Cine nu are voie să fie preşedinte de bloc

Cine nu are voie să fie președinte de bloc

Pentru a fi votată ca președinte, persoana care dorește să reprezinte juridic o asociație de proprietari trebuie să fie membru al acesteia și să dețină o proprietate într-unul din blocurile înscrise în acea asociație. În timp ce o persoană care vrea să fie angajată ca administrator de bloc trebuie să aibă diplomă de calificare și atestare din partea primăriei, indiferent de adresa de domiciliu, pentru a ajunge pre-ședinte, lucrurile stau cu totul altfel, spre nedumerirea și nemul-țumirea, atât a candidaților, cât și a unor proprietari.„Important e să te implici!“Cu toate că le-a recomandat cenzorilor și administratorului asociației o persoană cu reale calități de bun comunicator și organizator, care să ocupe funcția vacantă de președinte al asociației, Clara Dimanca ni s-a plâns că propunerea ei: „a fost aruncată la coș pe motiv că omul nu mai locuiește la noi în bloc de câțiva ani. Ce vină are omul că s-a mutat două blocuri mai încolo, într-un apartament mai mic? N-a contat că a mai fost președinte ani de zile, că am fost foarte mulțumiți de el și că s-a retras din motive familiare, nu l-am dat noi afară. Eu sunt de părere că important e să te implici, ca șef de asociație, în problemele oamenilor. Plus că nimeni din asociație nu este dispus să se înhame la munca asta, în con-dițiile de acum, când problemele cu întreținerea ne fac nervi! Dacă așa spune legea, ar trebui schim-bată!”.Pasarea atribuțiilor„Dacă ai nevoie de președintele asociației, te trimite la administrator să-ți rezolve orice. Omul ăsta habar n-are ce-i prin bloc. Nici nu se poate altfel, dacă locuiește departe. E susținut de doi boși din bloc, nimeni nu îndrăznește să-l dea jos. Preferă să-l bârfească pe la colțuri. Eu aș lua inițiativa asta, dar nu știu cum se face. Dacă-l reclam la primărie, scăpăm de el? Dan M.”.Cumul de condițiiFără doar și poate, este dreptul locatarilor să-și aleagă președintele. Pe de altă parte, după cum ne-a spus Nicolae Stan, vicepreședintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, normal ar fi ca locatarii să fie primii interesați de alegerea unui om priceput, bun negociator și comunicator, serios, bun vecin. De ce bun vecin? „Pentru că așa cere legislația privind funcționare asociațiilor de proprietari, președintele trebuie să facă parte din asociația pe care vrea s-o conducă și, mai mult, să dețină și o proprietate tot aici. Iar legiuitorul, când a făcut legea, s-a gândit că oricând poate fi nevoie de intervenția celui care, de fapt, reprezintă asociația din punct de vedere juridic, are semnătura. Nu administratorul este șeful aso-ciației, el e doar un angajat cu alte treburi” - ne-a explicat vicepreședintele UAP, care a ținut să precizeze că este la îndemâna adunării generale să-și schimbe președintele ori de câte ori consideră de cuviință.Cine preia inițiativaPentru ca schimbarea să fie posibilă, trebuie respectată procedura legală, fiind nevoie de constituirea unui grup de inițiativă care să reprezinte 20 la sută din totalul proprietarilor, al cărui rol este să convoace adunarea generală. Dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociației de proprietari, adică jumătate plus unu, este prezentă personal sau prin reprezentant legal, atunci adunarea generală poate adopta ce hotărâri dorește, inclusiv destituirea președintelui. De reținut că hotărârile adunării generale sunt obligatorii și pentru cei care nu au fost prezenți, precum și pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociației.