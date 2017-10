Cine nu poate să conducă o asociaţie, deşi e dorit de locatari

Cine nu poate să conducă o asociație, deși e dorit de locatari

Reprezentantul legal al unei asociații de proprietari este președintele. O persoană, oricât de agreată ar fi de locatari, nu poate să fie aleasă în această funcție din cauza unor restricții legale, catalogate „exagerate și fără rost“.Date fiind nenumăratele probleme care apar în cadrul asociațiilor de proprietari, legislația este foarte clară și când vine vorba de alegerea președintelui, a comisiei de cenzori, a comitetului executiv. Fără a avea nimic îm-potriva „severității legii”, mulți consideră „exagerate și fără rost” condițiile de „înscăunare” a președintelui de bloc: „Noi avem un președinte de bloc de vreo 12 ani, fost contabil șef, acum pensionar. Omul e cumsecade, se zbate pentru noi, plus că știe contabilitate și n-am avut niciodată probleme cu listele de plată. Anul trecut, s-a mutat la fiică-sa și a vândut apartamentul din blocul nostru, ca să aibă grijă de un nepoțel. De când a aflat asta, o altă vecină, tot contabil șef pensionar, ne pune fluturași prin cutiile poștale prin care arată că președintele este ilegal pe funcție, pentru că nu mai locuiește în bloc. Pe noi nu ne interesează unde locuiește, plus că n-am avut niciodată așa președinte bun și nu vrem să-l schimbăm. Femeia asta a zis că o să facă adresă la primărie, să-l schimbe ei, dacă noi nu vrem să respectăm legea, după noi, exagerată și fără rost”.Ales de proprietari, dintre proprietariDincolo de anumite restricții legislative, tot locatarii sunt cei care trebuie să-și aleagă președintele. Însă, la rândul lor, și ei trebuie să respecte legislația privind administrarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Cât pri-vește restricțiile la alegerea președintelui, Georgeta Ariciuc (din cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța) ne-a confirmat că acestea sunt condițiile impuse de lege, având în vedere faptul că președintele este ales dintre proprietari, deci, la rândul lui, trebuie să dețină o proprietate în bloc: „Ne-au mai fost sesizate cazuri asemănătoare… De exemplu, a fost o situație când o fostă președintă a locuit în bloc de când s-a dat în folosință, locatarii au fost mulțumiți de ea, însă a trebuit să se retragă în momentul în care a făcut act de proprietate pe numele fiului său, chiar dacă a rămas să locuiască în același apartament. Ca să-și păstreze funcția de președinte, ar fi trebuit să apară, în actul de vânzare-cumpărare, o clauză privind dreptul ei de ședere în apartament, de folosință și după înstrăinarea proprietății... Așa spune legea, pentru că e vorba de funcții alese”. Restricții care nu mai funcționează în cazul angajării administratorului, a femeii de serviciu, mecanicului, instalatorului etc.Cum se face schimbareaPentru ca schimbarea unui președinte de bloc să fie valabilă, trebuie respectată procedura legală. Iar primul este constituirea unui grup de inițiativă, care să reprezinte 20 la sută din totalul proprietarilor, scopul fiind convocarea adunării generale. Dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociației de proprietari, adică jumătate plus unu, este prezentă personal sau prin reprezentant legal, atunci adunarea generală poate adopta ce hotărâri dorește, inclusiv destituirea președintelui. De reținut că hotărârile adunării generale sunt obligatorii și pentru cei care nu au fost prezenți, precum și pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociației.În concluzie, pentru a fi votată, persoana care dorește să reprezinte juridic o asociație de pro-prietari trebuie să fie membru al acesteia și să dețină o proprietate într-unul din blocurile înscrise în acea asociație. În timp ce o persoană care vrea să fie angajată ca administrator de bloc trebuie să aibă diplomă de calificare și atestare din partea primăriei, indiferent de adresa de domiciliu.