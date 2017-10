Cine se poate interna o zi în spital pentru analize gratuite

Printre serviciile medicale spitalicești de care beneficiază asigurații, alături de spitalizarea continuă, se numără și spitalizarea în regim de o zi. Însă, faptul că de acest din urmă serviciu pot beneficia doar anumiți pacienți naște controverse.În condițiile eternei invocări a unui buget limitat, bolnavii înțeleg că sistemul sanitar de stat nu se poate întinde mai mult decât îl ține plapuma și, ca atare, aproape că s-au obișnuit să nu mai pretindă servicii „de lux”. Nu de aceeași „clemență” dau însă dovadă când se pune problema analizelor medicale gratuite. În general, persoanele care au trimitere de la medicul de familie pentru analize medicale, atâta timp cât virează lunar, din propriile salarii, sume apreciabile în contul asigurărilor sociale de sănătate, nici nu concep să dea bani pe așa ceva: „Măcar pentru analize să nu plătim, că în rest, Dumnezeu cu mila… Numa’ că la Policlinica 1 de la spitalul mare nu se mai fac programări până la anul, de parcă boala mea așteaptă Revelionul! Mereu e nebunie acolo, la laborator. Mi s-a spus că se fac analize pe bani, la sediul Synevo de pe Ștefan cel Mare. Am coborât la Urgențe, s-au uitat la mine că eram pe picioare și m-au trimis la programare… Din punctul meu de vedere, dacă ai o problemă, analizele sunt cea mai urgentă problemă. Dar cine ține cont de părerea mea? Dacă ești bolnav și n-ai bani în ziua de azi, s-a zis cu tine!” (Daniela Turda).„Trebuie să-mi fac neapărat o mamografie. Plătesc asigurare de ani de zile, n-am avut nicio problemă de sănătate până acum, nici analize nu m-am omorât să-mi fac. Dar când am vrut să mă programeze pentru o mamografie la Policlinica 1, mi-au retezat-o că ei nu fac așa. Nici măcar n-au răbdare să te asculte până la capăt, vorbești singur… Dacă ei, una-două, ne trimit la privat, aș vreau și eu să-mi transfer asigurarea de la stat la privat! Sunt dispusă ca să dau și mai mult la privat, dar să știu că asigurarea aia are un rost, nu sunt niște bani aruncați!” (Maria Simion).„Am o prietenă care, anul trecut, s-a internat în spital o zi numai ca să-și facă rapid analizele medicale. A fost foarte mulțumită. Am cerut și eu asta, dar mi-au zis că nu prezint caz de internare. Nu mai înțeleg nimic!” (Felicia Ion).Internarea de o zi, posibilă!În prezent, serviciile medicale spitalicești se acordă în regim de spitalizare continuă - forma de internare prin care pacientul primește asistență medicală curativă și de recuperare pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului, dar și în regim de spitalizare de o singură zi – forma de internare prin care se acordă asistență medicală pentru o durată de maximum 24 de ore.După cum ne-a explicat dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, internările de o zi pentru efectuarea analizelor medicale decontate din bugetul asigurărilor de sănătate se fac prin Unitatea de Primiri Urgențe, numai dacă este vorba despre un caz grav. Practic, spitalizarea de o zi se face în funcție de bugetul care este pe secție și este valabilă doar pentru cei care au un diagnostic cunoscut și necesită investigații suplimentare.Mamografii nu se facReferitor la mamografie, managerul SCJU a precizat că astfel de investigații se fac numai în sistemul privat: „La Spitalul Clinic de Ur-gențe facem RMN, alte investigații, mamografii nu se fac”.Lipsa informațiilor utileÎntr-adevăr, de la laboratorul Policlinicii nr. 1 ni s-a spus că nu se mai fac programări pentru analize medicale gratuite în acest an, căci s-a terminat plafonul: „Doar suntem în data de 10 decembrie! Facem analize numai cu plată! Cei interesați ni se pot adresa după trei-patru ianuarie, când se vor primi noile contracte, este posibil ca acestea să sufere modificări”.Din păcate, nu doar plafonul limitat al labora-toarelor este cauza nemulțumirilor asiguraților care nu reușesc să-și facă analizele atunci când au nevoie. Potrivit CJAS, o altă cauză este și tendința oamenilor de a sufoca laboratoarele centrale, care, de regulă, își epuizează plafonul încă din primele zile ale lunii. Nu toți știu că pe raza orașului Constanța există 38 de asemenea laboratoare, iar la multe dintre acestea se pot face analize pe toată durata lunii. Că așa stau lucrurile o dovedește și faptul că, de exemplu, la Clinica privată Medstar, cei interesați pot be-neficia de analize decontate de la buget și în cursul acestei săptămâni, și săptămâna viitoare: „În cel mai rău caz, va trebui ca un pacient să achite maximum 10 lei pentru un set de analize”.Din fericire, lista laboratoarelor constănțene poate fi consultată pe internet, rămâne doar ca persoanele interesate să facă un efort și să caute informațiile de care au nevoie, iar dacă nu se descurcă singuri, să ceară ajutorul apropiaților.