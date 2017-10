Chiriaşii - restanţieri la întreţinere pot fi executaţi silit, la fel ca proprietarii?

Chiriașii - restanțieri la întreținere pot fi executați silit, la fel ca proprietarii?

Nu toți știu că și chiriașii pot fi executați silit sau evacuați, fără proces. Există chiriași care profită de criza imobiliară și nu au nicio problemă să-și paseze propriile obligații proprietarilor, pe motiv că e foarte greu să vinzi un apartament în ziua de azi, atâta timp cât creditele bancare sunt dificil de obținut.Așa s-a ajuns ca din ce în ce mai mulți proprietari să se plângă că, sub tot felul de pre-texte, chiriașii „se fofilează” de la plata întreținerii și a chiriei, produc stricăciuni mari în apartamente, pornind de la premiza că tot proprietarii sunt cei care trebuie să dea socoteală pentru „scăpările” lor. Dovadă stau și plângerile președinților asociațiilor de pro-prietari, care au mari probleme cu recuperarea datoriilor de la chiriași, dar și plângerile proprietarilor, care nu reușesc să încaseze chiria pentru spațiile puse la dispoziție. În plus, ei se văd obligați să plătească și pentru „oalele sparte” de chiriași chiar și în fața asociațiilor de proprietari, în ciuda faptului că există un contract legal de închiriere.„Chiriașul meu are casă la țară, mașină - și el, și nevastă-sa, dar uită să-mi plătească chiria. Iar când îi aduc eu aminte, se plânge că are un copil bolnav de inimă și nu-i ajung banii de medicamente. M-a impresionat, l-am înțeles, dar iacă se face anul de când nu mi-a dat banii pe chirie, plus că e restanțier și la întreținere. Am contract în bună regulă, dar nu face doi bani contractul ăsta. Pot să-l dau în judecată, dar cine știe câți ani mai durează procesul, așa că șansele proprietarilor care-și dau casele pe mâna unor impostori sunt zero. Plus că are datorii și la întreținere, mi-a bătut obrazul administratorul. El poate să-și ia catrafusele într-o noapte și să dispară. Mai pot eu să recuperez banii de la individul ăsta? Pro-prietarul restanțier e executat imediat, iar chiriașul e boier în țara asta! I. Lungu”.Pe de altă parte, Ion Balamaci, ca președinte de asociație, pare depășit de recuperarea datoriilor la întreținere din partea locatarilor - chiriași: „Sunt foarte multe apar-tamente ai căror proprietari s-au mutat la țară, vara închiriază la sezoniști, iar apoi la studenți. Culmea ironiei e că sunt chiriași care primesc și subvenție la întreținere, iar noi nu putem să recuperăm banii, nici de la ei, nici de la proprietari. Un cerc vicios care ne face viața un iad! Iar în situația asta sunt foarte multe asociații!”.Dacă în urmă cu doi ani, executarea silită a unui chiriaș nu putea fi luată în calcul, executorul judecătoresc Gabriel Vasile ne-a explicat că după 1 octombrie 2011, când a intrar în vigoare noul Cod Civil, și chiriașii pot fi executați silit, numai în baza contractului de închiriere. Așadar, nu mai este nevoie să se demareze o acțiune în justiție, care, se știe, este de durată, întrucât contractul de închiriere este suficient pentru un asemenea demers.Atenție, însă, executarea silită a unui chiriaș este posibilă numai cu condiția ca acel contract de închiriere să fie semnat după 1 octombrie 2011 și, de asemenea, să fie înregistrat la Fisc sau autentificat de un notar public. „Am chiar acum în lucru executarea unui chiriaș. Procedura este simplă, proprietarul trebuie să meargă la un executor judecătoresc cu contractul de închiriere. Dacă respectivul contract este în regulă, chiriașul poate fi executat pentru datoriile pe care le are” – a completat executorul judecătoresc, care a ținut să mai precizeze că un chiriaș cu contractul de închiriere expirat, care nu vrea să părăsească de bunăvoie locuința închiriată, poate fi evacuat de proprietar, tot prin intermediul executorului judecătoresc, fără a se ajunge în instanță, la fel ca și în cazul chiriașilor cu datorii la întreținere sau direct, la proprietar.