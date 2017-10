Cine este asigurat obligatoriu la sistemul public de pensii?

„Mă interesează să aflu ce venit trebuie să am ca să fiu obligată să plătesc asigurarea la sistemul public de pensii? Citesc prin presă tot felul de lucruri alarmante precum că în viitor vor fi probleme foarte mari cu plata pensiei și mai degrabă mi-aș face o pensie privată. Acolo sunt alte condiții, mi se par mai avantajoase. Dar ce te faci că, vrei, nu vrei, statul își trage de la tine contribuția pentru pensii!” (Mihaela Marina).După cum ne-a explicat Manuela Marcu, expert în probleme de muncă, în sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu (deci prin efectul legii, indiferent de voința persoanei în cauză), printre alte categorii, și persoanele care desfășoară activități din care obțin, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puțin de patru ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și care, atenție, se află în una din următoarele situații: a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management; b) membri ai întreprinderii individuale și întreprinderii familiale; c) persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice; d) persoane angajate în instituții internaționale, dacă nu sunt asigurații acestora; e) alte persoane care realizează venituri din activități profesionale. De asemenea, de același tip de asigurare beneficiază și persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj (adică șomeri).