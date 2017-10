Cine îl plăteşte pe salariatul detaşat

Cine îl plătește pe salariatul detașat

„Când am fost mutat la alt loc de muncă tocmai la Urziceni n-am zis nimic, am doi copii de crescut. Mi s-a spus că o să fim plătiți acolo, n-o să fie probleme. Nu-mai că de două luni aștept leafa și nu o primesc. Patronul din Constanța și-a luat mâna de pe noi… Cine e obligat să ne asigure salariul? G. L.”.v v vDrepturile cuvenite salariatului detașat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detașarea – ne-a precizat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Totuși, există posibilitatea ca pe durata detașării, salariatul să beneficieze de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detașarea, fie de drepturile conferite de angajatorul la care este detașat. Însă angajatorul care detașează are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detașarea să își îndeplinească întrutotul și la timp toate obligațiile față de salariatul detașat.Dacă angajatorul la care s-a dispus detașarea nu își îndeplinește toate obligațiile față de salariatul detașat, acestea vor fi îndeplinite de cel care a dispus detașarea.Dacă există neînțelegeri între cei doi angajatori sau niciunul nu își îndeplinește obligațiile, salariatul detașat are dreptul să revină la locul său inițial de muncă sau de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori.