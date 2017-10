„Che Guevara de Constanţa ne face de ruşine!”

Opinii de la cititori

„Che Guevara de Constanța ne face de rușine!”

Participarea primarului Radu Mazăre la manifestațiile din București, echipat în stil Che Guevara nu a fost văzută cu ochi buni de constănțeni. Ba din contră. „Cum este posibil ca noi, constănțenii, să fim reprezentați de acest papițoi, care se vrea Che Guevara de Constanța? Ne face de rușine! Cum este posibil să vină acum să strige că este solidar cu durerile noastre, când nu-și face niciun concediu în țară și habar nu are ce se întâmplă în orașul acesta? Este reprezentantul Venezuelei la Constanța, iar noi îl susținem? L-au votat pensionarii, pentru că le dă pui și ulei; și eu sunt pensionar, dar nu l-am votat și nu îl votez, pentru că nu am nevoie de pomana lui. Am muncit o viață întreagă în acest oraș și nu am bani să-mi fac trei concedii pe an în străinătate. El de unde are? De ce nu spune mai bine de ce nu și-a respectat niciuna din promisiunile făcute în campania electorală? A afirmat că va repara Podul IMPC, acum țipă că nu-i dau alții bani. A spus că face spitalul, acum, la fel, spune că nu sunt bani. La fel și despre faleză. De ce promite dacă nu este în stare să se țină de cuvânt sau depinde de bani de la alții? Nu putem trăi la infinit astfel, nu se poate să avem în fruntea orașului pe reprezentantul Venezuelei, care preferă să stea mai mult prin junglă decât în Constanța”, a transmis redacției constănțeanul Ion Constantinescu, pensionar.