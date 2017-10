Cine poate deveni coasigurat medical?

Ştire online publicată Joi, 20 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Eu nu lucrez, am început să am probleme de sănătate dar nu-mi permit să merg la doctor pentru că nu am asigurare medicală. Am auzit că pot să merg pe asigurarea soțului, dar nu știu în ce condiții. Vă rog să mă ajutați cu niște informații. Vă mulțumesc, Lili Podaru”.v v vChiar dacă nu plătesc contribuția la fondul asigurărilor de sănătate, persoanele fără venituri pot căpăta statutul de coasigurat. Este vorba despre soț, soție, părinți aflați în întreținerea unei persoane asigurate medical, care pot beneficia de toate facilitățile pe care le oferă o asigurare medicală, în calitate de coasigurați. Din păcate, cei care nu cunosc legislația în această speță ajung să suporte din propriul buzunar toate cheltuielile legate de propria sănătate, care sunt din ce în ce mai mari.Stimată doamnă Podaru, trebuie să știți însă că statutul de coasigurat nu se obține din oficiu. Potrivit reglementărilor legale, pentru a deveni coasigurata soțului, va trebui să procedați în felul următor: l Solicitați de la Administrația Financiară un certificat din care să rezulte că nu obțineți absolut niciun fel de venituri personale l Apoi, titularul asigurărilor de sănătate (adică soțul dumneavoastră) va trebui să-și anunțe angajatorul că vă are în întreținere, semnând și o declarație pe proprie răspundere în acest sens. Pe această bază, angajatorul va elibera o adeverință prin care va confirma că soțul are toate plățile la zi l Următorul pas va fi o vizită la medicul de familie, care, pe baza actelor de mai sus, vă va înregistra în evidențele cabinetului ca și persoană coasigurată. Dacă problemele de sănătate o vor impune, medicul de familie vă poate completa o trimitere către un medic specialist. De asemenea, tot medicul de familie vă va informa când va trebui să-i prezentați adeverința de salariat a soțului sau alte documente, astfel încât să vă bucurați de toate drepturile pe care le are orice persoană care plătește contribuția la fondul de sănătate.