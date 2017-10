„Cine sunt piloşii care nu vor să-şi demoleze garajele?”

„Cine sunt piloșii care nu vor să-și demoleze garajele?”

Prezentându-se drept purtătorul de cuvânt al celor 160 de locatari, membri ai Asociației de proprietari nr. 259, din b-dul Lăpușneanu nr. 111, Ilie Dumitru a crezut, cel puțin până acum, că pentru condiții identice, rezultatul ar trebui să fie același. Un principiu la care s-ar părea că Primăria Constanța are alergie. În decembrie 2008, constănțenii care aveau garaje amplasate pe spațiul public au fost somați de primărie să elibereze terenul ocupat de aceste construcții provizorii. De asemenea, în notificările respective, ei erau avertizați că dacă nu se vor conforma, garajele vor fi desființate conform Legii 50/1991 și-i va ustura la buzunar. De teama amenzilor, oamenii și-au demolat garajele, chiar dacă unii plătiseră în avans, pentru întregul an 2009, impozitul perceput de primărie. Și, totuși, cititorul nostru ne-a semnalat că în apropierea Școlii nr. 12 Constanța, mai exact în „curtea” Asociației de proprietari nr. 259, „sfidător, mai tronează încă patru garaje”, care continuă să creeze probleme locatarilor. O situație care le-a dat locatarilor din acest perimetru mari bătăi de cap, ani de zile, este aceea că „unul din garajele rămase pe poziție a fost plasat, cu mulți ani în urmă, chiar într-un perimetru ce a redus spațiul platformei de gunoi, el fiind alături și de stația de transformare electrică nr. 37, care deservește blocurile din zonă. Culmea este că în acest garaj nici măcar nu este parcată vreo mașină, el servind altor scopuri. Nimeni nu s-a deranjat de aceste lucruri, și nici de faptul că mașinile firmei de salubritate pătrund cu mare greutate în zonă pentru a ridica gunoaiele. Microplatforma de gunoi este de râsul lumii, neputând încăpea pe ea containerele necesare deservirii a peste 160 de locatari. Ne tot întrebăm cine este acest pilos de care nimeni nu se atinge? Poate că vi se pare un caz banal, dar noi îl considerăm un abuz sfidător la adresa oamenilor corecți, care s-au conformat unei dispoziții a primăriei, demolându-și garajele imediat. Sperăm ca semnalul nostru de astăzi să aibă forța necesară de a crea o stare de normalitate colectivă, ca să nu mai credem că un ordin al primăriei este pentru unii ciumă, iar pentru alții mumă!”. Un precedent care încurajează abuzurile Nesuportând ideea de dispreț a unora față de comunitatea în care trăiesc, Marian K., un locatar mai hâtru din zonă, ne-a spus că se gândește serios la o metodă de sancționare a primăriei: „Dacă, astăzi, doi plus doi fac patru, eu cred că și mâine, tot patru trebuie să facă. Din păcate, primăria ne demonstrează că această logică nu este valabilă. De aceea, m-am gândit să ripostez și să nu mai plătesc niciun impozit pe acest an! Credeți că e un plan bun și o să țină, sau îmi fac iluzii degeaba? Eu mai am puterea să aștept ca, măcar după apariția acestui articol, primăria să-i ia de urechi pe proprietarii acelor garaje, să-i dojenească ușor și să-i convingă să le demoleze. Așa, cu frumosul, ca nu cumva să-i deranjeze!” .