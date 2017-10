Cine dă acceptul pentru dărâmarea unui zid, primăria sau asociaţia?

1

Doamna Alexandra Mitica,

Acum ati aflat ce spune arhitectul Oana Nastireanu. Arhitectul lu' peste "va RECOMANDA sa va INTERESATI daca......" Din experienta mea va spun sigur ca nu INTERESEAZA pe nimeni demolarea unui perete de rezistenta,cu atat mai mult pe primar.Cand va veni cutremurul cel mare ,primarul va spune ca a fost un cutremur INTERESANT si pagubele,fisurile in zidurile vecinilor,sau numarul victimelor sunt deosebit de INTERESANTE.Nu are importanta cine isi asuma RASPUNDEREA sau cine PLATESTE eventualele pagube materiale rezultate prin demolarea unui perete. Important este ca primaria sa incaseze bani la buget din autorizatii si functionarul public sa-si incaseze taxa de protectie(ca sa-mi dati dreptate,mai cititi o data articolul). Asa spune legea,asa spune arhitecta INTERESANTA,asa facem noi.Daca vreti o aprobare de la asociatie,va RECOMAND sa va pregatiti o mica atentie.Cu o inghetata sau cu o acadica,"doamna" de la asociatie GARANTEAZA ca demolarea peretelui de rezistenta nu afecteaza structura.Un lucru va pot spune cu siguranta.Niciun inginer,niciun proiectant nu stie cu precizie ce se poate intampla.Si daca observati nici nu-si asuma o raspundere clara.Calculele facute de un inginer sunt aproximative si se bazeaza pe niste norme mai mult sau mai putin actualizate.Pana si in matematica sau in fizica se poate folosi cuvantul "aproximativ.Fara gluma,daca spui ca doi si cu doi fac aproximativ patru,nu gresesti cu nimic.Imi pare rau ca va spun dar sa stiti ca NATURA sau DUMNEZEU nu tine cont de ordonantele de urgenta.Daca este asa,va pot spune cu SIGURANTA ca APROXIMATIV demolarea peretilor nu afecteaza structura de rezistenta a blocului.