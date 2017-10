Cine plăteşte impozitul pe venitul din arendă? Arendaşul sau proprietarul?

Cine plătește impozitul pe venitul din arendă? Arendașul sau proprietarul?

Proprietarii pământurilor date în arendă au două posibilități de plată a impozitului de 16%, însă opțiunea lor trebuie să fie clarificată și consemnată într-un act adițional la contractul de arendă.Mai mulți constănțeni care au teren agricol dat în arendă unor asociații agricole nu înțeleg de ce unii adrendași plătesc direct impozitul de 16 la sută pe venit în numele lor, iar alții refuză acest lucru, pe motiv că „au și-așa destule pe cap, nu le mai trebuie să se complice și cu impozitul nostru“. „Dar noi, care stăm în Constanța, trebuie să ne deplasăm personal în județ, fiecare pe unde avem pământurile, ca să plătim impozitul. Mulți avem o vârstă și ne e greu cu depla-sarea la țară, plus că sunt niște bani cheltuiți pe transport. Măcar își mai spală păcatele că ne dau cam puțini bani! Mihai G.”.„Eu l-am rugat pe arendaș să-mi plătească și impozitul meu, când își achită el datoriile, dar n-a vrut! Am avut ceva probleme cu banii pe arendă și s-a cam supărat, dar contractul merge înainte. Cumnatul meu are pământul la alt arendaș, care îi plătește și impozitul la Fisc, îl scutește de niște drumuri la primărie. E vreo lege sau totul e la mica înțelegere, cum mi-a zis mie arendașul? D. Florian”.Reținere la sursăÎn prezent, există posibilitatea ca asociațiile agricole, firmele care activează în agricultură și care iau pământuri în arendă de la oameni să le rețină impozitul și să îl vireze la stat, în locul proprietarilor – ne-a spus arendașul Ion Nicolae, care a dorit să precizeze că acest impozit se reține și când arendatorii primesc de la asociațiile agricole contravaloarea arendei în natură. Regle-mentarea privind reținerea la sursă a impo-zitului și în cazul arendei a fost gândită pen-tru a nu-i mai pune pe drumuri pe proprietarii pământurilor, care, în marea majoritate, nu locuiesc în localitățile pe raza cărora dețin terenurile agricole.Un drum la FiscAsta nu înseamnă însă că arendașii sunt obligați să facă aceste plăți dacă nu doresc acest lucru sau dacă proprietarii nu agreează această formulă. Totul, din cauză că reglementările din Codul Fiscal prevăd două opțiuni: fie plătesc arendașii impozitul, fie îl plătesc proprietarii. Ion Nicolae ne-a explicat că, dacă arendatorii țin să plătească impozitul la stat, nu are importanță din ce motive, atunci le revine obligația de a depune o declarație de venit la Fisc și să achite personal impozitul.Act adițional la contract„Un lucru e clar: asociațiile care au terenuri luate în arendă sunt obligate să le dea oamenilor acte adiționale la contractele de arendă, prin care proprietarii să spună clar dacă vor sau nu să se oprească impozitul la sursă, ca să nu se mai deplaseze oamenii la Finanțe, să depună declarație de venit din arendă. Dar e dreptul proprietarilor să aleagă cum se face plata, nicio parte nu poate fi obligată să accepte o formă sau alta, totul este pe baza voinței părților, trecută în actul adițional, nu pe vorbe, ca să nu apară discuții!” – a subliniat arendașul, care ne-a mărturisit că aproape toți arendatorii cu care are contract i-au transferat lui sarcina de a se ocupa de plata impozitului. Însă, deține informații că alți colegi de-ai săi preferă „să nu se lege la cap și cu această obligație; și-așa sunt nemulțumiri pe banii de arendă, nu vor să se mai complice, dar eu n-am nicio problemă! Mi se pare inutil să vină de la Constanța în cine știe ce cătun, pentru atâta lucru. Plata se face pe acte, e totul la vedere!”.