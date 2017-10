Cine dă OK-ul pentru renovările din apartamente

Nimeni nu poate interzice proprietarului unui apartament de bloc să aducă îmbunătățiri sau modificări proprietății sale individuale. Problemele apar când astfel de lucrări nu respectă legislația privind autorizarea.La ce ușă trebuie să bată proprietarul care intenționează să aducă modificări apartamentului său, pentru a-și spori confortul, ale primăriei, ale asociației de proprietari sau își poate duce planul la îndeplinire fără implicarea vreunei autorități?De regulă, dacă nu stăpânesc legislația, dar și pentru a evita even-tualele discuții cu vecinii, locatarii se consultă cu cei din conducerea asociației, considerând că este mai bine să pornească cu dreptul, decât să repare ceva după ce răul a fost deja produs. La fel de bine se știe că există destui oameni cu urechea plecată la ce vorbește vecinul de care-i desparte „un amărât de zid”, darămite să rămână indiferenți când aud zgomote care trădează că în acel spațiu se fac lucrări de anvergură. Pe de altă parte, ține de regulile unei conviețuiri civilizate ca proprietarul care intenționează să deschidă… un șantier în apar-tament să aibă o discuție prealabilă cu vecinii pe tema intențiilor sale. Asta nu înseamnă că nu există destui oameni care, pornind de la premisa că în casa lor fac ce vor, nu trebuie să dea socoteală altora, drept urmare, când pun de un șantier, nu informează nici asociația, nici vecinii despre planurile lor. Este aproape imposibil ca mai ales în astfel de situații să nu apară conflicte. Asupra acestui aspect a dorit să atragă atenția o cititoare a ziarului nostru: „Eu sunt femeie singură, soțul și fiica mea sunt plecați la muncă în Italia. Au făcut ceva bani și ne-am gândit să renovăm apartamentul ca să avem mai mult spațiu. Am luat autorizație de la primărie ca să nu avem necazuri. Numai că unul dintre vecini mereu a fost curios la ce se întâmplă în bloc și a luat foc când a auzit zgomote prin casă, am demolat un zid interior, dar totul se face cu autorizație de la primărie. Se plânge la toți vecinii că o să cadă blocul la cutremur… că seismologii anunță cutremur catastrofal și chestii din astea. S-a dus glonț la președintele asociației să mă reclame, iar omul i-a spus că nu știe nimic. Atât i-a trebuit! Dacă primăria mi-a dat autorizație și nu mi-au cerut hârtie de la asociație, sunt eu obligată prin lege să primesc OK de la asociație pentru aceste lucrări?”.Inerentele neînțelegeri…Discuții contradictorii între vecini pot să apară în multe situații, în plus, există oameni care lansează tot felul de fumigene numai ca să-și umple timpul. Când este vorba despre modificări în interiorul apartamentelor, spiritele se încing de-a dreptul, iar iminența unui cutre-mur de proporții este principalul motiv invocat. Aspect confirmat și de vicepreședintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari, Mihai Ulmeanu, pe care l-am rugat să ne lămurească dacă, în condițiile în care proprietarul a obținut toate autorizațiile de la Primărie pentru realizarea modificărilor în apartament, mai este obligat să ceară și OK-ul asociației?Avizele primăriei, suficienteReprezentantul UAP ne-a explicat că proprietarul poate aduce îmbunătățiri sau modificări proprietății sale numai dacă respectă prevederile legale privind autorizarea de către autoritățile locale a modificărilor constructive, pentru a nu pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăți individuale din blocul respectiv: „Dacă lucrările se fac numai în interiorul apartamentului, nu între apartament și partea comună sau între apartament și apartamentul vecinului, deci nu afectează în niciun fel pro-prietatea comună, este suficientă autorizația de la primărie. Din cele relatate, se pare că e vorba despre astfel de lucrări, probabil schimbă un perete care nu e de rezistență, face o nișă în el, chestii din astea mai uzuale. Dacă nu era așa, nici primăria nu dădea autorizație fără avizul asociației” – ne-a explicat M. Ulmeanu, care a ținut să sublinieze că atunci când lucrările influențează, în cel mai mic grad, proprietatea comună, este nevoie și de avizul asociației. Totul, din cauză că proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinația proprietății comune fără a obține, mai întâi, acceptul din partea asociației de proprietari și apoi din partea autorităților publice locale. Pe de altă parte, există și lucrări pe care proprietarul le poate face fără nicio autorizație, despre care vom scrie într-o altă ediție a ziarului nostru.