Cine şi când poate cere divorţul din motive de boală

2

Daca as putea fi ajuta

SINT O PERSOANA INF HIV SI MA MINCAT PIELEA SA.MA CASATORESC LEGITIM SI ACUM SINT BATJOCORIT CHINUIT DE ACEASTA.BINENTELES POATE AM SI CAUTATO.PUTEAM SA RAMIN SINGUR MOARTEA MA GASEA ORICUM.ASTAZI DORESC CU DISPERARE DIVORTUL DAR DOMNI AV CU CARE AM VB CER O MULTIME DE BANI.SOTIA A FOST SI ESTE SANATOASA.AM INTELES DIN ARTICOL CA AS PUTEA DIVORTA DACA SINT BOLNAV IN ALTE CONDITI.DACA MA POATE AJUTA CJNEVA MA REF JURITIC MACAR SA MA INVETE PASI PT A PUTEA MEGE INAINTE CU DIVORTUL.NU VREAU NIMIC DOAR SA POT MURI LIBER CIND MI-O VENI SOROCUL.ALTFEL ACEASTA MA VA INPAIA INTRE TIMP DOAR SI DOAR DE DRAGUL SAL DE ASISTENT PE CARE IL ARE IN URMA HAND MEU. AJUTATIMA VA ROG SINT SINGUR.