Cine câştigă de pe urma muncii la negru

Cine câștigă de pe urma muncii la negru

„Numai eu cunosc o grămadă de patroni mici, cu angajați fără contract. Nu vreau să le fac rău, dar mă tot întreb ce câștigă oamenii ăștia de-și permit angajări la negru din moment ce amenzile ITM sunt foarte mari? Dacă-i întrebi pe ei, spun că în câștig iese tot muncitorul, că nu mai plătește impozite și alte dări” (Ion C.)S-ar părea că avantajați de munca la negru ar fi patronii și nu angajații. După cum ne-a explicat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, patronii, în afară că nu plătesc niciun fel de dăride dări către stat pentru angajații fără formele impuse de lege, au și posibilitatea de a le oferi salarii, de multe ori sub nivelul minim pe economie, dar și sub nivelul cuvenit pentru vechimea, pregătirea și timpul lucrat.Referitor la cei care acceptă să muncească la negru, este bine să știe din start că nu pot avea un control legal asupra salariului și nu beneficiază de subvenții din partea statului pentru angajarea anumitor categorii de persoane: „Dacă e să ne referim la un avantaj, acesta constă în aceea că persoanele angajate fără forme legale pot fi bine mersi autorii unor pagube la locul de muncă, fără a putea fi trase la răspundere civil sau penal”.Dacă se întâmplă ca oamenii să fie puși în fața faptului împlinit, cei păcăliți se pot adresa instanței, care, pe bază de probe - martori, înscrisuri, interogatorii, probarea prestațiilor effectuate etc., poate să oblige angajatorul la plata drepturilor salariale și a contribuțiilor datorate către fondurile de asigurări, precum și la completarea corespunzătoare a carnetului de muncă.