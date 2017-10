Cine plăteşte la „Fisc“ în 2014, arendaşul sau proprietarul?

A început plata arendei

Cine plătește la „Fisc“ în 2014, arendașul sau proprietarul?

Începând din acest an, proprietarii nu mai plătesc impozitul pe veniturile din arendă, această obligație revenind arendașilor.Este perioada în care arendașii se achită, sau cel puțin așa ar trebui, de obligațiile financiare pe care le au față de proprietarii terenurilor pe care le lucrează. De ani de zile, au existat nemulțumiri din partea multor proprietari, supărați că după ce le-au pus la dispoziție arendașilor hectare întregi de teren agricol, aceștia, la momentul plății arendei, fie „s-au făcut că plouă”, fie „ne-au dat firimiturile de la masa lor bogată!”. Sume din care, apoi, proprietarii trebuia să plătească impozitul pe venit de 16%, plus contribuția de asigurări sociale de sănătate de 5,5 %.În aceste condiții, nu este de mirare de ce unii proprietari consideră că arendașii cu care colaborează se gândesc numai la „propriile buzunare”: „Sunt mulți arendași corecți, plătesc bine… Știu că muncesc mult, cheltuie mult, dar când trag linie, măcar știu pe ce, câștigă oamenii bănet! Corect ar fi să fim și noi mulțumiți, că fără pământul nostru.... Ca un făcut, anul ăsta am primit și mai puțini bani. Când l-am întrebat pe arendaș, mi-a zis că anul ăsta a plătit el dările mele la Fisc, doar are CNP-ul meu, de-aia sunt bani mai puțini, că tot ce mi-a intrat în buzunar sunt banii curați. Cu Fiscul nu m-am jucat niciodată, n-am chef să fiu penalizat ca alții sau executat silit după cine știe câți ani, că n-am plătit impozitul? Plus că de atâția ani de când primesc arendă, eu mi-am plătit dările! Suntem mai mulți în situația asta și vrem să știm dacă poate arendașul să plătească impozitul în locul nostru și pe ce bază, ca să stăm liniștiți. Vă mulțumim!”. (Ion Aurel)Reglementări noiSuspiciunile proprietarilor nu au temei, și totul din cauză că, începând din acest an, veniturile obținute din arendă se supun unui nou regim de impozitare, ca urmare a unor modificări aduse Codului fiscal la sfârșitul anului 2013, ne-a spus Alexandru Ion, arendaș cu state vechi, care a ținut… să se laude că n-a avut niciodată probleme de acest gen cu proprietarii care i-au arendat pământurile: Eu sunt de părere că toată lumea trebuie să fie mulțumită, oamenii ne-au dat mult pământ pe mână. Nu putem să ne jucăm cu ei, mulți sunt simpli, în vârstă, nu sunt ei toți la curent cu legile. Dar avem și oameni legiști, care vin cu Monitorul Oficial să ne arate diverse… Cu dările la stat nu e de joacă, avem și noi contabili buni, suntem controlați și răscontrolați… Aici, e vina arendașilor care nu le-au spus clar proprietarilor că, anul ăsta, n-o să mai bată drumul până la Fisc, că legea ne obligă pe noi să plătim impozitul și sănătatea!, ceea ce, într-adevăr, până acum nu s-a întâmplat”.Baza legalăReferitor la baza legală invocată de cititorii noștri, tratamentul fiscal aplicabil, începând cu 1 ianuarie 2014, veniturilor din arendă obținute de persoanele fizice a fost completat prin OUG nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013. Practic, urmare a noilor reglementări, în 2014, calculul, reținerea și virarea impozitului aferent veniturilor din arendă, de 16 %, inclusiv a contribuției la sănătate de 5,5 %, intră în sarcina arendașului, proprietarii fiind astfel scutiți să mai bată drumul la Finanțe.Ce riscă arendașii incorecțiDacă nu se achită de această obligație, arendașii sunt răspunzători în fața organelor fiscale. Totul, din cauză că nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională. De asemenea, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 6 ani reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă.