Chiriaşul i-a tras ţeapă

După ce proprietarul a declarat închirierea apartamentului la Fisc

Chiriașul i-a tras țeapă

Specialiștii în afaceri imobiliare spun că închirierea de apartamente sau vile rămâne, de departe, o sursă sigură și constantă de venit pentru cei care dețin astfel de spații, chiar dacă nivelul chiriilor nu a cunoscut ritmul de creștere al prețurilor de vânzare. Vasile Popovici, din Constanța, se felicită pentru faptul că, la începutul anului 2000, a avut inspirația să cumpere un apartament cu două camere în zona Gării Constanța, pe care ulterior l-a închiriat. Deși a schimbat un număr apreciabil de chiriași, de fiecare dată s-a despărțit de ei în condiții amiabile, neavând probleme nici cu încasarea chiriei. Necazurile au început să apară la sfârșitul lunii aprilie, după ce ultimul chiriaș a dat bir cu fugiții, fără să-i plătească nici un leu din chiria pe două luni, dar și fără să-i predea rândul de chei pri-mite. „Chiar dacă am avut de pierdut ceva bani, mereu mi-a plăcut să respect legea. Când am început să închiriez acest apartament, mulți apropiați râdeau de mine când le spuneam că am depus declarație la Circa financiară. Ca să dorm liniștit pe perna mea, plăteam impozitul la stat și cu asta basta. M-a ajutat Dumnezeu și am dat peste chiriași cumsecade, care mi-au plătit chiria la timp și n-au făcut scandal cu vecinii. Nu același lucru pot să-l spun și despre ultimul chiriaș, un domn nedespărțit de geanta diplomat, care mi-a făcut impresia că este la fel de serios ca și toți ceilalți chiriași ai mei. Dar am avut ghinion cu el. După ce am făcut contractul de închiriere și actul a fost semnat, l-am depus la Administrația Financiară, ca să nu am probleme cu Fiscul. Eu stau mai mult pe la țară, că am pământ acolo, și nu l-am căutat pe chiriaș să-mi plătească chiria după prima lună. Abia la sfârșitul lui aprilie m-am dus pe la apartament, dar vecinii mi-au spus că nu l-au mai văzut deloc. Ușa de la intrare era încuiată și n-am vrut să folosesc cheile mele atunci. L-am căutat la telefonul mobil pe care mi-l lăsase, dar robotul îmi spunea că numărul e inexistent. Apoi, cu doi vecini ca martori, am descuiat cu cheile mele și am intrat în apartament. Nu mai era nici un lucrușor de-al chiriașului, iar în casă era o dezordine și o mizerie greu de imaginat și mirosea îngrozitor a țigări. Vă întreb pe dumneavoastră dacă pe baza semnăturii din contractul de închiriere, chiriașul mai poate fi tras la răspundere, chiar dacă nu mai locuiește în apartament? De când este valabil dreptul de a folosi casa închiriată? Chiriașul nu are nici o obligație la Fisc? Eu mai pot să-mi recuperez chiria de la acest om?“ Dreptul de folosință al locuinței curge din ziua în care a intrat în vigoare contractul de închiriere, semnat de ambele părți – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Dumitru. Indiferent de ceea ce se întâmplă pe parcurs, chiriașul nu are obligația să declare închirierea apartamentului la agenția fiscală, ci proprietarul acestuia. Legea obligă ca închirierea locuințelor să se facă prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale în maximum 15 zile de la data semnării acestuia, prin grija proprietarului. Având în vedere povestea relatată de dumneavoastră, atâta vreme cât chiriașul nu poate fi contactat la adresa pe care o cunoașteți, vă sugerăm ca, înainte de a-l acționa în judecată pentru recuperarea prejudiciului, să depuneți o plângere și la poliție.