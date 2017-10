Cine primeşte concediu suplimentar

Cine primește concediu suplimentar

„Aș vrea să știu la câte zile în plus de concediu are dreptul un angajat cu handicap și dacă e legal să se întrerupă concediul omului, mai ales dacă e plecat la tratament. Vă mulțumesc, Vasile T.“v v vÎntr-adevăr, legislația prevede că durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare - ne-a spus Manuela Marcu, specialist în probleme de muncă. Însă, există anumite categorii care au dreptul la con-cediu suplimentar de trei zile lucrătoare. Este vorba despre salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani.Rechemare din concediu. De asemenea, în caz de forță majoră sau pentru interese urgente, angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă, însă are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă.Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază.