Cine n-ar trebui să aibă un câine în viaţa lui

Cine n-ar trebui să aibă un câine în viața lui

Oamenii sunt din ce în ce mai nervoși din cauza neajunsurilor de tot felul, iar mulți dintre ei aleg să-și ia un câine de companie, în speranța că animalul îi va ajuta să-și țină în frâu pornirile. Total greșit, este de părere Ziadin Murat, vicepreședinte al Clubului de Dresaj Canin din Ro-mânia și voluntar în cadrul Asociației Chinologice Hobby Constanța. Așadar, fie că este vorba de propriul câine, de ai altora sau de cei fără stăpân, comportamentul omului în relația cu aceste animale atât de iubite, de altfel, de oameni, este esențial. Iar cei care nu prea pot să-și controleze nervii, ar trebui să stea departe de câini și de animale, în ge-neral: „Toți cunoscătorii atrag atenția că persoanele cu temperament coleric n-ar trebui să-și ia câini mai ales din rase mai periculoase, căci dacă nu vor avea capacitatea să se stăpânească în preajma lor, nervozitatea lor se va transmite, în mod telepatic, și animalelor. Iar prima reacție a necuvântătoarelor va fi să treacă la atac. La fel de bine vor ataca omul de lângă ei, dar și orice alt animal care se află în preajmă. De câte ori nu se plâng cei care-și plimbă câinii prin parcuri că animalele se bat între ele în disperare, fără să se gândească la faptul că ei sunt cei care dau tonul acestei agresivități?Faptul că orice câine, indiferent de talie, poate mușca, nu reprezintă vreo noutate. Cu toate acestea, unii o vor face mai des și mai urât decât alții, da-că vor fi „educați” de stăpâni mai ner-voși:„Soțul meu este nervos din fi-re, nu e om rău, dar se aprinde repedeși ne-am săturat să ne facă albie de porci când se ener-vează și i-am adus un câine, ca să-l mai potolească. Asta am zis noi. I-am luat un Rottweiler, că numai ăștia îi plac. Dar știți proverbul: «Cum e turcul și pistolul!», normal, cum s-a văzut cu câinele în curte, a început să-l învețe cum să ne apere de hoți. Așa s-a ajuns să nu ne mai intre nimeni în curte, câinele e învățat să le sară la gât, avem mari tensiuni în familie și ne certăm cu vecinii, care ne amenință că ne dau pe mâna Poliției animalelor. Cel mai rău a fost când un prieten a venit în vizită cu câinele lui, pe care l-a mușcat de i-a dat sângele, a trebuit dus la veterinar. Oricând riscăm să ajungem la închisoare, dacă Doamne ferește ne-norocește vreun om! Plus că, animalul e animal, nu știu ce i s-a părut, și l-a mușcat chiar pe soțul meu!” – ni s-a plâns o cititoare, care și-ar dori să depășească situația, dar nu prea știe cum, atâta vreme cât soțul nu pare dispus să renunțe la câine.Există anumite rase de câini cărora li s-a dus buhul că ar avea o reputație agresivă, printre care se numără și Rottweiler-ul, ei trecând rapid la atac dacă simt că stăpânul se află în pericol. Agresivitatea rasei față de străini sau alte animale îi obligă însă pe proprietari să fie calmi în preajuma lor și, mai ales, să-și urmeze patrupedul îndeaproape, în scopul evitării oricărei neplăceri, care poate atrage și consecințe penale, ne-a mai spus Ziadin Murat. Specialistul le recomandă celor care achi-ziționează câini să se informeze, în prealabil, asupra aptitudinilor câinelui preferat, astfel încât, coroborat cu propriul temperament, să-și cumpere cel mai compatibil exemplar. În plus, proprietarii sau chiar deținătorii temporari ai câinilor periculoși sau agresivi sunt obligați să-i înre-gistreze la Asociația Chinologică zonală și să inscripționeze în mod cât mai vizibil, pe o plăcuță cu dimensiunile de 15/25 cm, la in-trarea în apartament ori pe îm-prejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos!”. Revenind la câinele Rottweiler, ca la orice rasă de câini, potențialul lor agresiv se datorează proprietarilor iresponsabili, abu-zului, neglijării sau lipsei de formare și socializare. Fiind un câine extrem de puternic, cu atât mai mult nu trebuie neglijat, iar cunoscătorii recomandă o socializare și instruire extinsă și corectă. Un studiu recent realizat arată că Rottweilerul este pe locul al doilea ca rasă predispusă să atace, având o dorință puternică de a deține controlul și de a intimida.