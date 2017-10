Cine e titularul indemnizaţiei de creştere copil

Cine e titularul indemnizației de creștere copil

„Dacă mama bebelușului nu a lucrat, are dreptul tatăl să primeas-că indemnizația de creștere copil sau nu?” – întreabă Monica Onicea.v v vPotrivit reglementărilor, titular și beneficiar al indemnizației pentru creșterea copilului poate fi unul dintre părinții copilului nou-născut care, în ultimul an anterior datei nașterii lui, a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit. De indemni-zația pentru creșterea copilului beneficiază, opțional, oricare dintre părinții firești ai copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani. Are aceleași drepturi și una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență. Și nu în ultimul rând, de același drept poate beneficia și tutorele copilului, numit în condiții legale.De reținut! Pentru obținerea indemnizației de creștere a copilului, beneficiarul trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul României, să locuiască împreună cu copilul sau copiii pentru care solicită drepturile și să se ocupe de creșterea și îngrijirea acestuia (acestora).