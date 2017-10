Cine se poate pensiona mai devreme, fără penalizare şi cu drept de muncă

1

petitie

am lucrat 20 de ani in serviciu operativ { pompier ,mechanic motopompist psi} si nu mi sa dat nici un fel de grupa ,cum au beneficiat colegi de/ai mei de la alte institutii, ma intanleam cu ei la pregatirea profesionala pecare o faceam in sediul pompierilor military si toti aveau grupe 1si 2. dupa ce mam pensionat anticipat din cauza falimentelor lla societatilor in care am lucrat, si nu ma primea nimeni sa muncesc pt. ca aveam 60 de ani , am decis sa ma pensionez ,crezand ca voi lua pensia intreaga , mergand pe premiza ca voi lua pensa intreaga,avand grupa de munca . am primit pensie de ajutor social de 350 lei,dupa 42 de ani de munca. multi colegi de /ai mei au ras de mine , spunandumi ,de ce asa ,ca ai ai avut aceiasi functie de pompir civil ca si noi, care am beneficiat de grupe si am iesit cu pensie integral?.Nuexista o lege pt. toata lumea care a lucrat intro functie de acest gen, eu lucrand timp de 20 ani pompier la fostul ilf constanta, un Mastodont un colos care avea cellule frgorifice ,omare statie de frig care functiona cu AMONEAC fiind pericol permanent ff. multe ateliere mecanice at. de tamplarie f. mare plus un enorm dep. de ambalaje de diferite genuri in cerul liber,de am avut diferite evenimente pe linie de psi. Dce nu ambeneficiat si eu de grupe? Nu am putut sa refuz aceasta pensie pt. ca nu aveam alta solutie, nu ma primea nimeni la munca ca aveam 60 ani, acum am 62,si merg pe premiza ca trebuie sa mi se dea aceta grupa pt. a beneficia de pensie integral.Dece se fac separatismele astea? MULTUMESC pt. atentie. am tel. 0728859435 si 0771339727 si astept un raspuns favorabil.