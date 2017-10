Medicul de gardă

Chistul osos la copii

Ştire online publicată Miercuri, 19 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt foarte îngrijorată, nepoțelul meu este posibil să aibă chist osos, deocamdată nu are niciun fel de durere. Are șapte ani și eu n-am auzit până acum de așa o boală în copilărie. Este ceva grav, mă poate lămuri cât de cât medicul de gardă? Vă mulțumesc!” (Iuliana Vâslașu).Nu vă îngrijorați așa de tare, doamnă Vâslașu, potrivit ex-plicațiilor dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, acest tip de leziuni sunt destul de întâlnite la copii, mai ales la băieți, în mod special în intervalul de vârstă trei-treisprezece ani. Dar ce este chistul osos? O leziune osoa-să benignă cu un conținut lichidian, un fel de distrofie de creștere. Referitor la modalitățile de manifestare, în termeni pe înțelesul tuturor, acestea pot fi fractura pe os patologic, ca semn inițial, apoi tumefacția dureroasă, lângă cartilajul de creștere pe care nu îl depășeste. Cât privește conținutul chistului, acesta este sanghinolent sau gelatinos, pereții osoși fiind subțiați. De regulă, un chist osos de di-mensiuni mici are o evoluție favorabilă, doar urmărirea ra-diologică fiind suficientă. Se consideră stare evolutivă numai când chistul crește în dimensiuni, dacă micuțul are vârsta sub zece ani și resimte dureri în zona respectivă. În plus, medicul confirmă că, în majoritatea cazurilor, se merge pe vindecarea naturală, însă pacienții vor fi ținuți sub observație în următorii cinci ani în mod constant. De asemenea, copiii ar trebui monitorizați până la maturitate, în ideea evitării deformărilor, iar pacienții care urmează tratament radioterapic trebuie monitorizați toată viața.