sănătate al animalelor deținute.„Avem clienți vechi!“Toți comercianții aflați în fața tarabelor din hala Pieței Grivița ne-au confirmat că în fiecare dimineață, la ora deschiderii pieței, le sunt luate… la puricat toate documentele de către inspectorii DSV. Apoi, fără să le cerem asta, ne-au prezentat și nouă certificatele, spunându-ne că vând în această piață de aproape 20 de ani și au satisfacția unei clientele fidele și mulțumite de calitatea produselor. Majoritatea au, la țară, ferme cu sute de oi, capre, vaci, iar dacă și-ar permite să fie iresponsabili, totul s-ar duce de râpă: „Avem clienți și de la București! La câte sute de animale creștem, credeți că ne permitem să le hrănim cu fân mucegăit sau alte prostii? Avem pământul nostru, semănăm tot ce e hrană pentru animale, avem condiții de păstrare, facem de mulți ani treaba asta, n-am avut nicio problemă!” – ne-a spus Tanța, o comerciantă care se laudă cu o clientelă atât de fidelă, încât nu are nicio problemă să vândă și pe datorie. „Noi vrem să punem liniștiți capul pe pernă, nu căutăm să ne îmbogățim păcălind clienții. Am văzut și noi nebunia asta cu lapte la televizor, la noi n-au scăzut vânzările pentru că avem calitate, doar din asta trăim!” – ne-a spus doamna Maria, care s-a lăudat, și ea, cu minunea de fermă pe care o deține împreună cu familia.„Trimit brânză în Spania, la copii!“Una dintre cliente, Aurelia Constantin, ne-a mărturisit că de peste zece ani cumpără din Piața Griviței atât brânză, cât și lapte, smântână, brânză dulce și niciodată n-a avut probleme: „Sunt foarte mulțumită, din moment ce vin tocmai de la Anda până aici. Trimit brânză și la copii, în Spania, de ani de zile, pen-tru că le place brânza de aici. Prețurile sunt ca peste tot, dar vin aici pentru calitate și gust, plus că marfa e verificată”. „Eu sunt în trecere, să văd dacă n-au scăzut prețurile după scandalul ăsta cu laptele infectat. Dar văd că sunt la fel de mari!” – ne-a spus un pensionar.Clienților li se recomandă să cumpere numai din spații autorizate, pentru ca, la… o adică, comercianții în neregulă să poată fi trași la răspundere.