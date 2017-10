„Chiar aşa, comitetul executiv taie şi spânzură?“

„Chiar așa, comitetul executiv taie și spânzură?“

„Doar ce s-a ales un alt comitet executiv la asociația noastră (eu am lipsit de la ședință, pentru că am grijă de un nepot) și am găsit în cutia poștală o scrisoare, prin care ni se cer tot felul de date ca să se completeze cartea tehnică a blocului. Nu știu, poate că or fi arhitecți, prea, dintr-odată, vor să știe cât de solid e blocul. Comitetul care a fost înainte, de ce n-a făcut treaba asta? Chiar așa, comitetul executiv taie și spânzură?” (Dana Nistor).v v vDoamnă Nistor, ar trebui să vă bucurați că noul comitet executiv și-a luat atribuțiile în serios și dorește să se implice, să-și asume responsa-bilitățile pe care, de altfel, le are prin legislația care guvernează activitatea asociațiilor de proprietari. Or, potrivit acesteia, comitetul executiv, care trebuie să fie reprezentat de preșe-dintele asociației, are nenumărate atribuții, printre care se numără și completarea, la zi, a cărții tehnice a construcției. Mai mult, tot comitetul executiv trebuie să urmărească cum se comportă, în timp, construcția, dar și să gestioneze situațiile de criză care pot apărea la un moment dat sau situațiile mai diferite, excepționale, neprevăzute, cum vreți să le spuneți.Or, tocmai pentru evitarea unor suspiciuni sau dileme este bine ca toți locatarii să participe la adunările generale și în mod special la cele de alegeri. Cât privește atribuțiile membrilor comitetului executiv, ne oprim aici, însă trebuie să știți că lista acestora este mult mai lungă.Referitor la deciziile comitetului executiv, acestea trebuie să fie consemnate într-un registru special de decizii, pe care îl puteți solicita președintelui asociației, când considerați oportun.