Cine a pus gând rău creşterii animalelor la bloc

2

la subiect

Completez pt nr. 1. In China s-a luat si masura ca mai mult de un copil sa nu ai (masura impusa de stat cu santiunea de rigoare), sau mai pe sleau, s-au propus restrictii cu OAMENI. Faptul ca ai mai multi copii (si situatia este demonstrata la noi in tara - nu am casa, nu am masa, nu am meserie, dar, am o ciurdina de copii si traiesc din alocatia lor, ca asistat social, este o REALITATE in Romania, SI SUNT AI DRACULUI DE M ULTI dar nefiind in China nu li se interziece. Acum, la capitolul curatenie: Ia sa vedem noi cate prostituate racolati de pe str. Caraiman, Centru, Mamaia (cu Imnul) insolvabile la amenzi contraventionale (ca numai din asta traiesc), cati asistati sociali (ca in exemplul de mai sus, mocangisti de meserie sunt) le dati o lopata, matura, faras, si iese o curantenie luna. Motivatia: nu pot in bani sa raspunda, in munca pot, ca doar nu au oase in burta. Intrebare: Se doreste ? sau tot noi tantalimea sa sustinem parazitismul social al lui Mazare ?